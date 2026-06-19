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Avtor:
B. G.

Petek,
19. 6. 2026,
9.59

Osveženo pred

56 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Katarina Braniselj zaroka

Petek, 19. 6. 2026, 9.59

56 minut

Voditeljica Katarina Braniselj razkrila, da se je zaročila

Avtor:
B. G.

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Katarina Braniselj | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Televizijska voditeljica Katarina Braniselj je na Instagramu delila veselo novico in pokazala okrašen prstanec na levi roki.

Katarina Braniselj, ki je že vrsto let prepoznaven obraz televizije Planet TV, je na Instagramu objavila fotografijo svoje leve roke, ki jo krasi prstan. Ob tem je zapisala: "Večnost se začne tukaj. Rekla je da. 15. 6. 2026."

Objavila je tudi fotografijo svoje roke na knjigi z naslovom En ščepec ljubezni.

Katarina je novega partnerja Jožeta Škufco javnosti predstavila novembra lani. Razkrila je, da sta se spoznala med okrevanjem po hudi prometni nesreči, ko jo je med kolesarjenjem zbil voznik avtomobila. 

Oba sta strastna kolesarja, ljubezen med njima pa se je rodila po sprva le profesionalnem odnosu, saj je bil Škufca njen sogovornik v enem od prispevkov za TV Slovenija, kjer je bila zaposlena prej. Po tem se nista videla in slišala dalj časa, vse do njene nesreče, ko ji je zaželel hitro okrevanje, in tako se je prijateljstvo razvilo v ljubezen.

Katarina Braniselj zaroka
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