Zvezdniški oddih: košarkarji Dončić, Rupnik in Blažič skupaj na jahti

Poletni oddih letos skupaj preživlja druščina znanih slovenskih športnikov. Utrinke druženja je na Instagramu delil Luka Rupnik, fotografije pa razkrivajo sproščene trenutke ob dobri hrani, na jahti in med večernim petjem.

Košarkarski reprezentanti Luka Dončić, Luka Rupnik in Jaka Blažič poleti očitno izkoriščajo tudi za sproščeno druženje. Utrinke z dopusta je na svojem profilu na Instagramu delil Rupnik, ki je sledilcem pokazal nekaj trenutkov z različnih počitniških druženj.

Rupnik je na Instagramu objavil še nekatere druge utrinke z dopusta, na katerih sta med drugim nogometni vratar Jan Oblak in glasbenik Bojan Cvjetićanin. Fotografije razkrivajo sproščene poletne trenutke ob dobri hrani in večernem petju.

Očitno Rupnik poletje preživlja v družbi znanih slovenskih športnikov in glasbenikov, njegova objava pa je hitro pritegnila pozornost sledilcev, saj ponujajo redek vpogled v sproščeno druženje nekaterih najprepoznavnejših slovenskih obrazov.

Preberite tudi: