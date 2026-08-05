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Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
19.53

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Ustavna obtožba Nataša Pirc Musar prometna nesreča

Sreda, 5. 8. 2026, 19.53

8 minut

V pripravi naj bi bila ustavna obtožba zoper predsednico Natašo Pirc Musar

Avtorji:
D.K., STA

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Nataša Pirc Musar, predsednica države | Foto STA

Foto: STA

Ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar po neuradnih informacijah TVS pripravlja nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek. V prometni nesreči predsednice je bila kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost Slovenije. V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni.

S predsednico republike Natašo Pirc Musar sta v petek, ko se je prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti v predoru Kastelec, potovali tudi dve njeni prijateljici. Peter Jambrek naj bi po informacijah Televizije Slovenije (TVS) predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani.

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V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni, jih pa ne preseneča. Po njihovih navedbah so obtožbe neutemeljene, saj ima ta oseba dvojno državljanstvo, ob ruskem ima od leta 2016 tudi slovenski potni list, je poročala TVS.

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Predlog ustavne obtožbe lahko sicer vloži najmanj 30 poslank in poslancev, za potrditev predloga pa mora glasovati večina vseh poslancev.

Predlog ustavne obtožbe je do zdaj doletel le nekdanjega predsednika republike Danila Türka, ki pa je bil v DZ sicer zavrnjen. Spomladi 2010 jo je tedaj opozicijska SDS vložila, ker se ni strinjala z odlikovanjem nekdanjega republiškega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla, ki naj bi bil odgovoren za sistematične kršitve človekovih pravic.

Sicer je bilo še šest predlogov ustavne obtožbe vloženih proti različnim predsednikom vlad, a je bilo vseh sedem doslej neuspešnih in iz DZ niso prišle do ustavnega sodišča.

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