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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
30. 7. 2026,
17.11

Osveženo pred

4 minute

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pevka Alya morje Vela Luka Korčula dopust počitnice valovi kopalke jahta sonce poletje koncert Hrvaška glasba Oliver Dragojević Jakov Jozinović

Četrtek, 30. 7. 2026, 17.11

4 minute

Pevka Alya delila utrinke z dopusta in obiskala spominski koncert, posvečen Oliverju Dragojeviću

Avtor:
A. P. K.

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Alya, pevka | Pevka Alya več kot očitno uživa v poletju in vsrka vsak poletni sončni žarek. | Foto Instagram/Alya

Pevka Alya več kot očitno uživa v poletju in vsrka vsak poletni sončni žarek.

Foto: Instagram/Alya

Pevka Alya je na svojih družbenih omrežjih delila utrinke s svojega poletnega dopusta. Svoj prosti čas preživlja na manjši jahti v družbi prijateljev v okolici Korčule. Ob osmi obletnici smrti legendarnega dalmatinskega pevca Oliverja Dragojevića so se udeležili tudi spominskega koncerta v Veli Luki na Korčuli, ki je posvečen hrvaški glasbeni legendi.

Priljubljena slovenska pevka Alya, ki si jo boste kmalu kot žirantko lahko ogledali tudi v televizijskem šovu Slovenija ima talent, letošnji poletni dopust preživlja na morju, s sledilci pa redno deli svoja doživetja in ujete trenutke. Med drugim je pevka delila svoje utrinke, ki jih na morju v Dalmaciji preživlja na manjši jahti, na kateri se zabava v družbi svojega partnerja in prijateljev.

Precej pozornosti je pritegnila tudi njena objava, na kateri je s palube plovila pozirala v kopalkah in s spletnimi sledilci delila svojo poletno postavo. "Dobro jutro, življenje, lahko noč, negativa," je verz iz svoje znane pesmi ob objavi na Facebooku zapisala pevka in pri 43 letih požela veliko pohval na račun svojega videza in izklesane postave.

Na fotografijah (še več jih je delila na družbenem omrežju Instagram) je pevka pozirala na palubi luksuznega plovila ter si nadela dvodelne kopalke v izstopajoči kombinaciji dveh barv – rožnate in svetlo modre, svoj poletni videz pa je dopolnila s sončnimi očali.

Delila utrinke z morja v okolici Korčule

Med objavami pevka ni skoparila s poletnimi utrinki, ki jih doživlja v okolici dalmatinskega otoka Korčula, kjer več kot očitno dopustuje. Poletje priljubljeni pevki več kot očitno ugaja, saj je v eni izmed objav namignila, da se je dopusta zelo veselila. Njene morske objave so polne trenutkov zabave, čudovitih razgledov na prostrano morje in pristnih trenutkov, ki jih preživlja v družbi njej najbližjih oseb v osrčju Dalmacije.

Alya je uživala tudi ob dalmatinskih melodijah in spominskem prazniku na korčulsko legendo Oliverja Dragojevića, ki ga v Veli Luki vsako leto priredijo 29. julija. | Foto: Instagram/Alya Alya je uživala tudi ob dalmatinskih melodijah in spominskem prazniku na korčulsko legendo Oliverja Dragojevića, ki ga v Veli Luki vsako leto priredijo 29. julija. Foto: Instagram/Alya

Na spominski koncert ob obletnici smrti Oliverja Dragojevića

"Ogromno poti danes vodi na Korčulo, tebi v čast. Si v naših srcih, v našem DNK in za vedno boš ostal," je Alya zapisala ob sredini objavi s palube. Seveda je namigovala na spominsko slovesnost in koncert v čast legendarnemu glasbeniku Oliverju Dragojeviću, ki je umrl 29. julija 2018. Na Korčuli v Veli Luki njemu v čast vsako leto priredijo koncert, na katerem znani hrvaški in tuji glasbeniki izvajajo Dragojevićeve skladbe ter se tako spomnijo enega največjih interpretov, ki je kadarkoli izšel iz Hrvaške.

Iz njenih objav je razvidno, da se je v Veli Luki na plovilu zabavala v družbi prijateljev in uživala v glasbenem spominu na Dragojevića. Na spominski fotografiji, ki jo je posnela v družbi svojih kolegic in tudi ob boku mladega vzpenjajočega hrvaškega zvezdnika Jakova Jozinovića, je zapisala: "Oliver povezuje."

Že kmalu pa bomo lahko pevko spremljali tudi v novi sezoni televizijskega šova Slovenija ima talent, v kateri bo kot žirantka sedela ob boku Boruta Pahorja, Lada Bizovičarja in Nuške Drašček ter z njimi iskala in ocenjevala najbolj nadarjene posameznike in skupine v Sloveniji.

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