Legendarna igralka pravi, da bi se najraje odmaknila od velikih filmskih vlog, saj jo toliko bolj navdušujejo televizijske serije.

Michelle Pfeiffer je nedavno razkrila, da je v zadnjem času odkrila posebno veselje do televizijskih projektov, v katerih nastopa več pomembnih likov, zato se v bližnji prihodnosti ne vidi več v vlogi glavne zvezde filma.

"Prisežem pri bogu, nikoli več ne želim igrati glavne vloge v filmu. Želim si samo projektov z močno kolektivno zasedbo. To je veliko bolj zabavno, zelo mi je všeč," je dejala.

Foto: Guliverimage

Televizija ji ponuja več prostora za zanimive like

Igralka je letos nastopila v dveh televizijskih serijah: Margo’s Got Money Troubles in The Madison. Prav delo pri teh projektih jo je prepričalo, da ji bolj ustrezajo zgodbe, v katerih ni vse osredotočeno zgolj na enega protagonista.

Predvsem Margo’s Got Money Troubles, priredba uspešnega romana Rufi Thorpe, jo je tako navdušila, da razmišlja le še o televizijskih vlogah. 68-letna igralka je poleg tega pohvalila tudi druge kolegice, ki so nastopile v seriji, in poudarila, da televizija danes ponuja izjemne priložnosti za igralke.

"Navdušena sem nad ženskimi igralskimi predstavami na televiziji. Iskreno, res prevzemajo televizijo," je še dodala. Še posebej jo je prevzela mlajša igralka Elle Fanning, s katero sta stkali posebno vez.

Preberite tudi: