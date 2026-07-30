Novi član Los Angeles Lakersov, Kevon Looney je v pogovoru za ESPN dejal, da se veseli udeležbe na minicampu Luke Dončića v Sloveniji, povezovanja z novimi soigralci pri Lakersih ter spoznavanja slovenske kulture, hrane in košarke.

Novi center Los Angeles Lakersov 30-letni Kevon Looney je izrazil navdušenje nad prihodom na prihajajoči ekipni minicamp Luke Dončića v Sloveniji. V pogovoru v oddaji ESPN Mason & Ireland Show je Looney potrdil, da se namerava udeležiti štiridnevnega srečanja, katerega namen bo pomagati močno spremenjeni zasedbi Lakersov zgraditi kemijo še pred začetkom priprav na novo sezono. "Seveda. Tega ne bi zamudil," nato pa dodal, da se veseli druženja z novimi soigralci, a da ne ve, kaj točno pričakovati. "Tja grem z odprtimi mislimi. Družil se bom z novimi soigralci v državi, v kateri še nisem bil, in res sem navdušen."

Kot smo poročali v sredo, bo Dončić avgusta v Sloveniji gostil celotno ekipo Lakersov za štiri dni. Načrt aktivnosti naj bi vključeval košarkarske treninge, golf, ogled znamenitosti v Ljubljani ter druge aktivnosti za povezovanje ekipe. Srečanje bo Looneyju ponudilo zgodnjo priložnost, da bolje spozna Dončića in preostanek nove ekipe, še preden se začnejo uradne ekipne aktivnosti.

Looney je povedal, da so njegovo zanimanje za potovanje povečali tudi prejšnji pogovori z igralci in trenerji, ki poznajo balkansko regijo. "Igral sem z nekaterimi fanti, ki so bili iz tega območja. Eden od mojih trenerjev je bil iz Srbije. Veliko je govoril o Luki in tem območju," je dejal Looney.

Luka Dončić je soigralce povabil v Slovenijo. Foto: Guliverimage

Izkušeni visoki igralec se še posebej veseli spoznavanja Slovenije, hkrati pa želi minicamp izkoristiti za gradnjo odnosov na igrišču in zunaj njega. "Komaj čakam, da grem tja, spoznam kulturo, jem veliko dobro hrano, igram veliko dobre košarke in opravim veliko odličnih pogovorov. Zelo sem navdušen," je dodal Looney.

Looney se je letos poleti pridružil Los Angeles Lakersom z enoletno pogodbo, potem ko je prejšnjo sezono preživel pri New Orleans Pelicansih. V 21 nastopih je v povprečju dosegal 2,8 točke, 5,6 skoka in 1,6 asistence na tekmo. Pred tem je bil deset let član Golden State Warriors, s katerimi je osvojil tri šampionske prstane. V karieri je v ligi NBA odigral 620 tekem. Ima povprečje 4,9 točke, 5,7 skoka in 1,6 asistence, met iz igre pa je 57-odstoten. Najboljšo statistiko je imel v sezoni 2022/23 (7 točk in 9,3 skoka), ko je odigral vseh 82 tekem in kar 70-krat začel dvoboj v začetni peterki.

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