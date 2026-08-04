Dončićevo druženje Lakersov v Sloveniji bo izpustil le en košarkar

Los Angeles Lakersi bodo ta mesec odpotovali v Slovenijo na ekipno druženje, ki ga organizira Luka Dončić, a bo pot v Slovenijo izpustil novinec, 21-letni Cameron Carr.

Po poročanju NBA-insajderja Marca Steina bo Cameron Carr izpustil potovanje, saj se mora udeležiti uradne orientacije za novince v ligi NBA, ki časovno sovpada s potjo v Slovenijo. Ob tem je Stein poročal, da je Dončić najel zasebno letalo in bo v celoti pokril stroške prevoza ter gostil vse svoje soigralce iz Lakersov. Po njegovih informacijah je udeležbo potrdilo 16 od 17 igralcev na seznamu Lakersov, ne da bi šteli Dončića, od Austina Reavesa do Walkerja Kesslerja, Bronnyja Jamesa ter igralcev z dvosmernimi pogodbami Arthurja Kalume, Chrisa Manona in A. K. Okerekeja, je še zapisal Stein.

Dončić je tako v Sloveniji organiziral štiridnevni pripravljalni mini kamp, ki bo potekal pozneje ta mesec. Na programu naj bi bili košarkarski treningi, partije golfa, ogledi Ljubljane in druge dejavnosti za krepitev ekipnega vzdušja, saj se Los Angeles pripravlja na težko pričakovano sezono NBA 2026/27. Ker v ekipi ni več LeBrona Jamesa, Lakersi začenjajo novo obdobje pod vodstvom Luke Dončića. Mini kamp naj bi moštvu omogočil, da po številnih poletnih spremembah čim prej zgradi medsebojno kemijo.

Cameron Carr Foto: Guliverimage

Potem ko so z Austinom Reavesom podpisali novo maksimalno pogodbo, so Lakersi v ekipo pripeljali še več novih imen, med njimi Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa, Sandra Mamukelašvilija, Collina Sextona, Kevona Looneyja, Ziaira Williamsa, Matissa Thybulla in Jadena Hardyja.

Dončić se je javil s sporočilom

Dončić je sicer pred kratkim s sporočilom za javnost nagovoril tudi navijače in sporočil, da je po težavah s poškodbo v pretekli sezoni zdaj popolnoma pripravljen. "Prvih nekaj tednov po koncu sezone sem si vzel prosto, da sem do konca opravil rehabilitacijo in se spočil. Okrevanje je potekalo odlično, zdaj sem spet stoodstotno zdrav. Čas brez košarke je nekaj, kar naredim v vsakem obdobju po koncu sezone. To zame deluje najbolje, ker na ta način pogrešam igro, ko preizkušam nove stvari, in to me samo še bolj motivira, da se vrnem na parket," je sporočil slovenski as.

Foto: X

"Zares uživam v vsakem trenutku, odkar sem spet doma v Sloveniji. Preživljanje časa z mojima hčerkama, sladoled, sprehodi po parku ter ustvarjanje z barvami in nalepkami z mojo starejšo hčerko … to je tisto, kar res šteje. Morda ste opazili, da sem ob koncu prejšnje sezone začel igrati golf, zdaj pa sem popolnoma navdušen. Vedno rada preizkusim kakšen nov šport, golf pa je prava kombinacija sprostitve in tekmovalnosti. Poleg tega je čudovit način za preživljanje časa v naravi. Veliko krogov sem odigral na igrišču Royal Bled Golf Course, tam je res čudovito."

"Komaj čakam, da moji soigralci pridejo v Ljubljano. Veselim se časa, ki ga bomo preživeli skupaj, in komaj čakam, da jim pokažem, od kod prihajam. Hvaležen sem za vso vašo podporo, vsak dan znova. Upam, da preživljate lepo poletje. Se vidimo kmalu," je še dodal Dončić.

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