Luka Dončić si je poletje vzel za svoja otroka in se zato odpovedal nastopu za slovensko reprezentanco. Obenem v Los Angelesu poteka sodni postopek med njim in njegovo nekdanjo partnerko in mamo njunih otrok Anamario Goltes. Kot poroča ameriški tabloid TMZ Sports, je prišlo do preobrata. Goltes je umaknila zahtevno za preživnino.

TMZ je dobil v vpogled dokumente, ki razkrivajo, da je Anamaria Goltes umaknila sodni zahtevek za preživnino za otroka, ki ju imata s košarkarjem slovenske reprezentance in Los Angeles Lakersov, Luko Dončićem. "Umikam zahtevo za preživnino z namenom, da zadevo rešim sporazumno in z dogovorom, ki bo v korist najinih otrok," naj bi zapisala nekdanja Dončićeva partnerka.

Kot še poroča TMZ, bi sodišče zahtevek tako ali tako zavrglo, saj otroka že od maja lani živita v Sloveniji in ne v Los Angelesu oziroma v Kaliforniji.

Luka in Anamaria sta bila par več kot 10 let. Bila sta zaročena, nista pa se še poročila. Starejša hčerka Gabriela ima dve leti, mlajša Olivia pa sedem mesecev.