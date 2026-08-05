Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
20.00

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ruth Cohen-Dar Izrael veleposlaništvo Ljubljana

Sreda, 5. 8. 2026, 20.00

6 minut

Izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani bo zaživelo septembra

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ruth Cohen-Dar | Ruth Cohen-Dar bo prva rezidenčna veleposlanica v Sloveniji. | Foto STA/Aljoša Rehar

Ruth Cohen-Dar bo prva rezidenčna veleposlanica v Sloveniji.

Foto: STA/Aljoša Rehar

Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra, je danes poročala televizija POP TV v oddaji 24ur. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.

Po poročanju POP TV izraelske veleposlanice Ruth Cohen-Dar še ni v Sloveniji, posle do nadaljnjega opravlja iz Jeruzalema. Doslej je že bila pristojna za Slovenijo, hkrati tudi za Malto, vendar kot nerezidenčna veleposlanica s sedežem na Dunaju. Za prvo rezidenčno veleposlanico v Sloveniji so jo izraelske oblasti imenovale julija.

Pri veleposlanici so za POP TV potrdili, da lokacijo za veleposlaništvo v slovenski prestolnici še iščejo. Neuradno si ogledujejo tri - v centru Ljubljane, v nakupovalnem središču BTC in v poslovni stavbi WTC. Datuma odprtja sicer še ne morejo posredovati. Ob tem so zaokrožile tudi neuradne informacije o obisku izraelskega zunanjega ministra ob odprtju veleposlaništva, še navaja POP TV.

Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Vlada Janza Janše je sankcije nato razveljavila.

Kot enega od načrtov za obnovitev odnosov med državama je Janša v junijskem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Zunanji minister Tone Kajzer je sicer v pogovoru za STA prejšnji teden dejal, da se veleposlaništvo v Izraeli zaenkrat ne seli nikamor in da konkretnih načrtov za to ni.

Ruth Cohen-Dar Izrael veleposlaništvo Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.