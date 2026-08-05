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Avtor:
Siol.net

Sreda,
5. 8. 2026,
19.16

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horoskop rak horoskop bik horoskop lev astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Sreda, 5. 8. 2026, 19.16

1 ura, 13 minut

Ti znaki horoskopa za svojo družino naredijo vse

Avtor:
Siol.net

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družina | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekaterim ljudem družina pomeni absolutno središče sveta, za zaščito in srečo svojih najbližjih pa so pripravljeni premakniti gore. Brez oklevanja bodo postavili potrebe svojih otrok, partnerja ali staršev pred lastne in naredili vse, da jim zagotovijo varnost in udobje. Astrologi so prepričani, da predvsem trije znaki horoskopa za svojo družino naredijo popolnoma vse in ostajajo njeno nepremagljivo zavetje.

Rak

Raki so največji zaščitniki zodiaka, družina pa jim pomeni sam smisel obstoja. Pod vplivom Lune so izjemno čustveni in skrbni, svoje bližnje pa dojemajo kot del sebe, ki jih je treba nenehno negovati in varovati pred zunanjim svetom. Za svoje otroke in partnerja bodo brez razmišljanja žrtvovali svoj prosti čas, karierne priložnosti ali lastno udobje. Okolica jih zaradi te neizmerne topline in predanosti izjemno spoštuje, saj v svojem domu ustvarijo varno pristanišče, iz katerega nihče ne odide lačen ali brez čustvene podpore.

Bik

Biki so trdna skala, na katero se družina lahko vedno zanese, ne glede na to, kako viharni so časi. Kot zemeljsko znamenje, ki ga vodi Venera, biki svojo ljubezen izražajo skozi konkretna dejanja – ustvarjanje finančne varnosti, udobnega doma in stabilne prihodnosti za svoje najbližje. Za družinsko dobrobit bodo trdo delali brez pritoževanja, pri čemer bodo vedno poskrbeli, da v hiši ne manjka ne topline ne dobre hrane. Bližnji se ob njih počutijo popolnoma varne, saj z neomajno vztrajnostjo dokazujejo, da za zaščito svoje družine stojijo kot nepremagljiv zid.

Lev

Levi svojo družino dojemajo kot svoj kraljevski ponos in bodo za njeno dobrobit dali vse od sebe. Biti del levje družine pomeni imeti ob sebi neustrašnega zaščitnika, ki ne bo dovolil, da bi komurkoli od njegovih bližnjih las z glave padel. So izjemno radodarni, spodbujajo sanje svojih otrok ter poskrbijo, da družini nikoli ne manjka smeha, veselja in najboljših priložnosti v življenju. Ljudje jih pri tem občudujejo, saj s svojo toplo, zaščitniško in strastno energijo vsakodnevno dokazujejo, da je družinska zvestoba zanje sveta dolžnost.

Preverite svoj današnji horoskop.

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