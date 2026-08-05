Pahorju tako vroče, da je v bazen skočil kar oblečen

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor, zdaj znani vplivnež, se je v najnovejši objavi pojavil v bazenu. Vanj je skočil kar v srajci.

Pahor že nekaj časa sodeluje z znano spletno trgovino z oblačili, za katero dela reklamo. Tokrat promovira lahka poletna oblačila, ki jih, kot je zapisal, "nosi na kopnem, sem in tja pa jih ima tudi za v vodo in se vselej odlično obnesejo."

"Vse, kar sem naročil, je izpolnilo moja pričakovanja, noben izdelek me ni razočaral," je še dodal navdušeni Pahor.