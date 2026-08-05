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Avtor:
K. M.

Sreda,
5. 8. 2026,
19.29

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Borut Pahor Borut Pahor vplivnež predsednik trgovina bazen

Sreda, 5. 8. 2026, 19.29

34 minut

Pahorju tako vroče, da je v bazen skočil kar oblečen

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Borut Pahor | Borut Pahor je bil predsednik republike, zdaj je vplivnež. | Foto Ana Kovač

Borut Pahor je bil predsednik republike, zdaj je vplivnež.

Foto: Ana Kovač

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor, zdaj znani vplivnež, se je v najnovejši objavi pojavil v bazenu. Vanj je skočil kar v srajci.

Pahor že nekaj časa sodeluje z znano spletno trgovino z oblačili, za katero dela reklamo. Tokrat promovira lahka poletna oblačila, ki jih, kot je zapisal, "nosi na kopnem, sem in tja pa jih ima tudi za v vodo in se vselej odlično obnesejo."

"Vse, kar sem naročil, je izpolnilo moja pričakovanja, noben izdelek me ni razočaral," je še dodal navdušeni Pahor. 

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