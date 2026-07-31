Poletne počitnice so idealen čas tudi za kratke družinske pobege. A ko začnemo iskati ideje za izlet, se pogosto vrtimo okoli istih destinacij: Bled, Bohinj, Kranjska Gora … medtem pa le dobro uro vožnje iz Ljubljane obstaja pokrajina, kjer so poti manj oblegane, razgledi nič manj spektakularni, otroci pa imajo dovolj prostora za raziskovanje.

V novem delu serije Družina potuje vas tokrat vabimo na Škofjeloško. Družinski pohodi do razglednih vrhov, planinske koče z domačimi dobrotami, pustolovščine med drevesnimi krošnjami in naravno kopališče za osvežitev po pohodu ustvarijo popoln recept za aktiven počitniški dan. Prav zato smo izbrali štiri ideje za izlet, ki jih lahko brez težav uresničite že ta teden.

Prvi tisočak brez prevelikega napora? Lubnik je odlična izbira za družine.

Lubnik je eden tistih vrhov, na katerih marsikateri najmlajši planinec prvič stopi čez magično mejo tisoč metrov nadmorske višine. Prav zato je ta izlet za številne družine veliko več kot le prijeten sprehod. Je majhen osebni dosežek, o katerem otroci ponosno pripovedujejo še dolgo po vrnitvi domov.

Pot ni predolga, lepo je označena in ravno prav razgibana, da ostane otrokom zanimiva vse do vrha. Na 1.025 metrih vas pričaka planinski dom, kjer si lahko privoščite topel obrok ali domačo sladico, razgled pa sega od Škofje Loke in Sorškega polja do Polhograjskega hribovja, ob lepem vremenu pa tudi proti Julijskim Alpam.

Pogled na Škofjo Loko in Lubnik v ozadju Foto: Shutterstock

Takšni izleti ne potrebujejo veliko priprav. Dovolj so lep dan, nahrbtnik z malico in dobra volja. Ko enkrat stopite na pot, je najlepše to, da lahko dan preprosto prepustite doživetjem, brez pogleda na uro in razmišljanja o opravilih, ki vas čakajo doma. Medtem ko z družino odkrivate razgledne vrhove Škofjeloškega hribovja, se lahko pri vas doma odvija povsem druga zgodba. Za popolno zelenico naj skrbi Sunseeker Elite. Napredna robotska kosilnica brez mejnega kabla samostojno načrtuje košnjo, se natančno orientira po vrtu ter z inteligentnimi senzorji varno premaguje ovire in zagotavlja brezhiben rezultat. Sunseeker Elite združuje najnovejše tehnologije RTK, AI Vision in VSLAM, ki omogočajo izjemno natančno navigacijo tudi na zahtevnejših terenih. Brez zapletenega polaganja mejnega kabla in s preprostim upravljanjem prek mobilne aplikacije poskrbi, da je trata vedno urejena, ne glede na to, ali ste doma ali na izletu. Namesto da bi prosti dan namenili košnji, ga izkoristite za trenutke z družino, raziskovanje narave ali sprostitev. Sunseeker Elite bo medtem poskrbel za enakomerno, natančno in tiho košnjo, vi pa se boste domov vrnili na brezhibno urejeno zelenico. Brez truda in brez kompromisov! Foto: Eurogarden, Rotar, Ramda, Sunseeker Elite

Stari vrh združuje pohod in pustolovščino

Če iščete izlet, pri katerem se pohod ne konča na vrhu, temveč se tam pravzaprav začne nova dogodivščina, je Stari vrh odlična izbira. Družine sem prihajajo predvsem zaradi razgledov, pa tudi zato, ker lahko otroci po osvojeni poti doživetje nadaljujejo še med drevesnimi krošnjami.

Stari vrh je eden najlepših razglednih vrhov Škofjeloškega hribovja, do katerega vodi več poti. Za družine je najbolj primeren vzpon s prelaza Preval, od koder boste do vrha potrebovali približno 50 minut hoje. Če otrokom po osvojitvi vrha ostane še kaj energije, lahko dan nadaljujete v družinskem parku. Med drevesnimi krošnjami jih čakajo tri adrenalinske proge, plezalna stena in kratka tematska pot, na kateri odkrivajo skrite gozdne živali.

Foto: Shutterstock

Na Blegošu se vsak korak poplača z razgledom

Nekateri vrhovi navdušijo že med potjo, drugi šele na cilju. Blegoš spada med slednje. Ko stopite na vrh in se pred vami odpre pogled na Julijske Alpe, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, hitro postane jasno, zakaj velja za enega najlepših razglednikov v tem delu Slovenije.

Pogled na Triglav in Julijske Alpe skozi srce na razgledni klopi na Blegošu Foto: Shutterstock

Do vrha vodi več poti, med najbolj priljubljenimi pa je tista s Črnega Kala, ki je primerna za družine z nekoliko starejšimi otroki. Na vrhu se čas za trenutek ustavi, saj ste nagrajeni s slikovitim razgledom na Gorenjsko. Tik pod vrhom stoji tudi planinska koča, kjer se lahko ustavite na domačem kosilu ali sladici.

Po osvojenem vrhu se najbolj prileže skok v vodo

Če želite aktiven družinski dan zaključiti nekoliko bolj sproščeno, se ustavite v Trebiji, kjer se ob Poljanski Sori skriva naravno kopališče Škribovc. Ob reki vas čakajo urejena zelenica za počitek, igrišče za odbojko in slackline za vse, ki si želijo še malo gibanja. V bližini kopališča stoji tudi eden izmed značilnih lesenih pokritih mostov čez Poljansko Soro, ki so posebnost Poljanske doline in lep razlog za kratek postanek.

Foto: Shutterstock

Preverite še druge predloge za izlet po Sloveniji:

Medtem ko ste vi na poti, pa lahko za urejen vrt doma poskrbi tehnologija. Robotske kosilnice Sunseeker Elite delujejo brez mejnega kabla, s pomočjo napredne navigacije in pametnih senzorjev pa samostojno skrbijo za natančno košnjo tudi na zahtevnejših terenih. Tako sončni konci tedna ostanejo namenjeni temu, čemur bi morali biti že od začetka – času za družino.