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Avtor:
N. V.

Petek,
12. 6. 2026,
13.05

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Jan Oblak Jan Oblak Olga Danilović zaroka

Petek, 12. 6. 2026, 13.05

11 minut

Se je Jan Oblak zaročil s svojo Olgo? Na roki se ji sveti prstan.

Avtor:
N. V.

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Olga Danilović, Jan Oblak | Olga Danilović in Jan Oblak sta v zvezi od leta 2023. | Foto Profimedia

Olga Danilović in Jan Oblak sta v zvezi od leta 2023.

Foto: Profimedia

Srbska teniška igralka Olga Danilović je na družbenih omrežjih objavila pomenljivo fotografijo, ob kateri vsi sklepajo, da se je zaročila s svojim izbrancem, slovenskim nogometnim zvezdnikom Janom Oblakom.

"Najsrečnejša," je Olga Danilović na Instagramu zapisala ob fotografiji, na kateri pozira z Janom Oblakom, na prstancu pa se ji sveti opazen prstan.

Čeprav zaroke ni izrecno omenila, ji sledilci ob fotografiji že množično čestitajo in jima z Oblakom želijo veliko sreče v skupni prihodnosti.

Srbska teniška igralka in slovenski nogometni vratar sta, sodeč po fotografijah, ki jih objavljata na družbenih omrežjih, trenutno na oddihu ob morju in vse kaže, da je slovenski nogometni zvezdnik to izkoristil kot priložnost, da poklekne pred izbranko.

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