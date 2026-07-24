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Avtor:
A. P. K.

Petek,
24. 7. 2026,
9.44

Osveženo pred

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Natisni članek
Nataša Gorenc babica trenerka otrok nosečnost družina vloga naziv

Petek, 24. 7. 2026, 9.44

1 ura, 16 minut

Nataša Gorenc bo jeseni postala babica

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Nataša Gorenc, fitnes trenerka | Osebna trenerka Nataša Gorenc bo jeseni dobila nov naziv in novo vlogo. | Foto Mediaspeed

Osebna trenerka Nataša Gorenc bo jeseni dobila nov naziv in novo vlogo.

Foto: Mediaspeed

Osebna trenerka Nataša Gorenc bo jeseni dobila novo vlogo. Njen najstarejši sin Domen se bo namreč z izbranko razveselil prihoda prvega otroka.

Osebna trenerka in mati treh otrok Nataša Gorenc, ki so jo lahko gledalci spoznali tudi v šovu The Biggest Loser Slovenija, je za revijo Suzy razkrila, da bo jeseni prvič postala babica. 

"Domen, Tjaša in Jakob so čudoviti mladi ljudje, ki že stopajo po svoji poti," je povedala Gorenc in razkrila, da je za veselo novico v družini poskrbel njen najstarejši sin Domen, sicer marljiv študent in košarkarski navdušenec, ki se bo z izbranko Evo jeseni razveselil naraščaja.

Trenerka Nataša Gorenc, ki svoj način življenja predaja tudi svojim otrokom in je lani pri 51 letih tudi z odliko diplomirala iz psihologije ter si uresničila veliko željo, se po poročanju revije nove vloge babice že zelo veseli. A kot dodajajo, bo morala aktivna trenerka svoj urnik ob pestrem življenjskem slogu tudi ustrezno prilagoditi, da bo v njem nekaj časa našla tudi za novega vnuka oz. vnukinjo.

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