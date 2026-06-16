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Avtor:
N. V.

Torek,
16. 6. 2026,
12.46

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Jaka Šinkovec Tjaša Kramarič nosečnost otrok

Torek, 16. 6. 2026, 12.46

23 minut

Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič po nekaj mesecih zveze pričakujeta otroka

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič | Foto Osebni arhiv Jake Šinkovca

Foto: Osebni arhiv Jake Šinkovca

Jaka Šinkovec iz skupine Firbci in Tjaša Kramarič, tekmovalka iz šova Sanjski moški, sta razkrila, da pričakujeta otroka.

Marca letos smo poročali, da je Jaka Šinkovec, pevec priljubljene skupine Firbci in voditelj na Veseljaku, v zvezi s Tjašo Kramarič, spletno vplivnico, ki smo jo prvič spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški. Šinkovec je takrat za Siol.net povedal, da njuna zveza traja kakšna dva meseca, zdaj pa sta presenetila z objavo na družbenih omrežjih, v kateri sta razkrila, da pričakujeta dojenčka.

"Imela sva načrt: zaroka, poroka, otrok (očitno sva preskočila na to), gradnja hiše. Drugo za drugim, a dojenček je že na poti," je Tjaša zapisala ob fotografijah, na katerih ima že opazen nosečniški trebušček.

"Najina zgodba se je začela precej spontano in malo nepričakovano," nam je Jaka Šinkovec marca povedal o začetku njune zveze. Kako sta se torej spoznala in zaljubila? Preberite tukaj:

Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič
Trendi Jaka Šinkovec iz skupine Firbci ne skriva, da je srečno zaljubljen

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