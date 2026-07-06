Angleži utišali fanatične Mehičane, Haaland šokiral Brazilijo

Znana sta še dva četrtfinalista SP 2026. Norveška je na krilih dvakratnega strelca Erlinga Haalanda z 2:1 presenetljivo izločila rekorderko po številu naslovov, Brazilijo, Anglija pa je s 3:2 spravila v solze sogostiteljico mundiala Mehiko. Srečanje se je zaradi slabega vremena začelo z enourno zamudo, z dvema zadetkoma pa je izstopal Jude Bellingham.

Nedelja, 5. julij:

Spektakel med Mehiko in Anglijo se je zaradi slabih vremenskih razmer v mehiški prestolnici začel z enourno zamudo. Stadion Azteca je do tega srečanja veljal za domačo trdnjavo. Mehičani na njem še niso izgubili dvoboja na svetovnem prvenstvu, a vsakega niza je v športu ponavadi konec.

Mehičani so dobro vstopili v obračun s tremi levi. V prvem polčasu, ki se je začel z ekspresnim rumenim kartonom Declana Rica, so bili nevarnejši in si priigrali več priložnosti. V 15. minuti je Raul Jimenez prisilil Jordana Pickforda k veliki obrambi, nato pa je sledil šok za gostitelje.

Zvezdnik madridskega Reala je v nekaj minutah dvakrat utišal Azteco. Foto: Reuters

Jude Bellingham je v nekaj minutah popeljal Otočane do velikega vodstva z 2:0. Najprej mu je v 36. minuti za zadetek podal Bukayo Saka, dve minuti pozneje pa še kapetan Harry Kane.

Mehičane dvojno vodstvo Anglije ni dotolklo, ampak prelevilo v bojevnike. Poleteli so na igrišču, hitro znižali na 1:2, že četrtič na tem mundialu je zadel Julian Quinones, nato pa so v zaključku prvega polčasa stisnili Otočane v kazenski prostor, a niso zmogli izenačiti. To so bile vroče minute Mehičanov, ki so nizali priložnost za priložnostjo, a se mreža Angležev le ni tresla.

Julian Quinones je na SP 2026 dosegel kar štiri zadetke. Foto: Reuters

Dvakrat je zapretil Jimenez, v veliki priložnosti pa se je znašel tudi Montes, a mu je Bellingham z izjemno požrtvovalno akcijo v zadnjem trenutku preprečil zadetek. Da so bili Mehičani nevarnejši v prvem polčasu, je dokazovalo tudi razmerje strelov na gol (7:3).

V Ciudad de Mexicu, ki leži 2.200 metrov nad morjem, je bilo pestro tudi v nadaljevanju.

Dvoboj se igra na kultnem stadionu Azteca, na katerem so Angleži nazadnje igrali leta 1986 in v nepozabnem dvoboju, na katerem je Diego Maradona dosegel enega najbolj kontroverznih ("božja" roka), nato pa še najlepših in najbolj genialnih, izgubili proti Argentini (1:2).

Izjemni Haaland z Norveško izločil Brazilijo

Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva, potem ko je z 2:1 šokirala Brazilijo.

V katero smer se bo obrnila tekma, so Norvežani, ki so tokrat lahko računali na povratnika po poškodbi Juliana Ryersona, napovedali že z odločnim startom v tekmo. Ti so v četrti minuti po hitri akciji preko Patricka Berga zadeli, a je bilo slavje kratko, saj je bil na začetku akcije v prepovedanem položaju kapetan Martin Odegaard.

Norvežani so hitro zadeli, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja na začetku akcije razveljavljen. Foto: Reuters

Pestro dogajanje se je zatem nadaljevalo. V deseti minuti se je na tleh v kazenskem prostoru Norveške po posredovanju Kristofferja Ajerja znašel Matheus Cunha. Brazilci so takoj streljali najstrožjo kazen, glavni sodnik Ismail Elfath pa je nato po ogledu videoposnetka res pokazal na belo piko.

Odgovornost je nato prevzel Bruno Guimaraes, ki je skušal s "cepetanjem" zmesti vratarja Norveške Orjana Nylanda, žogo je poslal proti desnemu spodnjemu kotu vrat Norveške, a se je Nyland izkazal z obrambo. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa se je norveški vratar dvakrat zelo izkazal, na drugi strani so nekatere priložnosti iskali tudi Norvežani, a se je prvi polčas končal brez zadetkov.

Orjan Nyland je zaklenil vrata. Foto: Reuters

V 58. minuti je nato brazilski selektor Carlo Ancelotti namesto Cunhe v igro poslal 19-letnega Endricka. ta se je le minuto kasneje po izjemni asistenci Viniciusa Jr. sam znašel pred vrati Norveške, a ob svojem drugem stiku z žogo streljal mimo leve vratnice. Po živahnem nadaljevanju je v 68. minuti završalo med brazilskimi navijači, saj je v igro vstopil Neymar, a bil večino časa povsem neopazen.

Haaland našel pot do mreže, Neymar s častnim zadetkom

V 80. minuti pa je vendarle sledila sprememba na semaforju in eksplozija navdušenja med navijači Norveške. Po natančni podaji z leve Andreasa Schejlderupa je odlično pred vrati Alissona reagiral Erling Haaland, ki je visoko skočil v zrak in žogo z glavo poslal v mrežo Brazilije. Eden od glavnih norveških junakov je bil še naprej vratar Nyland, ki je v 85. minuti po neposrečenem poskusu izbijanja žoge norveške obrambe daleč od gola s konicami prstov preprečil avtogol, potem ko je žogo poslal v vratnico.

Na krilih odličnega branjenja pa je za Norveško v zadnji minuti rednega dela srečanja sledila nova nagrada. Z roba kazenskega prostora se je za izjemno močan in natančen strel v desni spodnji kot vrat Alissona odločil Haaland ter s svojim drugim zadetkom poslal zadnji žebelj v krsto Brazilije. V dresu Norveške se je sicer na 14. tekmi že kar 26. vpisal med strelce, na lestvici strelcev prvenstva pa se je s sedmimi izenačil na vrhu z Mbappejem in Messijem.

Neymar v solzah po koncu tekme. Foto: Reuters

V izdihljajih tekme je nato Leo Ostigard ob boju za žogo s komolcem v lastnem kazenskem prostoru nerodno posredoval nad Casemirom, sodnik pa je pokazal na belo piko. V stoti minuti je nato končni izid 1:2 z enajstmetrovko postavil Neymar.

Norvežani so sicer iz skupine napredovali kot drugi, za Francozi, ki so si v soboto že priigrali četrtfinale. V prvem krogu izločilnih bojev so nato strli odpor žilavega tekmeca Slonokoščene obale.

Najboljši strelci: 7 – Haaland (Norveška), Messi (Argentina), Mbappe (Francija)

6 – Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 25. tekmovalni dan, osmina finala:

Nedelja, 5. julij: