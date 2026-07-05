Francija šele z golom z bele pike v četrtfinale z Marokom

Prvi četrtfinalisti svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki je postal Maroko. Postal je prva afriška reprezentanca, ki se je drugič uvrstila med najboljših osem. Kanado je premagala s 3:0, dva gola je dosegel nogometaš Girone Azzedine Ounahi . Pomerila se bo s favorizirano Francijo, ki se je precej namučila s Paragvajem (1:0). Ob polčasu je bilo na semaforju 0:0, šele v 70. minuti pa so galski petelini povedli, ko je 11-metrovko unovčil Kylian Mbappe.

SP 2026, 24. tekmovalni dan, osmina finala:

4. julij, sobota:

Paragvaj se je branil, Francija vodstvo dočakala v 70. minuti

Kylian Mbappe Foto: Reuters Na drugi tekmi osmine finala sta v Philadelphii igrala Paragvaj in Francija. Ta s Kylianom Mbappejem, ki je bil pred tekmo pri šestih zadetkih, svoje delo na dosedanjem delu prvenstva opravila z odliko. Švedsko je v šestnajstini finala nadigrala s 3:0 in se tako podpisala pod četrto zmago v štirih tekmah s 13 doseženimi goli. Je pa ostala brez Aureliena Tchouamenija. V petek je med treningom začutil bolečine v stegenski mišici, odstoten naj bi bil vsaj teden dni. Selektor Didier Deschamps ga je v prvi postavi zamenjal z Manujem Konejem.

Francija je bila v prvem polčasu nemočna. Foto: Reuters Paragvaj je igral nizki blok, se čvrsto branil Francija je imela od prve minute premoč v posesti žoge (80% prvih 20 minut), a ni prišla do pravega strela. Tudi po prve pol ure tekme nismo videli strela znotraj okvira vrat. Še v 36. minuti smo videli prvi in edini strel znotraj okvira vrat v prvem polčasu, z velike razdalje je poskusil Jules Kounde, a je meril neposredno v vratarja Orlanda Gilla. Paragvaj je res dobro nevtraliziral francoski napadalni potencial. Izid polčasa 0:0.

To je bil Mbappejev 19. gol na mundialih. Foto: Reuters V drugem polčasu so Francozi skušali s streli z vseh možnih položajev, prvega omembe vrednega je v 54. minuti sprožil Kone. Z obrambo se je izkazal Gill. Gol smo dočakali šele v 70. minuti, pa še to s strelom z bele točke. Diego Gomez je v kazenskem prostoru podrl rezervista Desireja Doueja. Odgovornost je prevzel Mbappe in zadel za vodstvo Francije z 1:0. To je bil njegov sedmi gol na tem mundialu in 19 na vseh dosedanjih. Ob koncu tekme je imel še tri močne strele, a mu je vratar vselej branil. Paragvajci pa niso imeli ne ideje ne moči za preobrat.

Prvi polčas pripadel Kanadi, a ni zadela

Maroka je postal šele prva afriška reprezentanca, ki se je dvakrat uvrstila v četrtfinale mundialov. Foto: Reuters

Ker Kanada ni osvojila prvega mesta v svoji skupini, izločilne boje ne igra več doma. Igrala je v Houstonu. Foto: Reuters Prva vstopnica za četrtfinale se je delila v Houstonu, kjer sta igrala Kanada in Maroko. Maročani, četrti iz zadnjega svetovnega prvenstva in šesta ekipa na Fifini lestvici, so imeli na stavnicah vlogo favorita. "To je ekipa, ki nima nobenih slabosti," je na petkovi novinarski konferenci dejal selektor Kanade Jesse Marsch. "Ne pretiravam, takšna je realnost." Marsch je pred tekmo odletel celo v Monterrey, da bi si ogledal Maročane, ki so v šestnajstini finala premagali Nizozemsko (4:3 po 11-metrovkah). "Zaradi samozavesti, ki jo je imela ekipa, in odločnosti, s katero so igrali, vemo, da nas čaka velik izziv proti resnično nadarjeni ekipi." Kanada je bila v šestnajstini finala z 1:0 boljša od Južnoafriške republike.

Dvoboj je bil precej razgret. Foto: Reuters A tekmo je bolj odprla Kanada, ki je neustrašno od prve minute krenila po vodilni zadetek. Prvo lepo priložnost je imel v 10. minuti Tanitoluwa Oluwaseyi, a mu je strel branil Bono. Zaradi poškodbe je moral Maroko že v 22. minuti zamenjati napadalca Ismaela Saibarija, ki je letos iz PSV-ja prestopil v Bayern München. Na igrišče je prišel Soufiane Rahimi. V drugem delu polčasa je dinamika igre precej padla, še posebej Maročani niso pokazali ničesar. Je pa glavni sodnik šest rumenih kartonov. Med nogometaši je bilo precej vroče krvi.

Junak Maroka postal Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi je postal z dvema goloma junak Maroka. Foto: Reuters Vse do 50. minute smo čakali na prvi pravi strel Maroka in dočakali tudi prvi gol na tekmi. Prosti strel je izvedel Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi pa s kakšnih 25 metrov kirurško natančno streljal po tleh. Tako kot Maroko ni pokazal nič v prvem polčasu, ni Kanada v drugem. V 75. minuti si je sicer priborila prosti strel na 20 metih, a ga je slabo izvedel Jonathan David. Zatem je s strelom s 30 metrov Bonu ogrel dlani Stephen Eustaquio. Vsega je bilo konec za eno od sogostiteljev prvenstva v 2. minuti, ko je še drugič zadel Ounahi. Dokončal je protinapad Brahima Diaza. Ounahi je v zaključku tekme poskrbel še za izvrstno podajo. Streljal je Rahimi, a zatresel okvir vrat. Je pa ta isti nogometaš v zadnji minuti tekmi, osmi minuti sodnikovega podaljška, po lepi timski akciji vendarle zadel. Za končni izid tekme 3:0.

Maročani so se šele v 50. minuti tekme veselili vodstva z 1:0. Foto: Reuters

Najboljši strelci: 7 – Messi (Argentina), Mbappe (Francija)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 24. tekmovalni dan, osmina finala:

4. julij, sobota: