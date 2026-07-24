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Avtor:
STA

Petek,
24. 7. 2026,
7.09

Osveženo pred

49 minut

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Deni Kožul Namizni tenis Sao Paulo

Petek, 24. 7. 2026, 7.09

49 minut

Turnir WTT star contender, Sao Paulo (namizni tenis)

Deni Kožul zlahka izločil ameriškega najstnika

Avtor:
STA

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Deni Kožul Ljubljana | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju WTT star contender v brazilskem Sao Joseju. Najprej je v paru z Darkom Jorgićem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. Jorgić je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost.

Deni Kožul je v prvem krogu posameznikov gladko premagal 19-letnega Američana Nandana Naresha s 3:0 (5, 3, 4).

V drugem krogu ga čaka precej zahtevnejša naloga, saj se bo pomeril z Japoncem Hirotom Shinozuko, 23. igralcem sveta, ki je bil v prvem krogu prost.

V drugem krogu bo nastope v Braziliji med posamezniki začel tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić. Hrastničan, sicer četrti nosilec turnirja, se bo za uvod pomeril z domačinom Guilhermejem Teodorom, 93. igralcem svetovne lestvice, ki je v uvodnem krogu s 3:1 premagal Mehičana Rogelia Castra.

Darko Jorgić in Deni Kožul
Sportal Jorgić in Kožul uspešno začela turnir dvojic v Braziliji
Deni Kožul Namizni tenis Sao Paulo
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