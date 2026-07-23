Četrtek, 23. 7. 2026, 6.44
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Bližnji vzhod
Velika zaostritev: gori savdski tanker, poln nafte #video
Zgodaj zjutraj po lokalnem času so jemenski hutijevci sporočili, da so izvedli vojaško operacijo proti dvema savdskima naftnima tankerjema. Da je bil v Rdečem morju zadet tanker Encelia, ki pluje pod savdsko zastavo, potrjujejo tudi poročila in posnetki. Hutijevci so dodali, da so tankerja Encelia in Layla napadli z več balističnimi izstrelki, po njihovih navedbah pa sta ladji kršili pomorsko blokado.
Tanker Encelia je po napadu izvedel klic v sili in sporočil, da jih je med plovbo v bližini savdskega pristanišča Džizan v Rdečem morju zadela raketa in da je v plamenih.
Na družbenih omrežjih je zaokrožil tudi posnetek goreče ladje.
BREAKING: A Saudi oil tanker is on fire after being struck by the Houthis approximately 70 km north of the Yemeni border, according to UKMTO.— The Hormuz Report (@HormuzReport) July 23, 2026
The vessel had departed from Yanbu before the reported attack. The Yemeni Houthis later said "large-scale operations are underway."… pic.twitter.com/RcUrtPA46X
Poročil o številu žrtev ali morebitnem vplivu na okolje še ni.