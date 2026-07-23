Velika zaostritev: gori savdski tanker, poln nafte #video

Zgodaj zjutraj po lokalnem času so jemenski hutijevci sporočili, da so izvedli vojaško operacijo proti dvema savdskima naftnima tankerjema. Da je bil v Rdečem morju zadet tanker Encelia, ki pluje pod savdsko zastavo, potrjujejo tudi poročila in posnetki. Hutijevci so dodali, da so tankerja Encelia in Layla napadli z več balističnimi izstrelki, po njihovih navedbah pa sta ladji kršili pomorsko blokado.

Tanker Encelia je po napadu izvedel klic v sili in sporočil, da jih je med plovbo v bližini savdskega pristanišča Džizan v Rdečem morju zadela raketa in da je v plamenih.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil tudi posnetek goreče ladje.

BREAKING: A Saudi oil tanker is on fire after being struck by the Houthis approximately 70 km north of the Yemeni border, according to UKMTO.



The vessel had departed from Yanbu before the reported attack. The Yemeni Houthis later said "large-scale operations are underway."… pic.twitter.com/RcUrtPA46X — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 23, 2026

Poročil o številu žrtev ali morebitnem vplivu na okolje še ni.