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Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
23. 7. 2026,
6.44

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Bližnji vzhod hutijevci Jemen Iran Savdska Arabija tanker

Četrtek, 23. 7. 2026, 6.44

8 minut

Bližnji vzhod

Velika zaostritev: gori savdski tanker, poln nafte #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Rdeče morje, jemenski hutijevci | Fotografija prikazuje napad na tanker v Rdečem morju leta 2024. | Foto Reuters

Fotografija prikazuje napad na tanker v Rdečem morju leta 2024.

Foto: Reuters

Zgodaj zjutraj po lokalnem času so jemenski hutijevci sporočili, da so izvedli vojaško operacijo proti dvema savdskima naftnima tankerjema. Da je bil v Rdečem morju zadet tanker Encelia, ki pluje pod savdsko zastavo, potrjujejo tudi poročila in posnetki. Hutijevci so dodali, da so tankerja Encelia in Layla napadli z več balističnimi izstrelki, po njihovih navedbah pa sta ladji kršili pomorsko blokado.

Tanker Encelia je po napadu izvedel klic v sili in sporočil, da jih je med plovbo v bližini savdskega pristanišča Džizan v Rdečem morju zadela raketa in da je v plamenih.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil tudi posnetek goreče ladje.

Poročil o številu žrtev ali morebitnem vplivu na okolje še ni.

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