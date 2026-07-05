Mehičani razgrajali pred hotelom z angleškimi nogometaši #video

Nedelja prinaša dve tekmi osmine finala svetovnega prvenstva v nogometu, po Braziliji in Norveški (22.00) se bosta pomerili še Mehika in Anglija (2.00). Ta tekma se bo igrala na kultnem mehiškem stadionu Azteca v prestolnici Ciudad de Mexico. Mehiški navijači so vročekrvni in nekaj 10 njih se je v noči pred tekmo zbralo pred hotelom, kjer bivajo angleški navijači. Da bi jim motilo spanec.

Foto: Guliverimage Kljub poostreni varnosti - več kot sto policistov v neprebojnih jopičih je varovalo hotel, kjer bivajo angleški nogometaši - se je sredi noči pred njim zbralo nekaj 100 mladih Mehičanov, ki so skušali z vzklikanjem "Mehika, Mehika", z megafonom in motorji povzročati čim več hrupa, da bi pri spancu motili Harryja Kana in soigralce.

Tekma se na stadionu Azteca, ki svetovno prvenstvo gosti že tretjič, začne ob drugi uri zjutraj (v noči na ponedeljek). Na njem bo zagotovo precej glasneje, kot je bilo pred hotelom, kjer bivajo angleški navijači. "Vzdušje je bilo res neverjetno. Čudovito, neopisljivo," je o kultnem stadionu po finalni tekmi leta 1970 dejal brazilski nogometaš Carlos Alberto.

Mehiška reprezentanca je na Azteci zelo uspešna. Pomaga ji tudi to, da je bolj navajena na nadmorsko višino, saj je stadion višje od 2.200 metrov. Od leta 1966 je na 89 uradnih tekmah zmagala kar 70-krat in izgubila samo dvakrat.

Police have moved fans 200m down the street outside the england team hotel pic.twitter.com/A9qL42GoLp — Daily Mail Sport (@MailSport) July 5, 2026

Unfortunately, the Mexican police could not expel the Mexican fans who were present in front of the English players hotel because there were too many of them, they had already set off fireworks and played music.pic.twitter.com/V1qXzbipHD — Football Fans Stuff (@officialffsnews) July 5, 2026