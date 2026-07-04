V hrvaških medijih in na družbenih omrežjih se je pojavila informacija, da norveški sodnik Espen Eskas, ki je ob porazu Hrvaške proti Portugalski v 1/16-finala svetovnega nogometnega prvenstva dvignil ogromno prahu, po odločitvi šefa sodnikov Pierluigija Colline na letošnjem mundialu naj ne bi več sodil.

Mnogi navijači hrvaške nogometne reprezentance, ki je po dramatični tekmi 1/16-finala proti Portugalski, na kateri je bila večkrat na delu tehnologija, so v tej informaciji videli posledico po njihovem mnenju slabega sojenja.

V glavni vlogi na vročem obračunu, po katerem so napredovali Cristiano Ronaldo in soigralci, je bil Norvežan Espen Eskas. Hrvati so s prstom po porazu kazali predvsem na dve situaciji, dosojeno 11-metrovko za Portugalsko in razveljavljen zadetek Joška Gvardiola globoko v sodnikovem dodatku.

Govorica o Collini se je hitro razširila

Jeza ni spremenila ničesar, Hrvati so zapustili svetovno prvenstvo, prav tako pa naj bi ga v kratkem tudi Eskas. Vsaj tako je zapisal novinar Sportskih novosti Dražen Antolić, ki je prejel informacije iz bližine sodniških krogov, da naj bi se glavni sodnik FIFA Pierluigi Collina odločil, da 38-letni Skandinavec in ostali člani njegove sodniške ekipe na letošnjem mundialu ne bodo več sodili. Ob tem je dodal, da informacije ni preverjal, saj za Hrvate tako in tako ni več pomembna ...

Če ne bo več sodil, je to zaradi manjšega števila tekem, pa tudi Norvežani so še v igri

24sata.hr ob tem piše, da so se pojavili zapisi, da je Collina Norvežana umaknil s prvenstva, a da se je izkazalo, da gre za napačne informacije. "Vse se je začelo z enim tvitom, ki se je med hrvaškimi uporabniki, ogorčenimi po izločitvi s svetovnega prvenstva, razširil kot požar," so še dodali.

Če Eskas ne bi več sodil, to pripisujejo manjšemu številu tekem, ki sledijo, pa tudi dejstvu, da norveški reprezentanti še niso rekli zadnje.