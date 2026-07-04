Na Hrvaškem se še vedno ne morejo sprijazniti z bolečim izpadom proti Portugalski (1:2), po katerem se bolj kot o mojstrovinah na zelenici razpreda o kontroverznih sodniških odločitvah. So pa hrvaške navijače v boljšo voljo spravile govorice, ki se dotikajo usode dveh velikanov svetovnega nogometa. To sta 40-letni Luka Modrić in tri leta mlajši Ivan Perišić, ki sta se na tem mundialu pisala zgodovino.

Letošnje svetovno prvenstvo naj bi, vsaj kar se tiče nastopov na največjem tekmovanju na svetu, predstavljalo "zadnji ples" številnih superzvezdnikov. V ospredju sta Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, ki še ostajata v igri za naslov. Prvi je star 39 let, drugi je starejši dve leti, za oba pa velja prepričanje, da na naslednjem svetovnem prvenstvu (2030) ne bosta več nosila državnega dresa.

Je odigral zadnjo tekmo za Hrvaško?

Luka Modrić si je želel, da bi se od svetovnih prvenstev poslovil bolj vedro kot pa po bolečem porazu s Portugalsko, po katerem je bilo še ogromno govora o sodniških odločitvah. Foto: Reuters Podobno pa naj bi veljalo tudi za Luko Modrića. Neuničljivi kapetan Hrvaške, šele četrti Zemljan, ki je prestopil čarobno mejo 200 nastopov za reprezentanco in komaj drugi Evropejec, ki mu je to uspelo, se po dramatičnem porazu proti Portugalski nahaja na razpotju. Na svetovnih prvenstvih, kjer je leta 2018 prejel priznanje za najboljšega igralca turnirja, dvakrat pa se je z reprezentanco znašel na stopničkah (2018 – drugi, 2022 – tretji), najverjetneje ne bo več igral.

Glede na njegovo starost že tako velja za fenomen, da lahko pri dobrih 40 letih še vedno niza tako vrhunske predstave. Zaznamoval je bogato preteklost hrvaškega nogometa, v zadnjih dveh desetletjih je bil vodilna figura ognjenih, po zadnjih govoricah, ki prihajajo iz Italije, pa ni izključeno, da bi nadaljeval tudi reprezentančno pot. Novih izzivov mu ne manjka.

Nekdanji Šeškov trener želi Modrića

Ruben Amorim se pri Manchester Unitedu, kjer je vodil tudi Benjamina Šeška, ni proslavil. Bo uspešnejši pri Milanu? Foto: Gulliverimage Jeseni se začenja liga narodov, mlado tekmovanje, kjer se je Hrvaški pred leti izmuznila glavna nagrada, saj so v finalu proti Španiji izgubili po izvajanju kazenskih strelov, čez dve leti pa bo evropsko prvenstvo potekalo na Otoku. Ravno tam, kamor se je Modrić najprej odpravil v svet, ko je prerasel kakovost hrvaškega prvenstva in zagrebškega Dinama. Odšel je k Tottenhamu, to pa je bila le vmesna stopnička do prestopa k kraljevemu klubu iz Madrida, kjer si je izklesal status planetarnega zvezdnika.

V zadnji sezoni je nastopal za Milan. To je klub, za katerega je stiskal pesti v mladosti. Z rdeče-črnimi mu ni šlo slabo. Z igrami v serie A je izstopal. O tem, kako veliko pomeni moštvu, je nakazal zaključek sezone. Milan je bil dolgo uvrščen med tri najboljše, v zadnjih krogih, ravno takrat, ko Modrić zaradi dvojnega zloma ličnice ni več mogel pomagati soigralcem, pa so rdeče-črni razočarali privržence in na koncu ostali celo brez lige prvakov. Trener Massimiliano Allegri je izgubil službo, rdeče-črni pa so nato na nogometni tržnici izbrali novega trenerja.

Mllanu in Modriću se je v serie A dolgo časa nasmihal nastop v ligi prvakov, na koncu pa je italijanski velikan izpadel iz kroga najboljše četverice. Foto: Reuters

Prestižno, a odgovorno funkcijo je prevzel Ruben Amorim. Portugalec, ki je blestel kot trener Sportinga, nato pa z Manchester Unitedom vstopil v obdobje neprestanih razočaranj in polomov, je postal nov trener Milana. Pri rdečih vragih je treniral tudi Benjamina Šeška, a ga, tako je pokazal čas, tudi omejeval pri razvoju. Ko je zapustil Old Trafford, je mladi Posavec doživel ogromen napredek.

Pri Milanu bo v prihodnji sezoni igral Goncalo Ramos, ki je že vrsto let pri PSG in portugalski reprezentanci obsojen na klop in vlogo aduta. Proti Hrvaški je vstopil v igro namesto Cristiana Ronalda in zadel za končnih 2:1. Foto: Reuters Amorim se bo zdaj skušal v boljši luči predstaviti na San Siru. Za začetek je v Milano pripeljal rojaka Goncala Ramosa, donedavnega napadalca PSG. Ravno tistega, ki je v sodnikovem podaljšku popeljal Portugalsko do zmage nad Hrvaško (2:1) in s tem spravil v slabo voljo tudi Modrića. Z njim sta si imela po tekmi kaj za povedati.

Sodeč po poročanju italijanskega športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport, ki je poslal v svet informacijo, kako želi Amorim za vsako ceno v ekipi obdržati 40-letnega Hrvata, pa bi se lahko pogovarjala tudi o novih skupnih izzivih pri italijanskem velikanu. Modriću je konec sezone potekla pogodba z Milanom, zdaj pa bi lahko sklenil novo.

Modrića naj bi vabili tudi k madridskemu Realu, kjer bi se preizkusil v funkcionarskih vodah, a želi 40-letni Dalmatinec nadaljevati z igranjem nogometa. Z lastnikom kluba Gerryjem Cardinalejem in trenerjem Amorimom naj bi tako po poročanju italijanskih medijev že opravil pogovor.

Modrić je z Bilićem že sodeloval

Slaven Bilić je pred 28 leti pomagal Franciji do nepozabnega brona na SP 1998. Foto: Reuters Če bi Modrić nadaljeval kariero, pa bi lahko nadaljeval tudi z reprezentančno zgodbo, kjer je izrazito uspešen. Po porazu s Portugalsko ni želel na veliko govoriti o tem. Napovedal je le, da se o morebitnem koncu reprezentančne kariere še odloča. Ker je bolj ali manj jasno, da bo Hrvaška dobila novega selektorja in Zlatko Dalić ne bo več opravljal odgovorne vloge, bi lahko Modrić, če bo še na voljo izbrani vrsti, lahko po slabem desetletju deloval z novim strategom. Na Hrvaškem na veliko ugibajo, kdo bi to lahko bil, največja favorita pa naj bi bila Slaven Bilić in Ivica Olić.

Modrić je z Bilićem že sodeloval, pred 18 leti pa po četrtfinalu Eura 2008 na Dunaju objokoval skrajno boleč izpad proti Turčiji. In to po tem, ko so Hrvati v 119. minuti podaljška povedli z 1:0. Hrvaška tega poraza še dolgo ne bo mogla pozabiti. Podobno pa velja tudi za dvoboj v Torontu, kjer je vsaj v drugem polčasu tudi s pomočjo zimzelenega Modrića nadigrala Portugalsko, a vseeno ostala praznih rok (1:2).

Le Perišić in Messi. In nihče drug!

Ivan Perišić je v 53. minuti popeljal Hrvaško v vodstvo proti Portugalski. Nato je sledil razburljiv preobrat tekmeca. Foto: Reuters Če bo o usodi Modrića več govora v bližji prihodnosti, pa je že znana odločitev drugega izkušenega velikana hrvaškega nogometa. Pri slovenskih južnih sosedih so z navdušenjem sprejeli napoved Ivana Perišića. 37-letni krilni napadalec, ki lahko po potrebi opravlja tudi vlogo bočnega branilca, je dal vedeti, kako je pripravljen nositi reprezentančni dres tudi v prihodnje.

Dalmatinec se je na tem svetovnem prvenstvu vpisal v zgodovino. Postal je šele drugi nogometaš v zgodovini, ki je na štirih mundialih vselej vpisal vsaj en zadetek in eno podajo. To je uspelo le še argentinskemu superzvezdniku Lionelu Messiju. Perišić, ki je zadel v polno tudi na nedavnem srečanju proti Portugalski (1:2), je na svetovnih prvenstvih prispeval sedem zadetkov in šest asistenc.

Je najboljši hrvaški strelec na mundialih vseh časov, hkrati pa se je uvrstil tudi med elitno šesterico nogometnih asov, ki so se vpisali med strelce vsaj na štirih različnih svetovnih prvenstvih. To je poleg Perišića, nekdanjega soigralca Valterja Birse pri Sochauxu, uspelo le še Portugalcu Cristianu Ronaldu (na šestih SP), Argentincu Lionelu Messiju (na petih) ter Brazilcu Peleju ter Nemcema Uweju Seelerju ter Miroslavu Kloseju (vsi štiri). Zvezdniška druščina, ni kaj, le Perišić in Ronaldo pa prihajata iz držav, ki še nista osvojili svetovnega naslova. Bi lahko Ivan Perišić in Luka Modrić nadaljevala reprezentančno zgodbo? 37-letni Dalmatinec iz Omiša je že izrazil željo, da bi nosil dres tudi v prihodnje. Foto: Reuters

Hrvati so bili najbližje leta 2018, ko so v finalu izgubili proti Franciji (2:4), takrat je mrežo galskih petelinov zatresel tudi Perišić, ki pa je bil tudi osmoljenec srečanja, saj je sodnik po ogledu VAR posnetka zaradi njegovega igranja z roko dosodil 11-metrovko za Francijo, po kateri so poznejši svetovni prvaki povedli z 2:1.

S takšnim rezultatom sta Perišić in Modrić izgubila tudi dramatično srečanje 1/16 finala SP 2026 proti Portugalski, Ronaldo pa bo svojo zadnjo priložnost, da bi končno zaigral v finalu največjega tekmovanja na svetu in se potegoval za nogometni sveti gral, lovil sprva v osmini finala proti močni Španiji. To je tudi dvoboj, po katerem bi lahko svojo pestro zgodbo na svetovnih prvenstvih, če bo seveda Portugalska izgubila proti evropskim prvakom, dokončno zaključil veliki Ronaldo.