Tehnologija, ki jo uporabljajo na svetovnem prvenstvu v nogometu, je neizprosna. Na tekmi šestnajstine finala v Torontu med Hrvaško in Portugalsko so sodniki razveljavili hrvaški gol zaradi prepovedanega položaja. Senzorji v uradni žogi so zaznali, da se je Igor Matanović dotaknil žoge z glavo. To je takoj po tekmi potrdil tudi nogometaš sam.

Portugalska je premagala Hrvaško z 2:1. Ivan Perišić je Hrvaški v 53. minuti zagotovil vodstvo. Cristiano Ronaldo je v 68. minuti izenačil s strelom z bele pike, Goncalo Ramos pa je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel zmagoviti zadetek za Portugalsko.

Kazalo je, da so Hrvati v izdihljajih rednega dela tekme poravnali izid, potem ko je Joško Gvardiol zadel ob koncu sodnikovega dodatka, a je glavni sodnik razveljavil gol zaradi prepovedanega položaja.

Kljub golu Portugalske v 94. minuti je Hrvaška lovila preobrat na tekmi, na kateri so odigrali kar deset minut sodnikovega dodatka.

Zadnja hrvaška akcija se je začela s predložkom Perišića z leve strani. Matanović je žogo v kazenskem prostoru z rahlim dotikom glave podaljšal naprej. Nato se je žoge dotaknil portugalski branilec Renato Veiga.

Žoga je prišla do Maria Pašalića, ki je bil ob podaji Gvardiolu v prepovedanem položaju. Če bi gol obveljal, bi Hrvaška podaljšanja upanje.

Norveški sodnik Espen Eskas je gol sprva priznal, a ga je po posredovanju Vara in ogledu posnetka razveljavil.

Dejstvo, da se je Portugalec Veiga dotaknil žoge, ni bilo pomembno, saj je bil Pašalić že pred tem v prepovedanem položaju.

Hrvati so bili ogorčeni nad sodniškimi odločitvami. Foto: Reuters

Pri Hrvatih završalo

V hrvaškem taboru je završalo, kapetan Luka Modrić je govoril o pristranskem sodniškem kriteriju, čeprav je Matanović takoj po tekmi priznal, da se je z lasmi dotaknil žoge.

"Začutil sem rahel dotik po laseh. Sodnika sem vprašal, kaj se je zgodilo, saj nisem bil prepričan, ali sem se dotaknil žoge. Povedal mi je, da je v žogi čip, ki je zaznal stik. Izkazalo se je, da je šlo za prepovedan položaj," je po tekmi dejal "nesrečni" Matanović.

Očitke o domnevno sporni sodniški odločitvi, so v uradni izjavi zanikali tudi pri Mednarodni nogometni zvezi Fifi.

"Podatki, pridobljeni s tehnologijo Connected Ball v uradni žogi SP so potrdili, da se je hrvaški nogometaš s številko 20 Igor Matanović dotaknil žoge med akcijo, ki je vodila do zadetka proti Portugalski. Ti podatki so sodniku omogočili, da je pravilno dosodil prepovedan položaj in posledično razveljavil zadetek."

Gre za občutljive senzorje v žogi, ki zaznajo že najmanjši dotik in to informacijo nemudoma posredujejo Varu. Ta stik se gledalcem v televizijskem prenosu prikaže kot grafični prikaz srčnega utripa, kar sodnikom zagotavlja izjemno natančne podatke za hitro ter pravilno odločanje, so v izjavi za javnost še zapisali pri Fifi.

Dramatično tekmo so sicer zaznamovali trije goli in štirje razveljavljeni zadetki.

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