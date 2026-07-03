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Avtor:
STA

Petek,
3. 7. 2026,
9.11

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Riyad Mahrez Alžirija

Petek, 3. 7. 2026, 9.11

1 ura, 34 minut

Mahrez po izpadu proti Švici končal reprezentančno pot

Avtor:
STA

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Riyad Mahrez, Alžirija | Riyad Mahrez je končal reprezentančno pot. | Foto Reuters

Riyad Mahrez je končal reprezentančno pot.

Foto: Reuters

Alžirska nogometna ikona Riyad Mahrez je takoj po izpadu s svetovnega prvenstva v šestnajstini finala proti Švici končal reprezentančno kariero. Petintridesetletni napadalec je po porazu z 0:2 v Vancouvru ob igrišču dejal: "To je bila moja zadnja tekma za Alžirijo."

Mahrez, ki je na tem mundialu dvakrat zadel v skupinskem delu, se poslavlja s 119 nastopi in 40 goli za alžirsko reprezentanco.

V obeh kategorijah zaseda drugo mesto. Več nastopov (122) za Alžirijo je zbral le branilec Aissa Mandi, več golov (46) pa je dosegel le Islam Slimani.

Mahrez je bil tudi del alžirske ekipe, ki je na svetovnem prvenstvu leta 2014 v osmini finala močno namučila poznejše prvake Nemce pod vodstvom Miroslava Kloseja, a na koncu po podaljških izgubila z 1:2.

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