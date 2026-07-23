Moriyasu bo vodil Japonsko tudi na azijskem prvenstvu

Hajime Moriyasu je podpisal novo pogodbo za vodenje japonske reprezentance na prihodnjem azijskem prvenstvu, potem ko je ekipo na svetovnem prvenstvu popeljal v izločilne boje, so danes poročali lokalni mediji.

Kot japonske medije navaja francoska tiskovna agencija AFP, se bo selektorju pogodba iztekla po azijskem prvenstvu, ki bo v Savdski Arabiji od 7. januarja do 5. februarja 2027.

Moriyasu je selektor z najdaljšim stažem na čelu japonske reprezentance; vodenje je prevzel po svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji.

Sedeminpetdesetletni strateg je ekipo na svetovnem prvenstvu leta 2022 popeljal do presenetljivih zmag nad Nemčijo in Španijo, nato pa v osmini finala po izvajanju enajstmetrovk izgubil proti Hrvaški.

Ekipo je vodil tudi na letošnjem mundialu v Severni Ameriki, kjer je Japonska izpadla po porazu z 1:2 proti Braziliji, potem ko je odločilni gol prejela v sodnikovem dodatku.

Japonska je bila na azijskem prvenstvu 2027 izžrebana v skupino F, kjer se bo pomerila z branilcem naslova Katarjem, Tajsko in Indonezijo.

Japonska je turnir osvojila rekordnih štirikrat, nazadnje leta 2011.

Preberite še: