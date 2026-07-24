Uporabnik Facebooka je na družbenem omrežju delil posnetek divje mačke. To divjo žival, ki se izogiba stiku z ljudmi, je, kot je zapisal, v naravi videl in posnel prvič.

"Končno sva se srečala iz oči v oči v kočevskih gozdovih, prvič v življenju. Čeprav sem bil v avtu na makadamski cesti skozi gozd, je bila povezava božanska," je na Facebooku ob posnetku zapisal uporabnik Aleš Hrovat.

Kot je dodal, se mu je pogled divje mačke zasidral globoko v duha. "To je divji maček. Hvaležen sem za ta trenutek, saj je videti divjega mačka v gozdu res redkost in velik blagoslov," je bil nad videnim navdušen.

Divja mačka (Felis sylvestris lat.) je zver, ki živi v Evropi, savanah Afrike in v jugozahodni Afriki. Svoje domovanje ima tudi v Sloveniji, kjer je zaščitena živalska vrsta. Najpogosteje jo najdemo na Notranjskem, južnem Dolenjskem in na območju Slovenskega primorja, naseljuje pa tudi druge dele države.

Čeprav je nekoliko podobna domači mački, je od nje vseeno večja, krepkejša in ima debelejši ter krajši rep. V dolžino zraste do 80 centimetrov (brez repa) in ima rep dolg do 30 centimetrov. Visoka je do 42 centimetrov in doseže težo do 9 kilogramov. Njena dlaka je dolga in gosta.

Življenjski prostor divje mačke so samotni listnati, iglasti in mešani gozdovi. Pogosto se tovrstne divje živali naselijo na skalnatih območjih gozda, kjer imajo dovolj skrivališč. Človeku in človeškim bivališčem se izogibajo. Veljajo za samotarske, teritorialne in nočne živali, ki se prehranjujejo in lovijo miši, zajce, kunce, gozdne kure, podlasice, veverice in druge manjše živali ter na svoj plen običajno potrpežljivo (po)čakajo v zasedi.