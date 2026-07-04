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Avtorji:
Ž. L., Š. L.

Sobota,
4. 7. 2026,
2.58

Osveženo pred

50 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu argentinska nogometna reprezentanca Lionel Messi Lionel Messi Lionel Scaloni Zelenortski otoki Kolumbija Gana Avstralija Egipt Mohamed Salah

Sobota, 4. 7. 2026, 2.58

50 minut

SP 2026 v nogometu, 23. tekmovalni dan, šestnajstina finala

Messi na robu katastrofe: Argentina preživela največjo dramo prvenstva

Avtorji:
Ž. L., Š. L.

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Lionel Messi, Argentina, SP 2026 | Lionel Messi je s 7 zadetki znova sam na prvem mestu lestvice strelcev na svetovnem prvenstvu. | Foto Reuters

Lionel Messi je s 7 zadetki znova sam na prvem mestu lestvice strelcev na svetovnem prvenstvu.

Foto: Reuters

V noči na soboto so postali znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Spored sta odprli reprezentanci Avstralije in Egipta, zgodovinske zmage v izločilnih bojih mundiala pa so se po enajstmetrovkah veselili Egipčani. Nepričakovano dramo smo spremljali v Miamiju, kjer so branilci naslova Argentinci šele po dveh podaljških strli odpor Zelenortskih otokov (3:2). Kot zadnja je do napredovanja prišla še Kolumbija, ki je z 1:0 izločila Gano.

3. julij, petek:

Pari osmine finala:

Kanada - Maroko
Paragvaj - Francija
Brazilija - Norveška
Mehika - Anglija
Portugalska - Španija
ZDA - Belgija
Argentina - Egipt
Švica - Kolumbija

V Dallasu sta se za uvod v tekmovalni dan pomerili Avstralija in Egipt, obe reprezentanci sta lovili svojo prvo zmago v izločilnih bojih prvenstev.

Bolj odločno so po zgodovinsko zmago krenili Avstralci, a so prve priložnosti ostale neizkoriščene, na drugi strani pa je Emam Ashour v 13. minuti prišel do svojega drugega zadetka na tem svetovnem prvenstvu, asistenco je prispeval Karim Hafez. V nadaljevanju prvega polčasa so bili znova nekoliko bolj podjetni kenguruji, a prave nevarnosti za vrata faraonov ni bilo. Emam Ashour je dosegel svoj drugi zadetek na tem svetovnem prvenstvu. | Foto: Reuters Emam Ashour je dosegel svoj drugi zadetek na tem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Izjemna priložnost za povišanje vodstva se je hitro po glavnem odmoru, že v prvi minuti drugega polčasa ponudila Omarju Marmoushu, zvezdnik Manchester Cityja je bil pri zaključku premalo zbran, v 55. minuti pa je sledila kazen na nasprotnem koncu igrišča. Po predložku Avstralcev je žogo v lastno mrežo nespretno preusmeril Mohamed Hany in dosegel še drugi avtogol na tem svetovnem prvenstvu.

Avstralski selektor z bizarno menjavo

Sledile so mirnejše minute, v zaključku rednega dela pa je znova nevarno zapretil Egipt, Mohamed Salah je z lepo podajo v kazenskem prostoru nasprotnika našel Ramyja Rabio, a se je ob strelu slednjega izkazal obrambni blok Avstralije. Sledila sta podaljška, v obeh so precej več želje po zmagi oziroma spremembi rezultata pokazali Egipčani, a je obramba kengurujev zdržala.

Za zanimivo potezo se je tik pred koncem podaljška odločil avstralski selektor Tony Popovic, ki je iz igre potegnil sicer razpoloženega vratarja Patricka Beacha in za enajstmetrovke v vrata postavil 11 let izkušenejšega Mathewa Ryana.

Poteza se ni izkazala za učinkovito. Ryan je ostal brez obrambe, Egipčani so štirikrat merili v polno, na drugi strani pa sta previsoko sprožila branilca Harry Souttar in Lucas Herrington. Za najlepše izveden strel z bele točke je poskrbel Salah, ki je s "panenko" rutinirano ugnal avstralskega vratarja. V osmini finala se bo Egipt pomeril z Argentino.

Mohamed Salah je s "panenko" ugnal rezervnega avstralskega vratarja Mathewa Ryana | Foto: Reuters Mohamed Salah je s "panenko" ugnal rezervnega avstralskega vratarja Mathewa Ryana Foto: Reuters

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Nepričakovan triler Argentine v Miamiju

Branilci naslova so se v Miamiju pomerili z Zelenortskimi otoki, ki so z uvrstitvijo v šestnajstino finala poskrbeli za eno največjih presenečenj turnirja. "Ko smo videli, da imamo na stavnicah en odstotek možnosti, da se uvrstimo v izločilne boje, smo se samo smejali. Pokazali smo, kako velik je ta odstotek," je pred tekmo dejal branilec Sidny Lopes Cabral.

Tudi v svojo četrto tekmo na svetovnih prvenstvih so se nogometaši Zelenortskih otokov podali pogumno in od prve minute odlično zapirali poti do svojih vrat. Do prvega pravega poskusa so aktualni prvaki tako prišli v 15. minuti, ko je mimo vrat zletel strel Lionela Messija.

Afričani so zdržali do prvega premora za osvežitev, v 29. minuti pa je je sledilo neizogibno. Lisandro Martinez je s sijajno dolgo podajo s svoje polovice našel Messija, ta pa se mu je oddolžil z brezhibnim sprejemom in zaključkom, brez moči je bil tudi junak Zelenortskih otokov Vozinha. Sedmi zadetek na tem svetovnem prvenstvu, skupno že njegov 20. na mundialih. Deroy Duarte je v 59. minuti poskrbel za šok v Miamiju. | Foto: Reuters Deroy Duarte je v 59. minuti poskrbel za šok v Miamiju. Foto: Reuters

Argentina je imela, tako se je zdelo, vse pod nadzorom, a je na odmor odnesla le minimalno prednost. Ta je branilce naslova uspavala. Otočani so v nadaljevanje podali odločeni, da Argentini zagrenijo življenje in podaljšajo sanje o osmini finala, v 59. minuti so bili za to nagrajeni. Vrzel v argentinski obrambi je izkoristil Deroy Duarte in z natančnim strelom poskrbel za šok v Miamiju.

Takoj zatem je imel Messi po novi podaji Martineza izjemno priložnost, da Argentino znova popelje v vodstvo, a je tokrat soočenje iz oči v oči dobil 40-letni Vozinha. Izkušeni vratar se je ogrel, nekaj minut kasneje je s parado ubranil še nevarno izveden prosti strel Messija. Lisandro Martinez je asistenci v podaljšku dodal zelo pomemben zadetek za Argentino. | Foto: Reuters Lisandro Martinez je asistenci v podaljšku dodal zelo pomemben zadetek za Argentino. Foto: Reuters

67. reprezentanca Fifine lestvice je začutila svojo priložnost, agresivnejši pristop je razorožil svetovne prvake, ki do izteka rednega dela niso našli poti do nasprotnikovih vrat. Sledil je podaljšek in postalo je jasno, da bodo Argentinci v najboljšem primeru za napredovanje na vročini v Miamiju pokurili precej več energije, kot so želeli in načrtovali. V najslabšem se je branilcem naslova obetal polom brez primere.

Da je Argentina zadihala nekoliko lažje, je že po dveh minutah podaljška poskrbel Martinez, ki je asistenci z močnim, neubranljivim strelom dodal še zadetek. Toda Messi in druščina tudi z drugim vodstvom niso uspeli streti trdoživih Zelenortčanov. Že omenjeni Lopes Cabral je z izjemnim udarcem poskrbel za enega najlepših zadetkov tega prvenstva in izid v 103. minuti poravnal na 2:2.

V drugem podaljšku je Argentince odrešil še drugi osrednji branilec, s podajo iz kota je Cristiana Romera našel Messi. V statistiko se je sicer vpisal avtogol Dineyja Borgesa, ki je z roko preusmeril let žoge. Tokrat je zadostovalo. Pa skoraj ne bi. Svetovne prvake je, podobno kot pred štirimi leti v Katarju, v ključnih trenutkih in ob novem pritisku Afričanov reševal tudi Emiliano Martinez. Tekma, o kateri se bo govorilo še dolgo časa. Dolgo časa se bo, povsem zasluženo, govorilo tudi o reprezentanci Zelenortskih otokov. V ključnih trenutkih je Argentince znova reševal tudi Emiliano Martinez. | Foto: Reuters V ključnih trenutkih je Argentince znova reševal tudi Emiliano Martinez. Foto: Reuters

Kot zadnja do napredovanja še Kolumbija

Za mesto zadnjega potnika v osmino finala pa sta se v Kansasu pomerili Kolumbija in Gana, ki jo vodi nekdanji kolumbijski selektor Carlos Queiroz. Ta je s svojimi varovanci ostal praznih rok, saj je Kolumbija slavila z 1:0. Edini zadetek na tekmi je dosegel Jhon Arias v 14. minuti tekme.

Jhon Arias je dosegel edini zadetek na tekmi. | Foto: Reuters Jhon Arias je dosegel edini zadetek na tekmi. Foto: Reuters

Najboljši strelci:

7 – Messi (Argentina)
6 – Mbappe (Francija)
5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)
4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...

SP 2026, 23. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

3. julij, petek:

Spored šestnajstine finala SP 2006:

Nedelja, 28. junij

Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0)

Ponedeljek, 29. junij

Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)
Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1)

Torek, 30. junij

Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)
Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)
Francija : Švedska 3:0 (1:0)

Sreda, 1. julij

Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)
Anglija : DR Kongo 2:1 (0:1)
Belgija : Senegal 3:2 po podaljšku (2:2, 0:1)

Četrtek, 2. julij

ZDA : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)
Španija : Avstrija 3:0 (1:0)

Petek, 3. julij

Portugalska : Hrvaška 2:1 (0:0)
Švica : Alžirija 2:0 (1:0)
Avstralija : Egipt 3:5 po 11-m (1:1, 1:0)

Sobota, 4. julij

Argentina : Zelenortski otoki 3:2 po podaljšku (1:1, 1:0)
Kolumbija : Gana 1:0 (1:0)

Pari osmine finala:

Kanada - Maroko
Paragvaj - Francija
Brazilija - Norveška
Mehika - Anglija
Portugalska - Španija
ZDA - Belgija
Argentina - Egipt
Švica - Kolumbija

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