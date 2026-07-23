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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
23. 7. 2026,
10.41

Osveženo pred

59 minut

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FIFA SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 23. 7. 2026, 10.41

59 minut

Znana najboljša enajsterica mundiala, v njej tudi Messi

Avtor:
Š. L.

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SP 2026 finale Argentina Lionel Messi | Lionela Messija je Fifa uvrstila v najboljšo enajsterico SP. | Foto Reuters

Lionela Messija je Fifa uvrstila v najboljšo enajsterico SP.

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v sredo zvečer objavila najboljšo enajsterico svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Iz vrst svetovnih prvakov Špancev so v najboljši postavi trije nogometaši, v njej se je pričakovano znašel tudi argentinski as Lionel Messi.

Fifa je v vrata postavila čuvaja mreže Zelenortskih otokov Vozinho. V obrambni vrsti so Pedro Porro (Španija), Lisandro Martinez (Argentina), Dayot Upamecano (Francija) in Marc Cucurella (Španija). V zvezni vrsto so Rodri (Španija), Michael Olise (Francija) in Jude Bellingham (Anglija), v napadu pa sta ob Messiju še Erling Haaland (Norveška) in Kylian Mbappe (Francija).

Po koncu SP je Fifa za najboljšega nogometaša SP izbrala Rodrija, za najboljšega vratarja njegovega rojaka Unaija Simona, za najboljšega mladega nogometaša SP pa še enega Španca Pauja Cubarsija.

Najboljši strelec SP je bil Mbappe z desetimi goli. Francoski napadalec je na mundialu postal najboljši strelec v zgodovini mundialov, na vrhu večne lestvice ima 22 golov, enega več od Messija.

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