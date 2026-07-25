Ta konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev vreme še spremenljivo, z možnimi plohami in nevihtami, najvišje temperature pa večinoma ne bodo presegle 30 stopinj Celzija. Prihodnji teden pa se nakazuje prihod novega vročinskega vala.

Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj Celzija, so napovedali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme, so še napovedali pri Arsu.

Prihaja nov vročinski val

V sredini prihodnjega tedna se bodo temperature po napovedih Arso začele dvigati in bi konec tedna lahko dosegle tudi 37 stopinj Celzija. Vroče bodo tudi noči, temperatura se marsikje ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija.