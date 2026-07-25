Danes bo pestro. Na delu bosta največja slovenska nogometna kluba, ki imata opravka z nenavadnim poletjem, saj sploh ne tekmujeta v Evropi. Olimpija bo prve točke pod vodstvom Miša Brečka lovila v Murski Soboti, kjer bo Mitja Mörec dočakal trenerski debi na domači Fazaneriji, nato pa se bo prvoligaška karavana preselila v Ljudski vrt, kjer bo Maribor pred žal praznimi tribunami gostil ambiciozno Brinje Grosuplje. Bo trofejni dvojec Zahović – Milanič dočakal prvo zmago po vrnitvi na stadion pod Kalvarijo? Vijolice so lani v pokalu že stopile na rumeno-modro mino, Brinje pa napoveduje, da odhaja na Štajersko po tri točke.

"Superpokalnega" dvoboja v Kidričevem ne bo

Ta konec tedna bodo odigrane le štiri tekme 2. kroga, saj je dvoboj med Aluminijem in Celjem odpadel zaradi zgoščenega urnika in evropskih obveznosti obeh štajerskih tekmecev. To bi bila svojevrstna superpokalna tekma, saj bi se pomerila pokalni zmagovalec in državni prvak, ki pa ju prihodnji teden čakata evropski preizkušnji z ogromnim vložkom.

Aluminij je v četrtek v Mariboru remiziral z Dinamo Cityjem (1:1), Matic Vrbanec pa se je podpisal pod zgodovinski prvi zadetek Kidričanov v Evropi. Foto: Jure Banfi

Celjani bodo v torek gostili albanskega prvaka Egnatio, zmaga jim že zagotavlja imeniten uspeh, novo dolgo in izčrpno evropsko jesen, Kidričane pa čaka v četrtek dvoboj za biti ali ne biti s pokalnim zmagovalcem Albanije, Dinamo Cityjem. Zaradi dveh še kako pomembnih slovensko-albanskih spopadov v Evropi bo torej srečanje 2. kroga v Kidričevem odigrano pozneje. Vodstvo tekmovanja še ni sporočilo novega termina.

Mörec po prvo zmago, Brečko po prve točke

Drugi krog Prve lige Telemach se bo tako začel v Prekmurju. Če je Mura v uvodnem dejanju prijetno presenetila navijače in pod taktirko novega trenerja Mitje Möreca dodobra namučil favorizirane prvake Celjane (2:2), po dvoboju pa je bilo veliko govora o nekaterih sodniških odločitvah, ki bi lahko jeziček na tehtnici prestavile povsem na stran ene ali druge ekipe, pa je Olimpija znova jezila privržence.

Mitja Mörec je z Muro v uvodnem krogu 1. SNL prekrižal načrte slovenskim prvakom. Foto: Luka Kotnik

Čeprav je direktor Igor Barišić ob svečani predstavitvi igralnih dresov za sezono 2026/27 napovedoval, kako imajo zmaji na razpolago imenitno ekipo, ki je sposobna osvajati najvišja mesta, so se zeleno-beli spotaknili že ob prvi stopnički. Bravo se je še enkrat na mestnem spopadu več izkazal za nočno moro Olimpije, zmaji so proti Šiškarjem podpisali predajo že petič zapored!

Mišo Brečko je na vročem zeleno-belem stolčku debitiral z domačim porazom proti Bravu. Bo uspešnejši v gosteh? Foto: Luka Kotnik

Mladi strateg Olimpije Mišo Brečko bo tako prve točke v 1. SNL skušal doseči na vročem gostovanju v Murski Soboti, kjer velja pričakovati zelo spodoben obisk ljubiteljev nogometa, saj so domači privrženci s prihodom Möreca, ki prinaša dragocene izkušnje iz Avstrije, hkrati pa je kot Prekmurec zelo navezan na črno-bele barve, začutiti dvig pozitivne energije. Za dodatno dobro voljo so poskrbeli številni mladi hrvaški novinci, ki jih je Muri posodila Kekova Rijeka.

Mura že dolgo čaka na zmago nad Olimpijo. Odkar se je vrnila v prvo ligo, je v Stožicah sploh še ni proslavljala, doma pa je bila nazadnje boljša od zeleno-belih 19. marca 2023 (2:1). Pozneje je zaman čakala na zmago na šestih domačih srečanjih. Olimpija je trikrat zmagala, trikrat pa se je srečanje končalo brez zmagovalca.

Jan Mlakar in Luka Zahović med kandidati za nastop

V Ljudskem vrtu so po vrnitvi Zlatka Zahovića in Darka Milaniča hitro zavihali rokave. Maribor je pozdravil kopico poletnih okrepitev, med katerimi prevladujejo velika imena slovenskega nogometa. Številni so že zaigrali v vijoličnem dresu, tako da se zavedajo veličine mariborskega dresa in odgovornosti, ki ga prinaša igranje za vijolice. Ta občutek želi Zahović povrniti v slačilnico Maribora. Da gre za razliko od turbulentne zadnje sezone, v kateri so vijolice prvič po 18 letih ostale brez evropske vozovnice, že na bolje, je nakazala uvertura v Kidričevem.

Jan Mlakar bi lahko podobno kot Luka Zahović danes zaigral prvič za Maribor po vrnitvi v Ljudski vrt. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Obramba ni več toliko plavala kot še nekaj mesecev poprej, za kaj več pa bodo morali Mariborčani popraviti učinek v napadu. Dario Vizinger je morda že potrošil vse kredite. Navijači Maribora komaj čakajo, da bo povsem nared Jan Mlakar, razveselili so se tudi vrnitve Luke Zahovića. Dres Maribora tako spet nosita igralca, ki dobro vesta, kako je biti prvi strelec 1. SNL. Trener Milanič je napovedal, da bosta oba v kadru za današnjo tekmo, na krstni nastop Žana Karničnika, ki predstavlja na papirju največjo poletno okrepitev Maribora, pa bo treba še malo počakati.

Ponovno bo dobilo priložnost kar nekaj mladih igralcev, na žalost pa bo dvoboj zaradi kazni, ki jo je prejel Maribor zaradi nešportnega obnašanja navijačev na zadnjem večnem derbiju, potekal pred praznimi tribunami. Vseeno pa bodo nogometaši deležni glasne podpore, saj bodo navijači lahko spremljali dvoboj na južni ploščadi na velikem zaslonu, tako da bo njihovo skandiranje zagotovo odmevalo do igrišča.

Brinje želi znova presenetiti Maribor

Mariborčani se bodo skušali maščevati Brinju za boleč poraz v pokalnem tekmovanju, drugoligaški prvaki in pokalni podprvaki pa napovedujejo, kako se ne bojijo vijolic. V Ljudski vrt se ne prihajajo zgolj branit, ampak želijo mešati štrene favoritom s svojo prepoznavno igro. O tem je pred srečanjem jasno in glasno več povedal 20-letni Nal Lan Koren, strelec zgodovinskega prvega zadetka Brinja v 1. SNL.

Nal Lan Koren se bo pomeril proti nekdanjemu klubu, s katerim je že postavil državni prvak. Zgodilo se je leta 2023, ko je bil še kadet Maribora. Pozneje je nadaljeval kariero pri Muri in Aluminiju, poleti pa se naklonil ponudbi Brinja. Foto: Grega Valančič

Kateri izmed varovancev Gorana Markovića pa se bo vpisal v zgodovino kot strelec prvega gola na gostovanjih v prvi ligi? Brinje Grosuplje je v prvoligaško sezono vstopil sanjsko, saj je na gostovanju pri mlinarjih proslavljal zmago z 2:0.

V nedeljo bosta skušala prednost domačega igrišča izkoristiti edina slovenska kluba, ki sta to poletje zmagala v Evropi, hkrati pa jima gre odlično na domačem prvenstvu. Bravo bo v Stožicah ob 18. uri gostil Nafto, Koper pa v večernem terminu ob 20.15 Radomlje.

1. SNL, 2. krog:

Sobota, 25. julij:

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