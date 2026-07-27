V nedeljo sta Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel v zaključni etapi 113. Dirke po Franciji v Parizu uprizorila imeniten spektakel. 21. etapa s tremi vzponi na Montmartre je bila fenomenalna, se strinjajo domala vsi ljubitelji kolesarstva. Slovenski in nizozemski šampion sta se udarila kot na klasičnih dirkah v spomladanskem delu sezone, z zadnjega obiska Montmartra pa prišla z majhno prednostjo pred zasledovalci in jo komajda ubranila do ciljne črte na Elizejskih poljanah. No, minimalno prednost je ubranil zmagovalec van der Poel, vendar mu to nikakor ne bi uspelo brez Pogačarjeve pomoči.

Pogačar in van der Poel sta namreč na ravnini pred bližajočo se skupino sprinterjev iz metra v meter izgubljala prednost, vendar odlično sodelovala. Pogačar je še v zadnjem kilometru opravil menjavo v ospredju in velikemu rivalu s klasičnih dirk rezal veter ter mu tako pripravil imenitno izhodišče za zaključni sprint. Sam je nato popustil, pa do ušes nasmejan ob potrditvi svoje pete skupne zmage na Touru v cilj zapeljal na 30. mestu.

Nesebična, naravnost gosposka gesta slovenskega šampiona je močno odmevala na Nizozemskem. "Tadej, v imenu Nizozemske: hvala!" je Pogačarju sporočil nekdanji profesionalec in šampion Tom Dumoulin. V oddaji De Avondetappe je nekdanji zmagovalec Gira razčlenil, kako odločilna je bila Slovenčeva pomoč van der Poelu.

Podoživite fenomenalen zaključek 113. Toura:

"Doživeli smo nekaj posebnega in dobili zmagovalca, na katerega smo upali," je bil Dumoulin vesel uspeha rojaka na Elizejskih poljanah in kot domala ves kolesarski svet navdušen nad potekom zadnje etape dirke. Tako napetega finiša v Parizu ni bilo že dolgo, dirkanje Pogačarja in van der Poela je bilo resnično prava reklama za ta imenitni šport, so se strinjali različni strokovnjaki in komentatorji.

"Montmartre mora ostati!"

Zasluga za to gre Pogačarju, ki bi moral po nekih nenapisanih pravilih profesionalnega kolesarstva zadnji dan Toura le pasivno paziti nase in z rumeno majico rutinirano priti v cilj. A to pač ni v naravi slovenskega superšampiona, poskusil je napasti zmago. "Lepo je videti zmagovalca Toura tudi tako dirkati. Pogačar si je resnično želel zmagati tudi na tej etapi, zaradi česar je van der Poelova zmaga še lepša. Največji kolesar tega obdobja je imel to etapo označeno v svojem koledarju," je bil navdušen Dumoulin.

"Montmartre mora ostati!" Foto: Reuters

V zaključku je Slovenec pokazal, da je tudi velik gospod, še meni upokojeni nizozemski profesionalec. Namesto da bi se Pogačar, zavedajoč se, da v sprintu proti van der Poelu nima veliko možnosti, le prilepil za Nizozemčevo kolo in s tem povzročil poraz obeh, saj Nizozemec sam ne bi imel možnosti proti hitro bližajočemu se vlaku sprinterjev, je sodeloval pri diktiranju ritma in prevzemal menjave v osredju, vse dokler se ni popolnoma izčrpal, a tedaj velikemu rivalu in tudi prijatelju že pripravil izvrsten lead-out.

"Pogačarja smo v zadnjem kilometru znova videli v vodstvu. To je naredil zato, da bi Mathieuju pomagal do zmage. Vedel je, da sam ni imel nobenih možnosti, pa vendar je to storil. To je enako, kot če bi Mathieu za Tadeja pritiskal na Kwaremont, čeprav tam nima nobenih možnosti za zmago," je Dumoulin še potegnil paralelo s spomenikom po Flandriji. Umestitev Montmartra v zaključno etapo Toura je čista zmaga prirediteljev, se strinjajo domala vsi, razen morda kakšnega sprinterskega asa, saj je bila zaključna etapa Toura v zadnjih desetletjih nekako rezervirana prav zanje. "Tega ne bi smeli nikoli spremeniti. Montmartre mora ostati!" je odločen Dumoulin.