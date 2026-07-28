Novi trener zmajev: Za Olimpijo bi šel peš iz Makedonije

Manj kot 24 ur po tem, ko je Stožice zapustil Mišo Brečko, so pri Olimpiji že ustoličili njegovega naslednika. Iz Ljubljane je v torkovem popoldnevu prišla tudi uradna potrditev: zmaji od danes že trenirajo pod taktirko Jugoslava Trenčovskega.

Tisti, ki so se 16. julija odzvali na vabilo ljubljanskega kluba in v VIP-prostorih Stožic od blizu spoznali prenovljene drese zmajev, so med drugim iz ust Igorja Barišića lahko slišali, da Mišo Brečko uživa polno podporo kluba. Povedal je še, da je ekipa sicer močno premešana, a bodo navijači lahko ponosni na predstave, ki jih bodo nogometaši uprizorili v novi različici zeleno-bele oprave. Mišo Brečko v Stožicah ni dobil prave priložnosti, da bi dokazal svoje trenersko znanje. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Dve tekmi, 180 minut nogometa kasneje navijači Olimpije ne čutijo ponosa. Pravzaprav se zdi, da je nogometna melanholija v prestolnici dosegla novo dno – pa je bila konkurenca zadnjega leta v tem pogledu precej ostra. Deloma so za to krivi dva poraza brez doseženega zadetka in točkovna ničla, ki je Ljubljančane prikovala na dno prvenstvene lestvice.

Še precej bolj pa je navijače od kakršnekoli trohice ponosa oddaljila bizarna odločitev vodstva kluba, ki se je po dveh tekmah odločilo, da je videlo dovolj. Mišo Brečko in njegov strokovni štab ne moreta voditi Olimpije proti lepšemu jutri, so si rekli odgovorni možje v pisarnah zmajevega gnezda in sklenili, da je skrajni čas za (novo) trenersko menjavo.

Naslednik nekdanjega slovenskega reprezentanta bo v obdobju enega leta že peti, če štejemo še kratko obdobje začasnega stratega Ivana Senzena pa šesti (!) trener, ki bo sedel na vročem stolu Stožic.

Trenčovski že spoznal ekipo

Jugoslav Trenčovski je Radomljane v minuli sezoni popeljal do 6. mesta. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Kdo je "srečnež", ki se bo skušal na njem obdržati dlje od predhodnikov? Že na dan Brečkovega odhoda so se pojavili prvi namigi o tem, da bi vajeti utegnil prevzeti Jugoslav Trenčovski, ki se je veliko omenjal tudi med poletnim iskanjem novega trenerja Olimpije. Nekdanji strateg Radomelj bo zdaj dejansko dočakal svojo priložnost. V torek je prišla tudi uradna potrditev.

Trenčovski je kmalu po odhodu svojega predhodnika prispel v Stožice, tam podpisal največjo pogodbo svoje kariere in se prav tako že spoznal s svojimi novimi varovanci. Olimpija od danes naprej trenira pod taktirko Makedonca, ki je Radomljane v prejšnji sezoni vodil do šestega mesta, izenačene najboljše uvrstitve v zgodovini kluba. Za nekaj grenkobe je ob tem poskrbel Pokal Pivovarna Union, v katerem so se mlinarji prebili do polfinala, tam pa jih je ugnal takratni drugoligaš Brinje Grosuplje.

“To je zame velik, morda celo največji izziv v dosedanji trenerski karieri. Delovati v največjem slovenskem klubu je velika čast. Ko te pokliče Olimpija, greš peš iz Makedonije, samo da prideš sem. Vem, kakšen potencial ima ta ekipa in kako dobro je strukturirana. Olimpija se mora vedno boriti za sam vrh slovenskega nogometa, zato se dela zelo veselim. Nimam čarobne paličice, s katero bi lahko čez noč naredil čudeže, želim pa, da bomo igrali dominanten in hiter nogomet ter dosegali čim več zadetkov,” je ob prihodu dejal novi strateg zeleno-belih.

Pred prihodom v Slovenijo je 49-letni strateg trenerske izkušnje poleg domovine nabiral v Kuvajtu, Savdski Arabiji, Maroku in Bangladešu.