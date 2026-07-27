Oče Remca Evenepoela razkril rasistične žaljivke in neposredne grožnje družini

Remco Evenepoel je letošnjo Dirko po Franciji končal na izjemnem drugem mestu, vendar je veselje njegove družine znova zasenčila temnejša plat življenja vrhunskega športnika. Njegov oče Patrick Evenepoel je razkril, da so tarča rasističnih žaljivk in neposrednih groženj predvsem Remcova žena Oumi Rayane in njena družina.

Patrick Evenepoel, Remcov oče, je v intervjuju za belgijski časnik HLN spregovoril o ponosu, veselju, sreči in olajšanju, ki jih je družina občutila ob najboljšem dosežku njegovega sina na Dirki po Franciji, toda športni uspeh ni ustavil sovraštva, ki ga je družina deležna na družbenih omrežjih.

Rasizem, usmerjen proti Oumi in njeni družini

Patrick Evenepoel je razkril, da so žaljivke pogosto usmerjene proti Remcovi ženi Oumi Rayane, ki ima maroške korenine. "V Remcovem primeru je prisoten tudi rasizem, usmerjen proti Oumi in njeni družini. To sega celo do neposrednih groženj, ki jih v zvezi s tem še vedno prejemamo tudi mi kot starši," je povedal za HLN.

Evenepoel je bil sicer tarča ostrih kritik že v mladih letih, ko je izrazito prevladoval nad tekmeci. V javnosti so pogosto dvomili o njegovih sposobnostih vožnje v klanec, tekmovalnem programu in možnostih, da bi se na Touru lahko enakovredno kosal s Pogačarjem.

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Pred letošnjo Dirko po Franciji je veliko pozornosti pritegnilo tudi to, da od aprilske dirke Liege–Bastogne–Liege do začetka Toura ni nastopil na nobeni dirki.

Na portalu Velora Cycling so ob tem zapisali, da so tudi sami pod svojimi objavami na družbenih omrežjih zaznali rasistične žaljivke, namenjene Evenepoelu in njegovi družini. Med njimi so bile tudi rasistične zmerljivke pod povsem običajnimi posnetki z dirk, ki so jih administratorji odstranili ali skrili.

Tri kilograme lažji odgovoril z najboljšim Tourom kariere

Evenepoel je na številne športne dvome odgovoril na cesti. Tour je končal na drugem mestu v skupnem seštevku in osvojil dve etapni zmagi, prvo na zahtevnem ciljnem vzponu Plateau de Solaison, drugo, bolj pričakovano, pa v posamični vožnji na čas. Odlično je nastopil tudi na 20. etapi na Alpe d'Huez, na kateri je zaostal zgolj za etapnim zmagovalcem Richardom Carapazom.

V primerjavi z dirko Liege–Bastogne–Liege konec aprila, ki jo je končal na 3. mestu, je Evenepoel izgubil približno od tri do tri kilograme in pol. Pri Red Bullu so njegovo prehrano podrobno nadzorovali, da bi težo zmanjšal brez izgube mišične mase in da pri tem ne bi prestopil meje zdravega, poroča spletna stran Domestiquecycling.

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Nov pristop novega trenerja – vsak dan ga pokliče in se posvetuje z njim

Patrick Evenepoel se je v pogovoru za HLN dotaknil tudi spremembe v Remcovem trenerskem štabu po odhodu Dana Loranga. Njegovo vlogo je prevzel Tim Heemskerk, nekdanji trener Jonasa Vingegaarda.

"Očitno je Timov pristop vendarle nekoliko drugačen. Podrobnosti ne poznam, vem pa, da ga vsak dan pokliče in se z njim posvetuje," je dejal.

Družina je po njegovih besedah na Remca neizmerno ponosna. Verjame, da se razvija v pravo smer in da bi lahko nekega dne Tour tudi osvojil. "Toura mu ni treba osvojiti petkrat, kajne? Enkrat bo dovolj," je sklenil Patrick Evenepoel.

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