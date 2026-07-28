Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
28. 7. 2026,
19.25

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jurij Tepeš Robert Hrgota smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc Domen Prevc Domen Prevc

Torek, 28. 7. 2026, 19.25

37 minut

Skoki, poletne velike nagrade 2026

Hrgota in Tepeš v ogenj brez najboljših: "Nika Prevc do septembra ne bo tekmovala"

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nika Prevc | Nika Prevc | Foto Aleš Fevžer

Nika Prevc

Foto: Aleš Fevžer

Po nepozabni zimski sezoni 2025/26, ko sta Domen in Nika Prevc prepričljivo osvojila veliki kristalni globus in se veselila še mnogih preostalih vrhunskih dosežkov, se konec tedna v poljski Wisli začenja nova sezona poletne velike nagrade 2026, so sporočili iz SZS.

Wisla bo na skakalnici Adama Malysza konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026. Tako v moški kot ženski konkurenci bosta na sporedu posamični preizkušnji, ki bosta potekali v soboto in nedeljo. Glavna trenerja slovenskih reprezentanc, Robert Hrgota in Jurij Tepeš, sta po krajšem oddihu z varovanci oz. varovankami znova s polno paro zagrizla v treninge in se že veselita prvih preizkušenj v novi sezoni.

Na prve tekme v Wislo bodo odpotovali Lovro Kos, Rok Oblak, Žiga Jančar, Rok Masle, Žiga Jelar, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič, Ema Klinec, Taja Bodlaj in Ajda Košnjek

V Wislo bo med drugim potoval Lovro Kos. | Foto: Aleš Fevžer V Wislo bo med drugim potoval Lovro Kos. Foto: Aleš Fevžer

"Prve tekme bodo pomembne tudi v luči spoznavanja pravil, ki prihajajo v veljavo. Z najboljšimi, Domnom Prevcem, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem bomo tekme na Poljskem in kasneje v Franciji še izpustili, potem pa se bomo odločili, kako naprej," je povedal Hrgota, medtem ko je njegov stanovski kolega v ženski reprezentanci, Tepeš, povedal: "Pozimi na tekmah svetovnega pokala želimo nastopiti s čim več tekmovalkami. Na FIS so sprejeli novo pravilo, zdaj bomo tudi mi lovili kvote. Tako imajo poleti prednost tiste, ki lahko napredujejo po svetovni lestvici. Smo pa šele pred dvema tednoma izvedeli, da lahko na tekmah v Wisli in Courchevelu nastopimo z dodatno tekmovalko. Kljub temu smo se po premisleku odločili, da taktike ne spreminjamo in ponudimo priložnost drugim tekmovalkam. Nika Prevc do septembra ne bo tekmovala."

Preberite še:

Annika Belshaw
Sportal Nova izguba za skoke: pri 24 letih presenetljivo končala kariero
Jurij Tepeš Robert Hrgota smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.