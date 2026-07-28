Hrgota in Tepeš v ogenj brez najboljših: "Nika Prevc do septembra ne bo tekmovala"

Po nepozabni zimski sezoni 2025/26, ko sta Domen in Nika Prevc prepričljivo osvojila veliki kristalni globus in se veselila še mnogih preostalih vrhunskih dosežkov, se konec tedna v poljski Wisli začenja nova sezona poletne velike nagrade 2026, so sporočili iz SZS.

Wisla bo na skakalnici Adama Malysza konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026. Tako v moški kot ženski konkurenci bosta na sporedu posamični preizkušnji, ki bosta potekali v soboto in nedeljo. Glavna trenerja slovenskih reprezentanc, Robert Hrgota in Jurij Tepeš, sta po krajšem oddihu z varovanci oz. varovankami znova s polno paro zagrizla v treninge in se že veselita prvih preizkušenj v novi sezoni.

Na prve tekme v Wislo bodo odpotovali Lovro Kos, Rok Oblak, Žiga Jančar, Rok Masle, Žiga Jelar, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič, Ema Klinec, Taja Bodlaj in Ajda Košnjek.

V Wislo bo med drugim potoval Lovro Kos. Foto: Aleš Fevžer

"Prve tekme bodo pomembne tudi v luči spoznavanja pravil, ki prihajajo v veljavo. Z najboljšimi, Domnom Prevcem, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem bomo tekme na Poljskem in kasneje v Franciji še izpustili, potem pa se bomo odločili, kako naprej," je povedal Hrgota, medtem ko je njegov stanovski kolega v ženski reprezentanci, Tepeš, povedal: "Pozimi na tekmah svetovnega pokala želimo nastopiti s čim več tekmovalkami. Na FIS so sprejeli novo pravilo, zdaj bomo tudi mi lovili kvote. Tako imajo poleti prednost tiste, ki lahko napredujejo po svetovni lestvici. Smo pa šele pred dvema tednoma izvedeli, da lahko na tekmah v Wisli in Courchevelu nastopimo z dodatno tekmovalko. Kljub temu smo se po premisleku odločili, da taktike ne spreminjamo in ponudimo priložnost drugim tekmovalkam. Nika Prevc do septembra ne bo tekmovala."

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