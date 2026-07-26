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Avtor:
Š. L.

Nedelja,
26. 7. 2026,
14.48

Osveženo pred

55 minut

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Green Dragons NK Olimpija NK Olimpija 1. SNL Prva liga Telemach Mišo Brečko

Nedelja, 26. 7. 2026, 14.48

55 minut

Po slabem začetku sezone Olimpije v 1. SNL

Mišo Brečko se drži za glavo, navijači Olimpije jasni: Vodstvo se naj pogleda v ogledalo

Avtor:
Š. L.

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Mura : Olimpija, Prva liga Telemach, Mišo Brečko | Mišo Brečko je v sezono na klopi Olimpije krenil z dvema ničlama. | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Mišo Brečko je v sezono na klopi Olimpije krenil z dvema ničlama.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Nogometaši Olimpije so v soboto na svoji drugi tekmi sezone 1. SNL še drugič izgubili. Z 0:1 so izgubili na gostovanju pri Muri in po dveh krogih ostajajo brez točk. Obodbje Miša Brečka na klopi ljubljanskega kluba se je tako začelo vse prej kot obetavno, odzvali so se tudi že navijači Green Dragons.

Prvoligaška sezona se je za Olimpijo začela vse prej kot obetavno. Na prvi tekmi so zmaji z 0:2 v Stožicah klonili proti Bravu, v soboto pa so spodrsljaj neuspešno popravljali pri Muri, ki je na koncu slavila z 1:0. Nogometaši Mure so po marcu leta 2023 vendarle uspeli streti oreh, imenovan Olimpija. Po 12 tekmah brez zmage na medsebojnih tekmah so tokrat prišli do uspeha z zrelo taktično igro. Pobudo so prepustili tekmecem, z disciplinirano obrambo in trdno sredino igrišča so zadržali prednost, ki so jo priborili v 12. minuti. Za nameček Olimpija v tej sezoni sploh še ni zatresla mreže.

Mišo Brečko je tako vse prej uspešno začel svoje obdobje na klopi ljubljanskega kluba, že peto sezono zapored so Ljubljančani začeli sezono pod novim vodstvom, nikoli v zadnjem obdobju pa tako slabo kot pod vodstvom nekdanjega slovenskega reprezentanta. "To je začetek kot iz nočne more. Nikakor ne moremo dati gola. Na obeh tekmah smo imeli več priložnosti in več strelov, nismo pa imeli tistega najpomembnejšega. Nad Olimpijo so trenutno črni oblaki," je po koncu besede Brečka za Sportklub povzela Nogomania.

Mura je v soboto zmagala z 1:0. | Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Mura je v soboto zmagala z 1:0. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Igralci verjamejo, jaz verjamem, treba pa bo delati in zaslužiti preobrat. Včasih se zdi že naravnost neverjetno. Prvih 20 minut smo igrali le mi, nato pa smo iz prve priložnosti prejeli gol. Temu težko verjameš, a očitno bomo pač morali iti čez to. To ni dovolj dobro iz naše strani. Zdaj moramo malo zadihati in jasno je, da nihče ni zadovoljen s tem. Trenutno ne moremo dati gola in to je naš največji problem," je še poudaril strateg Olimpije.

Svoje razočaranje pa so po tekmi že jasno in glasno razodeli tudi navijači Olimpije, Green Dragons. "Če smo lansko sezono trpeli, letos temu ne bo tako. Na hitro navoženi tujci, brez strategije, varčevanje na vsakem koraku… Nič dobrega se ne piše, a dejstvo je, da za spremljanje porazov ne potrebujemo falange tujcev. Naj igrajo mladinci, vodstvo pa se naj v vmesnem času pogleda v ogledalo! Dragonsi, mi pa bomo morali poskrbeti, da se bodo prav vsi zavedali kaj pomeni Olimpija!" so zapisali na Facebooku in hkrati navijače pozvali na naslednjo tekmo, ki jo bo Olimpija odigrala prihodnjo nedeljo na domači zelenici proti Aluminiju.

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Green Dragons NK Olimpija NK Olimpija 1. SNL Prva liga Telemach Mišo Brečko
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