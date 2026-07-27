Nogometaši Olimpije pod vodstvom Miša Brečka pišejo zgodovino, a na svojo žalost ne postavljajo mejnikov, ki bi jim bili lahko v čast. Vstop zmajev v sezono 2026/27 bo ostal zabeležen kot najslabši v obdobju državne samostojnosti. Prvič se je namreč zgodilo, da so zeleno-beli po uvodnih dveh krogov še brez točk, hkrati pa niso niti enkrat zatresli mreže tekmecev. Razočaranje privržencev zadnjeuvrščene Olimpije je še toliko večje, ko jim pogled uide na vrh razpredelnice.

Olimpija, nedvomno slovenski nogometni klubski velikan, ima opravka z nenavadno sezono. Po dolgem času je ostala brez Evrope, tako da se je lahko povsem usmerila zgolj na cilje v domačih tekmovanjih. Glede njih so pri vodstvu Olimpije jasni. Direktor Igor Barišić je na nedavni slovesni predstavitvi igralnih dresov v družbi predsednika Adama Deliusa samozavestno poudaril, da zeleno-beli v sezono vstopajo z zelo kakovostnim kadrom, sposobnim napadati najvišja mesta.

Direktor Olimpije Igor Barišić in predsednik Adam Delius sta pričakovala drugačen začetek sezone. Kadrovske odločitve, ki so jih zmaji izpeljali v tem prestopnem roku, za zdaj niso prinesle želenih rezultatov. Foto: Aleš Fevžer

Mlademu trenerju Mišu Brečku, ki nabira prve tovrstne izkušnje v klubskem nogometu, pred tem pa je navduševal z delom in uspehi z mlajšimi državnimi selekcijami, je zaželel dobrodošlico. Iz njegovih ust je izžareval optimizem. Širil je prepričanje, da bi bila lahko sezona 2026/27 bistveno drugačna in uspešnejša od prejšnje, v kateri so nogometaši s skromnimi predstavami parali živce navijačem. Te so na koncu zadoščale zgolj za nehvaležno četrto mesto.

To se Olimpiji v samostojni državi še ni zgodilo

Ko pa se je začela sezona, se je med navijače Olimpije hitro prikradel dvom. Velik dvom o tem, česa je zasedba, v kateri ne manjka "anonimnih" tujih poletnih novincev, ki za zdaj ne prinašajo dodane vrednosti, sploh sposobna. Vstop v sezono je bil tako klavrn, da se je Olimpija podpisala pod najslabši začetek v zgodovini državne samostojnosti.

Zmaji so odprli sezono z domačim porazom proti Bravu (0:2), nato pa navijače razočarali še na gostovanju v Murski Soboti (0:1). Foto: Luka Kotnik

Še nikoli v zgodovini 1. SNL se ni zgodilo, da bi zeleno-beli na uvodnih dveh tekmah nanizali dva poraza, hkrati pa ostali brez doseženega zadetka. Vse do aktualne sezone, v kateri so varovanci Miša Brečka najprej izgubili ljubljanski spopad z Bravom (0:2), to je bil že peti zaporedni poraz proti Šiškarjem, nato pa ostali brez točk še na gostovanju pri Muri (0:1).

❌Olimpija je v letošnjo ligaško sezono krenila z dvema porazoma brez danega zadetka.

To se je Zmajem nazadnje pripetilo, ko se še ni rodil Anže Kopitar, Ferrari je šele predstavil model F40, v kinih pa je podiral rekorde kultni Dirty Dancing. Zgodovinski uspeh, le v napačno smer pic.twitter.com/rjPenptyw3 — OptaŽabar (@Opta_Zabar) July 26, 2026

Začetek statistično meji na katastrofo. Olimpija je nazadnje, podatke smo preverili pri skrbnem kronistu dogajanja v zmajevem gnezdu OptaŽabarju, v sezono tako slabo vstopila še krepko v obdobju prejšnje skupne domovine. Nazadnje je na uvodnih dveh tekmah poraz brez doseženega zadetka doživela avgusta 1987. Torej pred skoraj štirimi desetletji!

Takrat je imel zdajšnji trener Brečko le tri leta, Olimpija pa je nastopala v drugi zvezni jugoslovanski ligi. Najprej je ostala praznih rok proti Iskri Bugojno (0:1), nato jo je z enakim rezultatom (1:0) premagal še Rudar Prijedor. Absolutni negativni rekord, kar zadeva najslabši začetek, sega še nekoliko dlje, v sezono 1978/79. Takrat je Olimpija odprla sezono kar s petimi zaporednimi porazi!

Zmaji najdlje brez zmage leta 2010

Rezultatsko krizo zmajev pred 16 leti je zajezil šele prihod Dušana Kosića. Foto: Vid Ponikvar Če pa upoštevamo le obdobje državne samostojnosti, so navijači Olimpije na prvo zmago najdlje čakali pred 16 leti. Na začetku sezone 2010/11, ki jo je zaznamovala tudi selitev zmajev s stadiona ŽAK v Spodnji Šiški na največji nogometni objekt v Sloveniji v Stožicah, je šlo zeleno-belim marsikaj narobe.

Sezona se je začela s festivalom neuspehov. Olimpija je v uvodnih sedmih krogih osvojila le pičli dve točki. Petkrat je izgubila, dvakrat pa remizirala. Po petih tekmah je trenerski položaj zapustil Safet Hadžić, nato je na eni tekmi na stolčku začasnega trenerja sedel Andrej Kračman, za tem je prišel Dušan Kosić in pozneje pripomogel k bistvenemu izboljšanju rezultatov. Bo sledil preobrat tudi v zgodbi Miša Brečka?

Nogometaši Olimpije so od sobotnega gostovanja v Prekmurju pričakovali bistveno več. Foto: Jure Banfi

42-letni Zasavec, eden najboljših desnih bočnih branilcev, kar jih je kadarkoli igralo za slovensko reprezentanco, je kot selektor mlajših selekcij dosegal izvrstne uspehe. V klubskem nogometu, kjer pridobiva prve izkušnje, mu gre neprimerno slabše. Za zdaj doživlja zgolj udarce. Čeprav igra ni najslabša, saj se lahko njegovi varovanci pohvalijo z veliko posestjo žoge in si pripravljajo določene priložnosti, se dogaja preveč napak. Mreža Olimpije, ki jo neprepričljivo brani reprezentančni vratar Matevž Vidovšek, se trese iz kroga v krog, zmaji pa na drugi strani ne najdejo poti, kako doseči zadetek. Zapravljajo priložnosti, primanjkuje jim tudi sreče, kar je bilo dobro vidno na srečanju z Bravom, ko se je tresla tako vratnica kot tudi prečka.

Olimpija je zadnja, Maribor pa prvi!

Razočaranje navijačev Olimpije v teh dneh je še večje ob pogledu na prvoligaško razpredelnico. Ne le, da so zmaji na njej na sramotnem zadnjem mestu in hkrati tudi edini slovenski prvoligaš, ki v tej sezoni ni osvojil še niti točke, za nameček je na vodilnem položaju njihov največji rival. To je Maribor, ki je po vrnitvi trofejnega dvojca Zlatko Zahović – Darko Milanič hitro zavihal rokave in v dogovoru z vodstvom kluba v Ljudski vrt pripeljal kopico znanih igralcev.

Zlatko Zahović tesno sodeluje z Acunom Ilicalijem. Po dveh krogih lahko Maribor občudujeta na vodilnem položaju 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Med njimi prevladujejo Slovenci, zlasti tisti, ki so v preteklosti že uspešno nosili vijoličasti dres. To pa je nekaj, o čemer lahko privrženci zmajev v tem prestopnem roku le sanjajo. Še naprej namreč prevladujejo prihodi manj znanih tujcev, ki za zdaj ne predstavljajo dodane vrednosti, niti ne pomagajo Olimpiji do rezultatov, ki bi navijačem krepili optimizem. Izmed klubov, ki so nastopili v 2. krogu državnega prvenstva, je imel od Olimpije manj Slovencev v začetni enajsterici le Koper (štiri). Olimpija jih je imela pet, vsi preostali pa več. Radomlje šest, vodilni Maribor in Bravo sedem, Mura osem, Nafta in Brinje Grosuplje pa kar devet.

Se bo Brečku izšlo v tretje?

V 3. krogu bo v nedeljo v Stožicah pri zmajih gostoval Aluminij, ki ga le tri dni pred tem čaka zahtevno gostovanje v Albaniji, Foto: Jure Banfi Olimpija bo novo priložnost za prvo zmago, s katero bi zajezila krizo in napovedala uspešnejše nadaljevanje za zdaj neuspešne sezone, iskala v nedeljo, 2. avgusta. Takrat bo v Stožice prišel Aluminij iz Kidričevega, ki za razliko od zmajev v tej sezoni nastopa tudi v Evropi. Ljubljančani bodo imeli prednost, saj bo imel Aluminij v četrtek naporno in še kako pomembno srečanje ''za biti ali ne biti'' proti albanskemu Dinamo Cityju, s katerim je na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Mariboru remiziral (1:1).

Se bo tako Brečku v nedeljo v tretje le izšlo v rado? Statistika bo njegov velik zaveznik. Kidričani so namreč v 1. SNL gostovali pri Olimpiji 18-krat. Zmagali so le enkrat, trikrat remizirali, zmaji pa so se podpisali pod kar 14 zmag. Ker pa je to sezona, v kateri se je Brečko že podpisal pod zgodovinski negativni rekord, žoga pa je pregovorno okrogla in nepredvidljiva, kar sta dokazala tudi rezultata nedeljskih tekem 2. kroga v Ljubljani in Kopru, bo v nedeljo v Stožicah možno prav vse.