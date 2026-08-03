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Avtorji:
R. P., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
15.54

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NK Maribor NK Maribor 1. SNL Prva liga Telemach Bojan Ban Sebastijan Harc

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 15.54

1 ura, 24 minut

Sebastijan Harc pri NK Maribor nasledil Bojana Bana

Odmevna sprememba pri NK Maribor, Bojan Ban se poslavlja po 20 letih

Avtorji:
R. P., STA

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Bojan Ban Drago Cotar | Bojan Ban je opravljal vlogo direktorja NK Maribor tudi v najbolj zlatih časih, ko so se vijolice senzacionalno uvrščale v ligo prvakov in ligo Europa, doma pa osvajale lovorike kot za stavo. Večino časa je bil njegov predsednik Drago Cotar. | Foto Vid Ponikvar

Bojan Ban je opravljal vlogo direktorja NK Maribor tudi v najbolj zlatih časih, ko so se vijolice senzacionalno uvrščale v ligo prvakov in ligo Europa, doma pa osvajale lovorike kot za stavo. Večino časa je bil njegov predsednik Drago Cotar.

Foto: Vid Ponikvar

Bojana Bana je na mestu direktorja Nogometnega kluba Maribor zamenjal Sebastijan Harc. Kot so danes sporočili iz mariborskega kluba, se je Ban ob izpolnitvi pogojev s 1. avgustom upokojil.

Bojan Ban je vlogo direktorja NK Maribor opravljal od leta 2006. Od prodaje kluba turškemu medijskemu mogotcu Acunu Ilicaliju v letu 2024 je bil edini predstavnik Mariborčanov v štiričlanskem upravnem odboru.

Menjava je že razvidna tudi iz poslovnega registra Ajpesa. Tam je zapisano, da je Bana na položaju zamenjal dosedanji direktor nogometne šole NK Maribor Sebastijan Harc.

V najuspešnejšem slovenskem nogometnem klubu so se Banu ob upokojitvi zahvalili za njegov prispevek k uspešnemu delovanju in razvoju kluba v skupnih 20 letih. "V zadnjih dveh desetletjih smo skupaj prehodili izjemno pot, zaznamovano s predanostjo, zavzetostjo in številnimi nepozabnimi mejniki," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook ter mu ob začetku novega obdobja v življenju zaželeli obilo uspeha, zdravja in srečnih trenutkov.

Po šestih letih sta se v Ljudski vrt vrnila Zlatko Zahović in Darko Milanič, ki sta v preteklosti tesno sodelovala z Bojanom Banom. | Foto: Jure Banfi Po šestih letih sta se v Ljudski vrt vrnila Zlatko Zahović in Darko Milanič, ki sta v preteklosti tesno sodelovala z Bojanom Banom. Foto: Jure Banfi

Maja letos se je s položaja poslovil tudi dolgoletni predsednik Maribora Drago Cotar. Zamenjal ga je dotedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Junija pa se je v Ljudski vrt po več kot šestih letih na položaj športnega direktorja vrnil Zlatko Zahović, na položaj trenerja pa se je vrnil nekdanji trofejni strateg Maribora Darko Milanič.

Mariborčani so v sezono, v kateri prvič po letu 2008 ne igrajo v Evropi, vstopili s petimi točkami na treh tekmah 1. SNL. So še vedno neporaženi, v nedeljo pa bodo v praznem Ljudskem vrtu gostili Koper. To bo zadnja tekma vijolic pred uvodnim vrhuncem sezone 2026/27, ko jih 15. avgusta čaka gostovanje v Stožicah pri Olimpiji.

NK Maribor NK Maribor 1. SNL Prva liga Telemach Bojan Ban Sebastijan Harc
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