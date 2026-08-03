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Sebastijan Harc pri NK Maribor nasledil Bojana Bana
Odmevna sprememba pri NK Maribor, Bojan Ban se poslavlja po 20 letih
Bojana Bana je na mestu direktorja Nogometnega kluba Maribor zamenjal Sebastijan Harc. Kot so danes sporočili iz mariborskega kluba, se je Ban ob izpolnitvi pogojev s 1. avgustom upokojil.
Bojan Ban je vlogo direktorja NK Maribor opravljal od leta 2006. Od prodaje kluba turškemu medijskemu mogotcu Acunu Ilicaliju v letu 2024 je bil edini predstavnik Mariborčanov v štiričlanskem upravnem odboru.
Menjava je že razvidna tudi iz poslovnega registra Ajpesa. Tam je zapisano, da je Bana na položaju zamenjal dosedanji direktor nogometne šole NK Maribor Sebastijan Harc.
V najuspešnejšem slovenskem nogometnem klubu so se Banu ob upokojitvi zahvalili za njegov prispevek k uspešnemu delovanju in razvoju kluba v skupnih 20 letih. "V zadnjih dveh desetletjih smo skupaj prehodili izjemno pot, zaznamovano s predanostjo, zavzetostjo in številnimi nepozabnimi mejniki," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook ter mu ob začetku novega obdobja v življenju zaželeli obilo uspeha, zdravja in srečnih trenutkov.
Po šestih letih sta se v Ljudski vrt vrnila Zlatko Zahović in Darko Milanič, ki sta v preteklosti tesno sodelovala z Bojanom Banom.
Maja letos se je s položaja poslovil tudi dolgoletni predsednik Maribora Drago Cotar. Zamenjal ga je dotedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Junija pa se je v Ljudski vrt po več kot šestih letih na položaj športnega direktorja vrnil Zlatko Zahović, na položaj trenerja pa se je vrnil nekdanji trofejni strateg Maribora Darko Milanič.
Mariborčani so v sezono, v kateri prvič po letu 2008 ne igrajo v Evropi, vstopili s petimi točkami na treh tekmah 1. SNL. So še vedno neporaženi, v nedeljo pa bodo v praznem Ljudskem vrtu gostili Koper. To bo zadnja tekma vijolic pred uvodnim vrhuncem sezone 2026/27, ko jih 15. avgusta čaka gostovanje v Stožicah pri Olimpiji.