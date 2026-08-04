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Avtor:
M. P.

Torek,
4. 8. 2026,
16.45

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek
FC Koper konferenčna liga konferenčna liga Ante Guberac Zoran Zeljković 1. SNL Prva liga Telemach Tifozi

Torek, 4. 8. 2026, 16.45

36 minut

Odziv predsednik FC Koper na oster zapis navijaške skupine Tifozi

Ante Guberac: Nogomet je strast in želim si, da se pokaže v podpori

Avtor:
M. P.

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Ante Guberac | Ante Guberac | Foto Aleš Fevžer

Ante Guberac

Foto: Aleš Fevžer

Zoran Zeljković ima tudi po izpadu v kvalifikaicjah za konferenčno ligo podporo vodstva kluba. Predsednik Ante Guberac se je obenem odzval še na žaljiv zapis navijaške skupine Tifozi. "Kritika je sestavni del športa, to sprejemamo, vendar obstaja jasna meja med kritičnim mnenjem in žaljivim oziroma sovražnim govorom. Vsi v klubu to obsojamo."

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Za nogometnim klubom iz Kopra je zelo uspešna minula sezona, ko so bili s sedmimi točkami zaostanka za prvakom Celjem na drugem mestu. Novo sezono so začeli nekaj slabše. V prvi ligi imajo zmago in dva remija, v kvalifikacijah za konferenčno ligo pa so na domači Bonifiki zapravili dva gola prednosti in izpadli po streljanju enajstmetrovk. Koprska navijaška skupina Tifozi je po porazu ostro nastopila proti ekipi s Ferskih otokov. "Kljub kar nekaj ustvarjenim priložnostim smo izpadli proti amaterjem in postali tarča posmeha," so med drugim zapisali.

"Obstaja meja med kritičnim mnenjem in sovražnim govorom. Vsi v klubu to obsojamo."

Koprski Tifozi | Foto: Aleš Fevžer Koprski Tifozi Foto: Aleš Fevžer Zdaj se je na te besede odzval dolgoletni predsednik kluba Ante Guberec. Njegov zapis je namenjen rumeno-modrim navijačem, podpornikom in vsem, ki imajo radi FC Koper, sporočajo z obale. "Prevzemam odgovornost za slabše rezultate v zadnjem obdobju. Kritika je sestavni del športa, to sprejemamo, vendar obstaja jasna meja med kritičnim mnenjem in žaljivim oziroma sovražnim govorom. Vsi v klubu to obsojamo. Nogomet je strast in želim si, da se pokaže v podpori in enotnosti – tudi takrat, ko rezultati niso takšni, kot si jih želimo. Spomnite se fantastične minule sezone, naj zadnje tri tekme ne izbrišejo vsega, kar je ta ekipa državnih podprvakov gradila. Sreča nas na zadnjih tekmah ni spremljala, verjamem pa, da bo že na tekmi v Mariboru drugače. Na domači tekmi proti Bravu pa pričakujem še številčnejšo podporo naših Tifozov, ki nam v zadnjih letih na vsaki tekmi zvesto stojijo ob strani. Verjamem, da nam bodo z glasno spodbudo pomagali na poti do novih uspehov." Ko se bo vrnil z dopusta, se bo s člani navijaške skupine tudi osebno pogovoril, pravi.

Ekipa gre naprej brez sprememb, glavni trener Zoran Zeljković ima podporo. "Sporočam vam, da ima strokovni štab moje zaupanje in podporo, kar potrjujejo tudi pogovori o sklenitvi novih pogodb," je še zapisal Guberac. Po nedeljskem remijem z Brinjem (1:1) je Zeljković dejal, da ekipa ni v najboljšem psihološkem stanju. Najboljši način, da se poberejo, bi bila zmaga proti Mariboru, proti kateremu v Ljudskem vrtu igrajo v nedeljo, 9. avgusta.

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