Znamka MG je v zadnjih letih iz izzivalca zrasla v enega najhitreje rastočih proizvajalcev v Evropi, njen recept pa je preprost: tehnologija, ki je bila še včeraj rezervirana za dražje znamke, po dostopni ceni. Letošnja vroča poletna novost, električni SUV MG S5 EV, je najboljši dokaz te teze – na voljo je že od 21.790 evrov s financiranjem in nepovratno finančno spodbudo Borzena v vrednosti 7.200 evrov. Več o ponudbi in subvenciji lahko najdete na spletnih straneh MG Motor in Borzen .

Večina električnih SUV v dostopnem razredu skriva isto skrivnost: nastali so na predelanih bencinskih osnovah, elektromotor in baterija pa sta bila dodana naknadno. MG S5 EV ubira drugo pot – in razlika se pozna že v prvem ovinku.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.

Namenska platforma, zadnji pogon

S5 EV stoji na namenski električni arhitekturi MSP (Modular Scalable Platform), isti osnovi, na kateri je zgrajen večkrat nagrajeni MG4. To prinaša troje: nizko težišče zaradi baterije v dnu vozila, skoraj idealno porazdelitev teže med premama in – redkost v tem cenovnem razredu – pogon na zadnji kolesi.

V praksi to pomeni križanca, ki se vozi bolj kot kompaktna limuzina: natančen volan, izjemna stabilnost pri večjih hitrostih in vozna dinamika, ki jo elektromotor na zadnji premi le še podčrta. Elektrika pri MG ni le pogon – je vozni značaj.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.

Doseg, ki zdrži tudi poletno realnost

Papirnati dosegi so eno, poletje s prižgano klimatsko napravo, vožnjo po avtocesti in polnim prtljažnikom pa drugo. Zato pri S5 EV velja izpostaviti podatek, ki resnično šteje: realen poletni doseg presega 400 kilometrov. To pomeni teden dni običajne vožnje po Sloveniji brez enega samega polnjenja – ali pot iz Ljubljane do Obale in nazaj z veliko rezerve.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.

Ko je polnjenje vendarle potrebno, je to hitro in preprosto: na zmogljivi DC-polnilnici se baterija z 10 na 80 odstotkov napolni v približno pol ure. Postanek za kavo na počivališču pogosto traja dlje kot polnjenje avtomobila – in točno tako mora elektromobilnost delovati na potovanjih.

Pet zvezdic Euro NCAP: varnost brez drobnega tiska pri ceni

S5 EV je na neodvisnih varnostnih testih Euro NCAP prejel najvišjo oceno – pet zvezdic, doseženo po najstrožjem dosedanjem protokolu. K temu pomembno prispeva serijski paket asistenc MG Pilot: prilagodljivi tempomat, aktivno ohranjanje smeri vožnje, samodejno zasilno zaviranje in nadzor mrtvega kota.

Notranjost sledi sodobnim pričakovanjem: ravno dno in prostornost namenske platforme, digitalni merilniki, velik osrednji zaslon ter brezžična povezava za Apple CarPlay in Android Auto.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.

Matematika, ki spreminja pravila igre

Najmočnejši argument S5 EV je razmerje med ceno in dobljenim. Tehnologija – namenska platforma, zadnji pogon, hitro polnjenje, polni varnostni paket – je v razredu, kjer konkurenca pogosto zahteva doplačila ali razred višji cenik. Pri MG je ta napredni električni križanec vaš že od 21.790 evrov s financiranjem in nepovratno finančno spodbudo Borzena v vrednosti 7.200 evrov.

MG vse to podpre še s sedemletno tovarniško garancijo (oziroma do 150.000 kilometrov), ki velja tudi za pogonsko baterijo. Tveganje novih tehnologij tako prevzame proizvajalec, ne kupec.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.

Prepričajte se za volanom

Voznih lastnosti zadnjega pogona se ne da opisati – treba jih je občutiti. Prijavite se na testno vožnjo pri pooblaščenih partnerjih MG po Sloveniji ali obiščite njihovo spletno stran ter preverite, zakaj S5 EV velja za enega najprepričljivejših električnih debitantov leta. Več informacij o subvenciji najdete tukaj.

MG. Find Your More.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.

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