Ta poletna navada samskih Slovencev spreminja njihovo ljubezensko življenje

Medtem ko nekateri samski poletje zapravljajo za površne avanture, se tisti, ki iščejo nekaj resnega, poleti umaknejo na plažo z jasnim načrtom – izkoristiti novosti na ona-on.com, da bo njihov profil pritegnil prave simpatije.

Ko so sredi poletne vročine tvoji možgani končno na off, stres pa je ostal nekje v pisarni, takrat v glavi dobiš prostor, da se posvetiš nečemu samo zase. Izkoristi poletje in sproščene trenutke na plaži, da končno urediš svoj profil na ona-on.com tako, da bo dobro predstavil tvojo osebnost in energijo.

Predstavi se tako, da te simpatija začuti, še preden si izmenjata prvo sporočilo

Se ti zdi, da je nekaj fotografij in kratkih stavkov enostavno premalo, da bi lahko tvoja osebnost in energija resnično zasijali? In da fotografija ter opis nista dovolj, da oceniš, ali je oseba na drugi strani zanimiva zate?

Strinjamo se s tabo. Zato smo pri spletni aplikaciji za zmenke ona-on.com razvili nove možnosti, s katerimi lahko pokažeš več svoje osebnosti. Tvoj profil ni več le zbirka fotografij, ampak najboljši približek prvemu srečanju v živo.

Simpatija lahko tvojo energijo spozna že prej – vidi tvoj nasmeh, sliši tvoj glas, začuti tvoje interese in lažje ugotovi, ali se ujameta. Tako hitreje prideš do pogovora z nekom, ki ti je res blizu.

Pokaži svojo poletno energijo

Fotografije so super, a kratka videopredstavitev lahko naredi ključno razliko med "zanimivim profilom" in "osebo, ki jo moram nujno spoznati".

S kratkim videoposnetkom pokažeš svoj nasmeh, način komunikacije in stvari, ki jih rad/-a počneš. Simpatija bo tako lažje začutila, kakšna oseba si, ker pa si poleti na dopustu brez vsakodnevnega stresa, bo tvoj videoposnetek izžareval privlačno samozavest.

Daj simpatiji priložnost, da sliši tvoj glas

Glas pove več kot opis. Ton, energija in način, kako nekaj poveš, dajo poslušalcu občutek, kakšna oseba si in ustvarijo občutek bližine še pred prvim pogovorom.

Foto: arhiv ponudnika

Posnemi svojo avdiopredstavitev, kjer odgovoriš, na kakšno zabavno vprašanje ali preprosto z nasmehom pozdraviš. Tvoja energija se sliši.

Naj glasba razkrije to, česar opis ne pove

Povej mi, kaj poslušaš, in povem ti, ali se ujameva! Se tvoji poletni večeri vrtijo okoli sproščenega jazza, večnega rocka ali skritih poletnih ritmov?

Z Mojo musko lahko na svoj profil dodaš svoje najljubše melodije. To tvojemu profilu takoj vdihne življenje, zraven pa deluje kot filter – hitro boš pritegnil/-a nekoga, ki s tabo deli enak glasbeni ritem.

Povej svojo zgodbo z opisi fotografij in zaneti pogovor

Nič ni bolj dolgočasnega kot kup fotografij brez kančka osebne note. Na ona-on.com smo zato fotografijam dodali možnost opisov. Si na fotografiji v starem mestnem jedru, v rokah pa držiš sladoled? Ob fotografiji zapiši: "Testiram sladoledarne, ne morem se odločiti, kateri okus je najboljši. Katerega izbereš ti?"

Foto: arhiv ponudnika S takšnim opisom predstaviš zgodbo, ki jo odraža fotografija, z vprašanjem pa ponudiš prostor, da oseba na drugi strani enostavno in povsem naravno začne pogovor s tabo.

Zmenki brez razočaranj? Preveri ujemanje še pred prvim zmenkom.

Spletno spoznavanje je odličen način, da spoznaš ljudi, ki si želijo podobno kot ti. Z novimi možnostmi predstavitve na ona-on.com pa lahko že pred prvim sporočilom pokažeš veliko več svoje osebnosti.

Ko svojemu profilu dodaš zgodbe za fotografijami, avdio- in videopredstavitev in svojo najljubšo glasbo, ne predstaviš le tega, kako si videti, ampak tudi, kdo si. Tako si bodo simpatije lažje ustvarile občutek o tvoji energiji in interesih.

Brezplačno preizkusi novosti na ona-on.com, ki ti pomagajo bolje spoznati simpatijo – preizkusi brezplačnih 24 ur dopisovanja TUKAJ.

In najboljša novica zate? Z novimi profili boš tudi ti lažje začutil/-a energijo svoje simpatije. Rezultat pa bodo bolj sproščeni pri prvem pogovoru in imel/-a boš več možnosti, da se za prvim sporočilom skriva nekdo, s katerim se bosta ujela tudi v živo.

Zato si vzemi 15 minut na plaži, poglej svoj profil na ona-on.com ter naloži svež video- in avdioposnetek, izberi svojo musko ter opiši svoje fotografije. Naj se poletno spoznavanje začne!

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