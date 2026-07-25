Richard Carapaz je bil na brutalni kraljevski etapi v Alpah spet eden najaktivnejših tekmovalcev, cel dan je bil v begu in osvajal gorske točke na prelazih Croix-de-Fer, Telegraphe, Galibier. Danes je tako potrdil zmago v seštevku najboljšega hribolazca na dirki in ubranil pikčasto majico, prestižno etapno zmago pa mu je podaril Američan Sepp Kuss, ki je bil v zaključku na vzponu Sarenne najmočnejši, a je nato povsem izčrpan v zadnjih kilometrih naredil dve napaki, dvakrat padel (drugič ga je pred padcem v prepad rešila reševalna mreža!) in predse spustil tako Carapaza kot tudi Remca Evenepoela.

😱 OH NO, SEPP KUSS! The American crashes on a bend after having already had a scare a little earlier. He lets Richard Carapaz race away to victory. 😱 OH NON SEPP KUSS ! L'Américain chute dans un virage après s'être déjà fait une frayeur un peu plus tôt. Il laisse Richard… pic.twitter.com/4Pwv8pvWV8

Evenepoel se je v skupnem seštevku Tadeju Pogačarju približal na šest minut in 26 sekund, a Slovenec mora jutri le še varno pripeljati v cilj in peta zmaga na Touru bo njegova.

Danes se je Pogačar izkazal predvsem kot pomočnik, moštvenega kolega Isaaca del Tora je branil pred napadi Paula Seixasa, ki je imel zadnjo priložnost, da se prebije na oder za zmagovalce. 19-letnik naposled ni imel dovolj moči, da bi ogrozil Mehičana, svoj krstni Tour bo tako končal na četrtem mestu. Del Toro je ubranil tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

Dirka po Franciji, potek 20. etape:

Cilj: Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) je zmagovalec brutalne kraljevske etape! Američan Sepp Kuss Visma | Lease a Bike) je v zaključku dvakrat padel in naposled izgubil tudi drugo mesto, saj ga je tik pred ciljem prehitel še Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe). Tadej Pogačar pa je danes opravljal vlogo super pomočnika Isaacu del Toru, ki je s Slovenčevo pomočjo rešil tretje mesto v skupnem seštevku in belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

4 km do cilja: Sepp Kuss lovi Richarda Carapaza, razlika med kolesarjema znaša deset sekund, skupina z rumeno majico vozi dobro minuto za vodilnim Ekvadorcem.

5,7 km: Kuss je padel še enkrat, Carapaz ga je prehitel. Prava drama v zadnji zahtevni etapi Toura.

😱 OH NO, SEPP KUSS! The American crashes on a bend after having already had a scare a little earlier. He lets Richard Carapaz race away to victory.



😱 OH NON SEPP KUSS ! L'Américain chute dans un virage après s'être déjà fait une frayeur un peu plus tôt. Il laisse Richard… pic.twitter.com/4Pwv8pvWV8 — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

7 km do cilja: Sepp Kuss je padel, Carapaz se mu je še približal, tudi skupina s Pogačarjem je oddaljena samo minuto in 22 sekund.

9 km do cilja: Sepp Kuss ohranja 15 sekund prednosti pred Carapazom, Pogačarjeva skupina favoritov pa je ujela Hindleyja. Paul Seixas proti Isaacu del Toru izgublja že več kot minuto.

14,3 km do cilja: Sepp Kuss je prelaz Sarenne prečkal 19 sekund pred Carapazom, 58 pred Hindleyjem, 2:03 pred Pogačarjevo skupino in 2:36 pred Seixasom.

Izidi gorskega cilja, Sarenne:

1. Kuss 20 zočk

2. Carapaz 15

3. Hindley 12

4. Pogačar 10

5. Evenepoel 8

6. Del Toro 6

7. Martinez 4

8. Seixas 2

15 km do cilja: Seppu Kussu zdaj sledi le še Richard Carapaz, medtem ko je Jai Hindley malce popustil. Pogačar del Tora, Evenepoela in Martineza vodi 1:52 za vodilnim Američanom.

16 km do cilja: Na Sarennu poteka izjemna bitka. Sepp Kuss vztraja v vodstvu z majhno prednostjo pred Carapazom in Hindleyjem, skupina s Pogačarjem pa je 1:50 za čelom dirke in je zdaj ujela Juana Ayusa. Ob Pogačarju so še Isaac del Toro, Lenny Martinez in Remco Evenepoel. Paul Seixas vozi z Mattiasom Skjelmosejem dobrih 20 sekund za rumeno majico.

It looks like 🇲🇽 Isaac del Toro and 🇸🇮 Tadej Pogacar were preparing something 🗣️



Quelque chose se préparait chez @TeamEmiratesUAE 🗣️#TDF2026 pic.twitter.com/N7UeVFN07o — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

17 km do cilja: Isaac del Toro je vendarle pospešil in z njim sta se odpeljala le še Pogačar in Evenepoel, medtem ko se Martinez z zadnjimi močmi trudi zadržati stik, Paul Seixas pa je odpadel. Sepp Kuss je v ospredju spet šest sekund pred Carapazom in Hindleyjem.

Sepp Kuss is alone again in the lead!



Sepp Kuss est de nouveau seul à l’avant ! #TDF2026 pic.twitter.com/KfQXC7JdKY — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

17,7 km do cilja: Riccitella je zmajkalo, Paul Seixas pa tudi nima moči za napad. Pogačar spodbuja del Tora, naj poskusi sam z napadom, pa mladi Mehičan očitno nima moči. 1:47 pred favoriti je spet skočil Kuss.

18 km do cilja: Carapaz, Kuss in Hindley vztrajajo minuto pred Ayusom , pa dobri dve pred skupino favoritov, v kateri se je Nicolas Prudhomme iztrošil, Matthewu Riccitellu pa tudi zmanjkuje moči.

19 km do cilja: Decathlon ima zdaj tri može v skupini favoritov in s tem odlično izhodišče za Seixasov napad na del Tora in stopničke na Touru. Tadej Pogačar je danes Mehičanov telesni čuvaj. Skupina favoritov vozi 2:15 za vodilno trojico, Kussom, Carapazom in Hindleyjem. Med skupinama je še Juan Ayuso,

20 km do cilja: Kussu v ospredju zmanjkuje moči, Carapaz in Hindley se mu približujeta, v skupni favoritov je narekovanje tempa za Seixasa prevzel Prudhomme, skupina pa bo kmalu ujela še enega člana Decathlona Riccitella. Obeta se imenitna bitka za stopničke, tretje mesot v skupnem seštevku in belo majico ob pomoči Pogačarja brani Isaac del Toro.

22 km do cilja: Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) ima zdaj 17 sekund prednosti pred Carapazom in Hindleyjem, 1:50 pred rojakom Riccitellom in 2:55 pred glavnino, na čelu katere vlogo super pomočnika še vedno zavzeto opravlja Tadej Pogačar. Tempo rumene majice je bil prehud za Evenepoelovega pomočnika pri Red Bull Maxima van Gilsa, ob Slovencu in Mehičanu del Toru ostajajo še Paul Seixas, Lenny Martinez, Mattias Skjelmose, Nicolas Prudhomme, Tobias Johannessen in Evenepoel.

23 km do cilja: V vodstvo se je odpeljal Sepp Kuss, ima nekaj sekund prednosti pred Hindleyjem, ob tem pa zdaj vozi Carapaz. Ayuso je odpadel. Pogačar skupino favoritov vleče 2:43 za vodilnim Američanom.

24 km do cilja: Jai Hindley v osredju poskuša z napadi, Juan Ayuso se je znašel v težavah, Pogačar je s skupino favoritov ujel Piganzolija in se vodilnim približal na dve minuti in pol. Popušča tudi Carapaz, ki si je danes že zagotovil zmago v seštevku najboljšega hribolazca na dirki, le še do cilja mora varno priti danes in jutri v Parizu.

JERSEY SECURED ✅

The Galibier may have secured the Polka-Dot jersey for Richard Carapaz, he now just needs to finish the stage. 👏



En basculant en tête au sommet du Galibier, Richard Carapaz s’assure virtuellement le maillot à pois, à condition de rallier l’arrivée. 🔴⚪… pic.twitter.com/WhLfwqkuzL — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

25 km do cilja: Tadej Pogačar je vzpostavil red v skupini favoritov in zdaj diktira tempo za del Tora, pred skupino z rumeno majico so še Piganzoli, Riccitello ter vodilna četverica, ki ima zdaj 2:53 prednosti.

26 km do cilja: Pogačar je v klanec zastavil hud tempo, nato pa je Seixas v boj poslal svojega pomočnika Prudhomma in Pogačar je takoj popustil ter tako pokvaril taktično zamisel Decathlona.

27 km do cilja: Začel se je vzpon na zadnji kategoriziran klanec dneva, Col de Sarenne (12,8 km/7,3 %). Kuss, Hindley, Ayuso in Carapaz imajo 45 sekund prednosti pred Riccitellom, 2:42 pred Piganzolijem in 3:33 pred skupino s Pogačarjem, v kateri je zdaj tudi Thymen Arensman, ki je imel nekaj težav na spustu z Galibierja in je celo padel, pa tudi Tobias Johannessen.

Thymen Arensman je padel na spustu z Galibierja. Foto: Reuters

33 km do cilja: Vodilna četverica ohranja dobre pol minute prednosti pred Riccitellom in še nekaj več pred Piganzolijem, Pogačar gara na čelu skupine favoritov in je del Tora, Evenepoela, Seixasa, Martineza, Skjelmoseja, van Gilsa in Prudhomma čelu dirke približal na 4:15.

44 km do cilja: Pogačarjevo skupino je ujela še trojica Mattias Skjelmose, Maxim van Gils in Nicolas Prodhomme, Seixas in Evenepoel sta tako dobila pomoč moštvenih kolegov. Elitna skupina zdaj vozi 4:27 za vodilno četverico Carapazom, Kussom, Hindleyjem in Ayusom, med skupina pa so še Riccitello, Pignazoli, Arensman in T. Johannessen.

51 km do cilja: Ayuso je na spustu ujel Carapaza, Kussa in Hindleyja, medtem ko je Riccitello nekaj sekund zaostal. Pogačar vodi skupino favoritov in je zdaj 4:35 za vodilnimi.

60 km do cilja: Richard Carapaz ima v žepu še 20 gorskih točk, ker je prvi prečkal prelaz Galibier, Ekvadorec, Kuss, Hindley in Riccitello so se na dolg spust podali z dobrimi desetimi sekundami prednosti red Ayusom, pa slabimi petimi minutami pred glavnino, v kateri zdaj tempo za Isaaca del Tora diktira Tadej Pogačar sam. Slovenec in Mehičan sta edina kolesarja UAE Emirates - XRG v glavnini oziroma zdaj le še skupini favoritov, saj so zraven le še Paul Seixas, Remco Evenepoel in Lenny Martinez.

Is Tadej Pogacar switching to teammate mode? 👀

💛 After Grossschartner dropped back 1km from the Galibier, it was @MaillotjauneLCL who took the lead of the peloton, causing several riders to crack...



Tadej Pogacar passe en mode équipier ? 👀

💛 Après que Grossschartner se soit… pic.twitter.com/lP1edqgAB3 — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Izidi gorskega cilja, Col du Galibier:

1. Carapaz 20 točk

2. Kuss 15

3. Hindley 12

4. Riccitello 10

5. Ayuso 8

6. Arensman 6

7. Piganzoli 4

8. T. Johannessen 2

63 km do cilja: Carapazu so se pridružili Kuss, Hindley in Riccitello, Ayuso vozi šest sekund za četverico, Pignazoli, Arensman in Johannessen so 45 sekund za vodilnimi, Healy že dve minuti in pol, glavnina pa vozi pet minut za čelom dirke.

65 km do cilja: Richard Carapaz se je spet odpeljal v samostojno vodstvo in z napadom raztrgal ubežno skupino. Benu Healyju so očitno pošle moči in je zdaj že dobro minuto in pol za vodilnimi.

66 km do cilja: Vodilni skupini se je spet pridružil Tobias Johannessen, popustil pa je Ben Healy. Tudi glavnina se redči, vozi pa 4:30 za čelom dirke. Do vrha Galibierja je za vodilne še pet kilometrov.

68 km do cilja: Iz vodilne skupine so odpadli še Johannessen, Piganzoli in Foss, štiri minute in 20 sekund pred glavnino vztrajajo še Ayuso, Carapaz, Kuss, Hindley, Arensman, Riccitello in Healy.

Ben Healy is stepping up the pace at the front of the breakaway. As a result, 🇳🇴 Tobias Foss and 🇮🇹 Davide Piganzoli are being left behind.



Ben Healy durcit le rythme en tête de l'échappée. Résultat : 🇳🇴 Tobias Foss et 🇮🇹 Davide Piganzoli sont distancés. #TDF2026 pic.twitter.com/0i0euL4K5p — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

71 km do cilja: Glavnina, na čelu katere so spet člani Pogačarjeve ekipe UAE Emirates - XRG, je prehitela Pedsrena in ujela Paret-Peintra, pred njo s štirimi minutami prednosti vztraja le še ubežna deseterica s Carapazom in Ayusom. Ta v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostaja več kot 15 minut, zato ne ogroža rumene majice, virtualno pa se je Španec zdaj prebil na peto mesto v skupnem seštevku.

78 km do cilja: Začel se je vzpon na prelaz Galibier, ki je z 2.642 metri tudi najvišja točka letošnje dirke. Gre za 17,7 kilometra dolg klanec ekstra kategorije, v 6.9-odstotnim povprečnim naklonom. Vodilna deseterica se je v klanec pognala štiri minute pred glavnino. Na čelo te so se postavili kolesarji moštva Bahrain Victorious.

83 km do cilja: Richard Carapaz je na Telegraphu osvojil še 10 gorskih točk in naredil še en velik korak proti osvojitvi prestižne pikčaste majice, ki pripada najboljšemu hribolazcu na Touru. Valentin Paret-Peintre je zaostal dve minuti, Pogačar, ki ga ta majica ne zanima, pa je v glavnini 4:16 za čelom dirke. Ekipa UAE Emirates – XRG se krči, Nils Politt in Tim Wellens sta opravila svoje delo za danes, ob Pogačarju in del Toru sta tako ostala še Adam Yates in Felix Grossschartner.

🏔️ Richard Carapaz has picked up a further 10 points in the race for the @maillotapois at Le Télégraphe! If he takes the lead again at the summit of the Galibier, he’ll secure the King of the Mountains jersey once and for all ⚪️🔴



🏔️ Richard Carapaz prend 10 points… pic.twitter.com/mp02DQIDId — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Izidi gorskega cilja, Col du Telegraphe:

1. R. Carapaz 10 točk

2. D. Piganzoli 8

3. T. Foss 6

4. J. Hindley 4

5. S. Kuss 2

6. T. Johannessen 1

Carapaz ima v seštevku za pikčasto majico zdaj 121 točk, Paret-Peintre 99 in Pogačar 90. Na Galibierju in Sarennu najhitrejšega čaka še po 20 gorskih točk.

88 km do cilja: V ospredju ostaja le še deseterica (Kuss, Pignazoli, Hindley, Ayuso, Crapaz, Healy, Riccitello, Arensman, T. Johannessen in Foss), glavnina je zdaj 4:24 za čelom dirke, nekje med skupina pa so opešani kolesarji, med njimi Pedersen in Paret-Peintre.

93 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Col du Telegraphe, v vodilni skupini je hitro popustil Mads Pedersen, odpadel je Bruno Armirail, muči pa se tudi Valentin Paret-Peintre. Glavnina vozi štiri minute za čelom dirke.

📈 On enchaîne avec une double ration de cols mythiques ! 🏔️#TDF2026 pic.twitter.com/mHPGORLl1n — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 25, 2026

98 km do cilja: Ubežna petnajsterica se naslednjemu gorskemu izzivu dneva, kombinaciji vzponov Telegraphe (11,9 km/7,1%) in Galibier (17.7 km/6,9 %), približuje z dobrimi tremi minutami pred glavnino.

104 km do cilja: Mads Pedersen (Lidl - Trek) si je z zmago na letečem cilju v Saint Julien Mont Denisu in novimi 25 osvojenimi točkami bolj ali manj že zagotovil zeleno majico na letošnjem Touru. Pred Jasperjem Philipsenom (Alpecin) ima zdaj 77 točk prednosti in čeprav je na voljo še 95 točk (20 danes v cilju, pa 25 jutri na letečem cilju in 50 na Elizejskih poljanah v Parizu) je le težko pričakovati, da bi tekmecu prepustil prestižno zmago.

Izidi letečega cilja, Saint-Jean-de-Maurienne:

1. Pedersen 25 točk

2. Johannessen 20

3. Jorgenson 16

4. Armirail 14

5. Foss 12

6. Piganzoli 10

7. Hindley 9

8. Riccitello 8

9. Braz Afonso 7

10. Healy 6

11. Carapaz 5

12. Paret-Peintre 4

13. Kuss 3

14. Arensman 2

15. Ayuso 1

113 km do cilja: Armirail, Jorgenson, Kuss, Piganzoli (Visma), Hindley (Red Bull), Ayuso in Pedersen (Lidl), Carapaz in Healy (EF Education), Riccitello (Decathlon), Arensman in Foss (Ineos), ČParet-Peintre (Soudal), T. Johannessen (UnoX) in Braz Afonso (Groupama) se letečemu cilju v Saint Julien Mont Denisu približuje z 2:12 prednosti pred glavnino s Pogačarjem. UAE Emirates - XRG narekujejo tempo na čelu glavnine.

123 km do cilja: Belgijec Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) je po padcu odstopil z dirke. S Tourom je končal tudi Nemec Pascal Ackermann (Jayco AlUla).

Mads Pedersen je ujel skupino z Ayusom, ta pa je ujela Carapaza in Paret-Peintra in vozi 1:40 pred glavnino s Pogačarjem.

⚪🔴 Valentin Paret-Peintre joins Richard Carapaz on the descent. There is a great deal of respect between the two key contenders in the battle for the @maillotapois.



⚪🔴 Valentin Paret-Peintre rejoint Richard Carapaz dans la descente. Beaucoup de respect entre les deux acteurs… pic.twitter.com/eIONZ4tBVK — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

129 km do cilja: Paret-Peintre je ujel Carapaza, dvojica pa zdaj vozi dobro minuto pred skupino zasledovalcev in dobri dve pred glavnino s Pogačarjem. Pedersen se približuje ubežnikom.

137 km do cilja: Richard Carapaz je na prvem gorskem cilju dneva osvojil 20 točk in se še utrdil v vodstvu za pikčasto majico, Valentin Paret-Peintre je prelaz Col de la Croix de Fer prečkal 19 sekund za Ekvadorcem. Skupina z Ayusom vozi dobro minuto za vodilnim Carapazom, pred glavnino pa je še Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek), ki si lahko na letečem cilju v dolini že zagotovi neulovljivo prednost v boju za zeleno majico. Pogačarjevi mirno nadzorujejo dogajanje na čelu glavnine in vozijo dobri dve minuti za vodilnim.

🤍❤️ Richard Carapaz is alone in the lead at the summit of the Col de la Croix de Fer! 🏔️



🤍❤️ Richard Carapaz passe seul en tête au sommet du Col de la Croix de Fer ! 🏔️#TDF2026 pic.twitter.com/lgp0WTLKKl — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Izidi gorskega cilja, Col de la Croix de Fer (ekstra kategorija):

1. Carapaz 20 točk

2. V. Paret-Peintre 15

3. Piganzoli 12

4. Ayuso 10

5. Riccitello 8

6. Kuss 6

7. Arensman 4

8. Foss 2

141 km do cilja: Dobre tri kilometre pred vrhom prvega klanca dneva je napad iz ubežne skupine sprožil nosilec pikčaste majice Richard Carapaz, Valentin Paret-Peintre se je v lov za Ekvadorcem podal z manjšo zamudo.

147 km do cilja: Vodilna štirinajsterica pridobiva prednost in zdaj vozi 48 sekund pred razredčeno glavnino.

149 km do cilja: Iz vodilne skupine je odpadel še Steinhauser, glavnina, ki jo zdaj poganja Pogačarjev UAE vozi 22 sekund za ubežniki.

150 km do cilja: Prvotnega bega je konec, zdaj ima majhno prednost pred zelo razredčeno glavnino petnajsterica v kateri so Armirail, Kuss, Jorgenson in Piganzoli (Visma), Hindley (Red Bull), Ayuso (Lidl – Trek), Carapaz, Healy in Steinhauser (EF Education), Riccitello (Decathlon), Arensman in Foss (Ineos), Paret-Peintre (Soudal), T. Johannessen (UnoX) in Braz Afonso (Groupama).

🏔️ Col de la Croix de Fer 🤩#TDF2026 pic.twitter.com/BbRqLzJA1d — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

153 km do cilja: Vodilna četverica Steinhauser, Barguil, Abrahamsen in Azparren ima le še 15 sekund prednosti pred glavnino, na čelu katere je danes zelo aktiven Juan Ayuso (Lidl - Trek).

156 km do cilja: Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) in Warren Barguil (Picnic PostNL) imata nekaj metrov prednosti pred Jonasom Abrahamsnom (Uno-X Mobility) in Xabierjem Mikelom Azparrenom (Pinarello Q36.5), glavnina pa je spet združena in vozi 29 sekund za vodilnima. Iz glavnine odpadajo kolesarji eden za drugim, pa ne le sprinterji, stik je izgubil tudi Egan Bernal.

158 km do cilja: V glavnini je najprej pospešil Matteo Jorgenson (Visma), pa nato Ben Healy (EF Education). Irec je s seboj potegnil Bruna Armiraila (Visma) in Tobiasa Fossa (Ineos), nato so se pridružili še Matthew Riccitello (Decathlon), Tobias Johannessen (UnoX) in Javier Romo (Movistar). V ospredju so se Steinhauser, Abrahamsen in Barguil otresli še Azpparena in Delbova. Skupine so raztrgane in razpotegnjene, klanec že zahteva žrtve, razlike pa so za zdaj majhne. Čelo dirke je le 35 sekund pred glavnino.

The breakaway riders have started the climb up the Col de la Croix de Fer! 😬



Les échappés ont entamé la montée du Col de la Croix de Fer ! 😬#TDF2026 pic.twitter.com/pPxutG7B6l — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

161 km do cilja: Začel se je prvi vzpon dneva, Col de la Croix de Fer (24 km/5,2 %). Iz vodilne skupine, ki ima 1:15 prednosti pred glavnino, je hitro odpadel Baptiste Veistroffer. Na čelu glavnine so kolesarji moštva Visma | Lease a Bike.

168 km do cilja: Glavnini je ušla šesterica, Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5), Joris Delbove (Total Energies) in Warren Barguil (Picnic PostNL). Sestava ubežne skupine je za glavnino sprejemljiva in stanje se je hitro umirilo. Šesterica ima že pol minute prednosti.

🤩 Our 6 leaders on the Viaduc de l’Eau d’Olle.



🤩 Nos échappés sur le Viaduc de l’Eau d’Olle.#TDF2026 pic.twitter.com/vRlvo0FAqO — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Število ubežnikov zagotavlja tudi odprt boj za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki. Na vzponih ekstra kategorije namreč gorske točke dobi najboljših osem kolesarjev, iz glavnine bo tako lahko napadal tudi Richard Carapaz, ki brani točko prednosti pred Pogačarjem v tem seštevku. V boju za pikčasto je še Francoz Valentin Paret-Peintre, ki ima 84 točk, šest manj od Ekvadorca.

11:35 (170,9 km do cilja): Z manjšo zamudo - čakati je bilo treba na Paula Seixasa, ki je imel težave z radiem - se je kraljevska etapa 113. Torua začela tudi zares! Takoj po uradnem startu so se začeli napadi v glavnini.

11:20: Kolesarji so se odpravili na kratko zaprto vožnjo, že prav kmalu po uradnem startu se bo cesta postavila pokonci. Tadej Pogačar, ki je na poti k svoji peti zmagi na dirki vseh dirk, je za danes napovedal branjenje. Tako svoje rumene majice, kot bele mehiškega moštvenega kolega Isaaca del Tora, ki brani tudi mesto na odru za zmagovalce.

"Ja, takšen je načrt. Danes je izbral kolo V5. Ko izbere to kolo, ima ponavadi super močne noge. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale, ampak branjenje tega tretjega mesta Isaaca je en tak lep dnevni cilj," je pred startom za Eurosport povedal Pogačar.

Start: Ob 11.20 se bodo kolesarji odpravili na kratko zaprto, približno deset minut kasneje naj bi že dosegli kilometer nič in kraljevska etapa 113. Dirke po Franciji se bo začela tudi zares. Danes lahko v Alpah pričakujemo pravo ognjemet.