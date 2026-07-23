Tadej Pogačar se po Touru vrača domov: to bo največji slovenski kolesarski praznik tega poletja

Le nekaj dni po koncu Dirke po Franciji se bo najboljši kolesar na svetu vrnil tja, kjer se je njegova športna zgodba začela. Komenda bo med 31. julijem in 2. avgustom gostila Pogi Challenge 2026, ki bo združil vrhunsko kolesarstvo, rekreacijo, družinsko dogajanje in dobrodelnost. Obiskovalce čakajo trije dnevi športnega spektakla: od Kriterija Tadeja Pogačarja in otroške dirke Junior Pogi Challenge Generali do edinstvenega rekreativnega izziva S Klanca v klanc, na katerem se bodo kolesarji lahko z ramo ob rami pomerili s Tadejem Pogačarjem. Dogodek ohranja tudi dobrodelno noto, saj bodo zbrana sredstva namenjena Fundaciji Tadeja Pogačarja in mlade kolesarje v okviru ekipe Pogi Team.

Kdor je lansko leto obiskal Pogi Challenge, ve, da gre za veliko več kot kolesarski dogodek. Letos bo prvič združil dva izjemno uspešna projekta iz preteklih let: Kriterij Tadeja Pogačarja in edinstveni rekreativni izziv S Klanca v klanc. V treh dneh bodo na svoj račun prišli vrhunski kolesarji, rekreativci, družine, navijači in vsi ljubitelji športa. Med ključnimi partnerji dogodka je tudi zavarovalnica Generali, ki že več kot štiri desetletja podpira razvoj slovenskega kolesarstva. Kot dolgoletni partner Kolesarskega društva Rog ter sponzor ekip Pogi Team UAE Generali in Pika Team by Mastercard pomaga ustvarjati pogoje za razvoj mladih talentov, hkrati pa spodbuja zdrav življenjski slog, gibanje in ljubezen do športa med vsemi generacijami.

Dogodek, ki je navdušil že ob premieri

Že lanska izvedba dogodka Pogi Challenge je pokazala, da je zamisel o skupnem kolesarjenju z najboljšim kolesarjem na svetu zadela v polno. Nepozabna preizkušnja se je začela z zaprto vožnjo skozi Komendo, nato pa se je nadaljevala z vzponom proti Krvavcu. Tadej Pogačar je udeležencem najprej namenil nekaj minut prednosti, nato pa jih enega za drugim lovil, prehiteval in ob tem spodbujal vse do cilja.

Po prihodu na vrh ni skrival navdušenja nad vzdušjem, ki so ga ustvarili navijači in udeleženci. "Veliko mi pomeni, da lahko sezono na takšen način zaključim doma, z ljudmi, ki jih imam rad, in na klancu, ki mi pomeni največ. Upam, da bo Pogi Challenge postal tradicija," je takrat dejal najboljši kolesar sveta. Sodeč po letošnjem programu in še bogatejši tridnevni izvedbi se njegova želja očitno uresničuje.

Foto: Generali

Trije dnevi vrhunskega kolesarstva in navijaškega vzdušja

Od zadnjega petka v letošnjem juliju do nedelje bo Komenda živela za kolesarstvo. Organizatorji pripravljajo bogat spremljevalni program, ki bo poleg vrhunskih športnih preizkušenj ponudil še koncerte, navijaške cone, družinske aktivnosti ter številna srečanja z največjimi imeni svetovnega kolesarstva. Vsak dan bo prinesel drugačno zgodbo, skupaj pa bodo ustvarili tridnevni športni spektakel za vse generacije.

Petek: poklon šampionu in vrhunskim kolesarjem

Dogajanje bo odprl Kriterij Tadeja Pogačarja, ki bo le nekaj dni po zaključku Dirke po Franciji v Komendo pripeljal nekatera svetovno znana kolesarska imena kot so Isaac del Toro, Michael Matthews, Filippo Ganna, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Jakob Omrzel in še številni drugi. Obiskovalci bodo v domačem kraju najboljšega kolesarja na svetu lahko spremljali atraktivne kriterijske dirke, nato pa se skupaj z njim poklonili še eni izjemni sezoni. Slovesnega sprejema Tadeja Pogačarja se bo udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, večer pa se bo zaključil s koncertom Magnifica. Kriterij bo tako združil vrhunski šport, navijaško energijo in edinstveno priložnost, da obiskovalci največje zvezdnike svetovnega kolesarstva spoznajo povsem od blizu.

Sobota bo pripadala najmlajšim

Drugi dan bo v znamenju Junior Pogi Challenge Generali, osrednjega otroškega dogodka celotnega vikenda. Organizatorji pričakujejo okoli 600 otrok, ki bodo v družbi svojega vzornika doživeli nepozabno športno izkušnjo. Vsak udeleženec bo prejel medaljo in uradni bidon dogodka, ves dan pa bodo dogajanje dopolnjevale športne in ustvarjalne aktivnosti, navijaška cona ter zabavni program za vso družino. Na Generalijevem prostoru bo otroke pričakal tudi pump track poligon, kjer bodo lahko preizkusili svoje kolesarske spretnosti in se zabavali v varnem okolju.

Foto: Generali

V nedeljo bo Tadej znova lovil svoje izzivalce

Vrhunec tridnevnega športnega dogajanja bo rekreativni Pogi Challenge: S Klanca v klanc, na katerem bo Tadej Pogačar ponovno lovil svoje izzivalce na vzponu proti Krvavcu. Gre za koncept, kakršnega v svetovnem kolesarstvu praktično ne poznamo: izziv za udeležence ni le premagati zahteven vzpon, temveč skušati na cilj prispeti pred najboljšim kolesarjem na svetu.

Število mest je omejeno na 1.189 udeležencev, kar dodatno poudarja njegovo ekskluzivnost. Kolesarje najprej čaka skupna vožnja skozi Komendo, nato pa zahteven vzpon proti Krvavcu. Trasa je dolga 15,13 kilometra, premaga 1.177 višinskih metrov, njen povprečni naklon pa znaša 7,9 odstotka.

Za razliko od lanskega leta se letošnji zaključek dogajanja ne bo odvil na Krvavcu, temveč v Komendi. Tam bodo po podelitvi najboljšim sledili še spremljevalni program, druženje s Tadejem Pogačarjem in zaključek tridnevnega športnega praznika.

Več informacij o programu in prijavah je na voljo na spletni strani Pogi Challenge

Partnerstvo, ki traja že vrsto let

Velike športne zgodbe ne nastanejo čez noč. Za vrhunskimi dosežki stojijo leta dela, predanosti in podpore okolja, zato zavarovalnica Generali že več kot štiri desetletja ostaja pomemben partner slovenskega kolesarstva.

Partnerstvo zavarovalnice s Kolesarskim društvom Rog sega v leto 1982. Prav v tem klubu je svoje prve tekmovalne kilometre odpeljal tudi Tadej Pogačar, najboljši kolesar sveta. Generali danes podpira tudi mladinsko ekipo Pogi Team UAE Generali, lani pa je v okviru sodelovanja s KD Rog podprl še žensko ekipo Pika Team by Mastercard, ki jo je ustanovila najboljša slovenska profesionalna kolesarka Urška Žigart. Generali tako podpira razvoj slovenskega kolesarstva na vseh ravneh: od prvih otroških kolesarskih izkušenj do največjih mednarodnih uspehov.

Foto: Generali

"Veliki športniki s svojimi rezultati puščajo sled v zgodovini, a še pomembnejše je, kako s svojimi dejanji vračajo okolju, iz katerega izhajajo. Kot dolgoletni partner KD Rog ter sponzor ekip Pogi Team in Pika Team smo ponosni, da soustvarjamo Pogi Challenge - dogodek, ki z najboljšim kolesarjem na svetu Tadejem Pogačarjem združuje vrhunski šport, rekreacijo, zabavo in dobrodelnost. Še posebej me veseli, da lahko z Junior Pogi Challenge Generali nepozabno izkušnjo znova pričaramo tudi najmlajšim ter jim omogočimo, da tudi sami doživijo veselje in ponos ob premaganem športnem izzivu," poudarja Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v zavarovalnici Generali.

Podpora kolesarstvu je sicer del širše zavezanosti zavarovalnice Generali slovenskemu športu. Že vrsto let sodeluje z vrhunskimi športniki, športnimi zvezami ter rekreativnimi prireditvami po vsej Sloveniji, ob tem pa z novim projektom Treniraj telo, treniraj glavo odpira tudi pomembno temo mentalne odpornosti v športu. Več o projektu.

Generali bo poskrbel tudi za navijaško vzdušje V Generali navijaški coni bodo obiskovalci našli prostor za druženje, spremljanje dogajanja, fotografiranje in sprostitev, pripravljen pa bo tudi pester program za družine z otroki. Najmlajše bo razveselil pump track poligon. Generalijev levček bo na svojem značilnem rdečem Ponyju navijal za mlade kolesarje, se z njimi fotografiral, sodeloval v animacijskem programu in delil praktična darila. Obiskovalci bodo lahko prek QR-kode sodelovali tudi v nagradni igri za podpisan dres ekip Pogi Team UAE Generali in Pika Team by Mastercard, medtem ko bodo kolesarje na zadnjem kilometru vzpona proti Krvavcu dodatno spodbujale Generalijeve motivacijske table. Generali bo poskrbel tudi za dodatno brezskrbnost vseh prijavljenih udeležencev. Otroci, prijavljeni na sobotni Junior Pogi Challenge Generali, in odrasli, ki bodo v nedeljo sodelovali na vzponu na Krvavec, bodo namreč lahko sklenili brezplačno enodnevno nezgodno zavarovanje, zavarovalnice Generali.

Foto: Generali

Program dogajanja Če želite letošnje poletje preživeti v družbi najboljšega kolesarja na svetu, navijati ob progi ali se sami podati na vzpon proti Krvavcu, si rezervirajte čas za Pogi Challenge, ki bo tudi letos ponudil nepozabno športno izkušnjo za vse generacije.

PETEK, 31. JULIJ – KRITERIJ TADEJA POGAČARJA

📍 Komenda

Čas Program 14:00 Odprtje fan cone 15:00 Tekmovanje – dečki C in deklice B/C 15:30 Tekmovanje – dečki B in deklice A 16:00 Tekmovanje – dečki A 16:30 Tekmovanje – mlajši mladinci 17:15 Tekmovanje – starejši mladinci 18:30 Tekmovanje članic "elite" 19:30 Tekmovanje članov "elite" 20:30 Podelitev nagrad Kriterij 20:45 Sprejem Tadeja Pogačarja 21:00 Koncert Magnifica

SOBOTA, 1. AVGUST – DRUŽINSKI DAN

📍 Komenda

Čas Program 16:00 Registracija, prevzem štartnih številk in odprtje fan cone 18:00 Štart Junior Pogi Challenge Generali 19:30 Zaključek Junior Pogi Challenge Generali 19:30 Koncert skupine Čuki

NEDELJA, 2. AVGUST – S KLANCA V KLANC

📍 Komenda – Krvavec – Komenda

Čas Program 7:00 Registracija in prevzem štartnih številk 9:00 Odprtje fan cone 10:00 Štart dirke S Klanca v klanc 11:00 Prihod prvih tekmovalcev v cilj na Krvavec 11:45 POGI kviz v Komendi 14:30 Spremljevalni program s Tadejem Pogačarjem v Komendi 16:00 Zabava z Deejaytime

*Opomba: Prevzemite številko že v soboto in se izognite jutranji gneči!

Foto: Generali