Veliki up francoskega kolesarstva, 19- letni Paul Seixas, se je na svoji sploh prvi tritedenski dirki v karieri boril za stopničke. Po 19 etapah Dirke po Franciji je imel le 24 sekund zaostanka za mehiškim asom moštva UAE Emirates – XRG Isaacom del Torom, zato je mladi kapetan ekipe Decathlon CMA CGM danes poskušal napasti na vso moč. "Ničesar nisem imel izgubiti in sem poskušal. Na startu in na Galibierju sem se počutil res dobro, potem pa sem proti koncu počil," je razlagal četrti najboljši kolesar 113. Toura.

Del Toru je danes pomagalo tudi dejstvo, da je imel za pomočnika ob sebi najboljšega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja. Prekaljeni Slovenec je opazil, da je bil Seixas na zadnjem klancu kraljevske etape na Sarennu že na robu z močmi in je še malce pritisnil ter tako svojemu moštvenemu kolegu del Toru pomagal ubraniti tretje mesto v skupnem seštevku.

"Ampak v redu, četrto mesto, s tem bomo morali živeti"

Mladi Seixas, za katerega so mnogi opozarjali, da je za Tour premlad, se je v treh tednih zahtevnega dirkanja odlično izkazal. Kljub junaški predstavi pa je bil kot pravi tekmovalec danes v cilju v smučarskem središču Alpe d'Huez vseeno malce razočaran. "Tako pač je, to je del kolesarstva. Seveda sem razočaran, da se nisem uspel bolj potruditi za mesto na stopničkah. Ampak v redu, četrto mesto, s tem bomo morali živeti. Preprosto sem prišel do točke, ko sem dosegel svoje meje in sem počil. Poskušal sem bolj potruditi kot običajno in na koncu mi je popolnoma zmanjkalo sape. Nismo imeli kaj izgubiti," je v cilju razlagal izjemen talent, katerega čas na največjih dirkah šele prihaja.

"Preprosto sem prišel do točke, ko sem dosegel svoje meje in sem počil." Foto: Reuters

Pošteno: del Toro je bil danes preprosto močnejši

Ekipa Decathlon CMA CGM je za današnjo etapo zastavila krasno taktiko, na zadnji kategoriziran klanec dneva prišla s tremi tekmovalci, ob Seixasu je bil še Nicolas Prudhomme in ubežne skupine pa je moštvena kolega pričakal še Američan Matthew Riccitello, a je bila tudi številčna premoč naposled premalo, da bi resno ogrozila izjemen tandem Del Toro – Pogačar. "Dali smo vse, da bi poskušali premagati del Tora. Danes je bil preprosto močnejši," je športno priznal Seixas.

"Prepričan sem, da bom čez nekaj dni, ko se bom ozrl nazaj, ponosen na doseženo. A kljub temu so zamujene stopničke razočaranje. Ne morem reči nič več kot to. Moje noge niso bile kos nalogi, pa tudi glava ne. Zato sem se na dirki zlomil," je še ponovil mladi as in sklenil: "Ponosen sem na ta Tour."

Izidi 20. etape: 1. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 4:59:39

2. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 0:26

3. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 0:31

4. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates XRG) 1:05

5. Isaac del Toro (Meh/UAE Emirates XRG) isti čas

6. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victrorious) 1:07

7. Jai Hindley (Avs/Red Bull – BORA – hansgrohe) 2:15

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) 2:55

9. Juan Ayuso (Špa/Lidl – Trek)

10. Paul Seixas (Fra/Decathlom CMA CGM) isti čas

...

63. Jan Tratnik (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe) 36:30

102. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 39:48

... Skupni vrstni red (20/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 72:53:44

2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) + 6:26

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 9:42

4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 11:56

5. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 13:02

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 14:59

7. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 17:48

8. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 20:00

9. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 29:28

10. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 33:21

...

83. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:34:24

92. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 4:44:30

...

Preberite še: