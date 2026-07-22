Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sreda,
22. 7. 2026,
21.21

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Slavko Vinčič SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Španska nogometna reprezentanca

Sreda, 22. 7. 2026, 21.21

14 minut

Nenavadna peticija na spletu

Bizarno! Argentinci želijo ponovitev finala, a brez Slavka Vinčića.

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
SP 2026 finale Argentina Španija Enzo Fernandez Slavko Vinčić | Slavko Vinčić je v finalu pokazal rdeči karton Enzu Fernandezu. | Foto Reuters

Slavko Vinčić je v finalu pokazal rdeči karton Enzu Fernandezu.

Foto: Reuters

Na spletu se širi bizarna zahteva, da bi bilo treba finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino ponoviti. Razočaranje privržencev gavčev je tolikšno, da zahtevajo ponovitev dvoboja, na katerem pa pravice ne bi smel deliti Slavko Vinčić, ampak nekdo drug!

SP 2026: Slavko Vinčić
Sportal Slovenski sodnik med najboljšim, kar je ponudilo SP 2026

Sliši se neverjetno, a v Argentini, deželi fanatičnih navijačev, kjer nogomet predstavlja bistveno več od športa, te očitno več ne more ničesar presenetiti. Tako je na spletu zaživela peticija, ki se neposredno dotika obeh finalistov nedavno končanega mundiala in pa slovenskega junaka tekmovanja, sodnika Slavka Vinčića, ki je pisal zgodovino in kot prvi Slovenec dočakal čast, da je lahko delil pravico na največji tekmi, kar jo pozna nogomet. To je bila tudi njegova zadnja tekma v mednarodni sodniški karieri.

"Ponovite finale brez korumpiranega sodnika"

Slavko Vinčić | Foto: Reuters Foto: Reuters Mariborčan je delo v finalu opravil dobro, nenazadnje je bil izbran tudi za najboljšega sodnika tekmovanja, kar je prvovrstno priznanje, ki ga bo med slovenskimi delivci pravice v prihodnosti skrajno težko ponoviti. Pričakovano pa so se, tako je že od nekdaj v športu, našli tudi takšni, ki so imeli pripombe na njegove odločitve. Največ jih je bilo v taboru poražencev.

Navijači v Argentini so tako preko družbenih omrežjih analizirali kopico sodniških odločitev in prišli do zaključka, da jih je slovenski sodnik oškodoval. Obtožili so ga, da je vplival na potek tekme. Ta se je zavlekla v podaljšek, Španija pa je takrat popolno premoč na igrišču, ta je trajala skoraj vse do zaključka srečanja, kronala z zadetkom Ferrana Torresa in zmagala z 1:0.

Kaj pa argentinski navijači sploh očitajo Vinčiću? Eden največjih očitkov je bila po njihovem mnenju prestroga izključitev Enza Fernandeza, ki je v izdihljajih rednega dela prejel drugi rumeni karton. Na platformi Change.org je bila sprožena peticija, da naj se ponovi finale SP 2026, a ga ne sme soditi Slavko Vinčić. Peticijo so naslovili: "Ponovite finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo brez korumpiranega sodnika".

Argentinci kopali po preteklosti

Pobuda je naletela na dober odziv in dobila zagon, saj jo je podpisalo že več kot 57 tisoč ljudi. Ta peticija se je začela le nekaj ur po finalu, nekateri podporniki peticije pa so izpostavljali tudi dogodek izpred šestih let, ko se je po policijski operaciji v bosanskem mestu Bijeljina Vinčić znašel na naslovnicah medijev, a ne tistih, povezanih s športom. Bil je aretiran v lokalu, kjer so oblasti preiskovale domnevno mrežo za trgovino z drogami, prostitucijo in orožjem. Med racijo so zasegli orožje, gotovino in kokain.

Slavko Vinčić je zadnjo mednarodno tekmo v karieri sodil v finalu največjega tekmovanja. | Foto: Reuters Slavko Vinčić je zadnjo mednarodno tekmo v karieri sodil v finalu največjega tekmovanja. Foto: Reuters

Vinčić je ves čas vztrajal pri svoji nedolžnosti in trdil, da je sprejel le povabilo na kosilo. Po podaji izjave so ga tožilec in organi pregona izpustili ter povsem oprali suma vpletenosti v preiskavo, ne da bi proti njemu vložili kakršnokoli obtožbo. Tako je lahko nemoteno nadaljeval svojo sodniško kariero, na kateri so vrhunci padali drug za drugih. Leta 2022 je sodil finale lige Europa, leta 2024 finale lige prvakov, letos pa finale svetovnega prvenstva! To je bila pika na i njegovi karieri, sodil je zadnjo tekmo v karieri.

Ker pa peticija o ponovitvi finala SP brez Vinčića ne vsebuje uradne ocene sodniških strokovnjakov niti dokazov o prirejanju izida tekme, ampak gre zgolj za pobudo navijačev in ne uradni protest Argentinske nogometne zveze (AFA), ni niti pod razno možna ponovitev finalne tekme. Spletna peticija ne more spremeniti izida turnirja pod okriljem Fife niti izsiliti ponovne tekme. Tako bizarna peticija kljub veliki pozornosti ne bo postregla z dejanskimi ukrepi, ostaja pa spoznanje, da razočarani Argentinci še dolgo ne bodo preboleli poraza v finalu SP 2026.

Slavko Vinčić
Sportal Hvalnice na račun sojenja Slavka Vinčića in ekipe
Španija Paredes Argetina
Sportal Incident po koncu finala, Vinčić izključil še enega Argentinca
Donald Trump Gianni Infantino
Sportal Svinjarija. Zgodilo se je nedopustno.
SP 2026 finale Španija je prvak
Sportal Španci po naslovu na vrhu Fifine lestvice prehiteli Argentince
Aleksander Čeferin, Gianni Infantino
Sportal Čeferin namesto Infantina na čelu Fife? Uefa pripravlja načrt.
Radenko Mijatović
Sportal Predsednik NZS ne podpira te ideje Fife. Kaj ga je navdušilo, kaj pa zmotilo na SP 2026?
Slavko Vinčič SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Španska nogometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.