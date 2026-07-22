Bizarno! Argentinci želijo ponovitev finala, a brez Slavka Vinčića.

Na spletu se širi bizarna zahteva, da bi bilo treba finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino ponoviti. Razočaranje privržencev gavčev je tolikšno, da zahtevajo ponovitev dvoboja, na katerem pa pravice ne bi smel deliti Slavko Vinčić, ampak nekdo drug!

Sliši se neverjetno, a v Argentini, deželi fanatičnih navijačev, kjer nogomet predstavlja bistveno več od športa, te očitno več ne more ničesar presenetiti. Tako je na spletu zaživela peticija, ki se neposredno dotika obeh finalistov nedavno končanega mundiala in pa slovenskega junaka tekmovanja, sodnika Slavka Vinčića, ki je pisal zgodovino in kot prvi Slovenec dočakal čast, da je lahko delil pravico na največji tekmi, kar jo pozna nogomet. To je bila tudi njegova zadnja tekma v mednarodni sodniški karieri.

"Ponovite finale brez korumpiranega sodnika"

Foto: Reuters Mariborčan je delo v finalu opravil dobro, nenazadnje je bil izbran tudi za najboljšega sodnika tekmovanja, kar je prvovrstno priznanje, ki ga bo med slovenskimi delivci pravice v prihodnosti skrajno težko ponoviti. Pričakovano pa so se, tako je že od nekdaj v športu, našli tudi takšni, ki so imeli pripombe na njegove odločitve. Največ jih je bilo v taboru poražencev.

Navijači v Argentini so tako preko družbenih omrežjih analizirali kopico sodniških odločitev in prišli do zaključka, da jih je slovenski sodnik oškodoval. Obtožili so ga, da je vplival na potek tekme. Ta se je zavlekla v podaljšek, Španija pa je takrat popolno premoč na igrišču, ta je trajala skoraj vse do zaključka srečanja, kronala z zadetkom Ferrana Torresa in zmagala z 1:0.

Kaj pa argentinski navijači sploh očitajo Vinčiću? Eden največjih očitkov je bila po njihovem mnenju prestroga izključitev Enza Fernandeza, ki je v izdihljajih rednega dela prejel drugi rumeni karton. Na platformi Change.org je bila sprožena peticija, da naj se ponovi finale SP 2026, a ga ne sme soditi Slavko Vinčić. Peticijo so naslovili: "Ponovite finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo brez korumpiranega sodnika".

Argentinci kopali po preteklosti

Pobuda je naletela na dober odziv in dobila zagon, saj jo je podpisalo že več kot 57 tisoč ljudi. Ta peticija se je začela le nekaj ur po finalu, nekateri podporniki peticije pa so izpostavljali tudi dogodek izpred šestih let, ko se je po policijski operaciji v bosanskem mestu Bijeljina Vinčić znašel na naslovnicah medijev, a ne tistih, povezanih s športom. Bil je aretiran v lokalu, kjer so oblasti preiskovale domnevno mrežo za trgovino z drogami, prostitucijo in orožjem. Med racijo so zasegli orožje, gotovino in kokain.

Slavko Vinčić je zadnjo mednarodno tekmo v karieri sodil v finalu največjega tekmovanja. Foto: Reuters

Vinčić je ves čas vztrajal pri svoji nedolžnosti in trdil, da je sprejel le povabilo na kosilo. Po podaji izjave so ga tožilec in organi pregona izpustili ter povsem oprali suma vpletenosti v preiskavo, ne da bi proti njemu vložili kakršnokoli obtožbo. Tako je lahko nemoteno nadaljeval svojo sodniško kariero, na kateri so vrhunci padali drug za drugih. Leta 2022 je sodil finale lige Europa, leta 2024 finale lige prvakov, letos pa finale svetovnega prvenstva! To je bila pika na i njegovi karieri, sodil je zadnjo tekmo v karieri.

Ker pa peticija o ponovitvi finala SP brez Vinčića ne vsebuje uradne ocene sodniških strokovnjakov niti dokazov o prirejanju izida tekme, ampak gre zgolj za pobudo navijačev in ne uradni protest Argentinske nogometne zveze (AFA), ni niti pod razno možna ponovitev finalne tekme. Spletna peticija ne more spremeniti izida turnirja pod okriljem Fife niti izsiliti ponovne tekme. Tako bizarna peticija kljub veliki pozornosti ne bo postregla z dejanskimi ukrepi, ostaja pa spoznanje, da razočarani Argentinci še dolgo ne bodo preboleli poraza v finalu SP 2026.