Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri iskanju dopusta?

Ko danes začnemo iskati poletne počitnice na spletu, se pogosto zgodi nekaj nenavadnega. Več informacij kot najdemo, težje se odločimo. Odprete spletno stran turistične agencije . Nato še primerjalnik hotelov. Potem preverite ocene na Googlu, Tripadvisorju, družbenih omrežjih, vprašate ChatGPT in na koncu še prijatelje. Po eni uri imate odprtih dvajset zavihkov, shranjenih nekaj posnetkov zaslona in občutek, da ste še bolj neodločeni kot na začetku.

Včasih je bilo drugače. Izbirali smo med nekaj katalogi. Danes imamo na voljo dostop do več tisoč hotelov, apartmajev, letov in različnih paketov. Paradoks sodobnega turizma je prav to, da zaradi ogromne izbire odločitev postaja vse težja.

Strokovnjaki temu pravijo utrujenost zaradi prevelike izbire. V turizmu jo občutimo skoraj vsi.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

AI zna odgovoriti. Ne zna pa vedno poiskati pravega hotela.

Ko ljudje obtičijo med stotinami možnosti, pogosto pomoč poiščejo pri umetni inteligenci.

Veliki jezikovni modeli so odlični pri načrtovanju potovanj. Predlagajo znamenitosti, pomagajo sestaviti itinerar, svetujejo glede vremena ali lokalnih posebnosti.

Težava nastane, ko postane vprašanje zelo konkretno.

"Kateri hotel priporočate štiričlanski družini, ki si želi peščeno plažo, tobogane, kakovostno hrano in ima proračun do 2.500 evrov?"

Na takšno vprašanje navadna umetna inteligenca pogosto poda zelo splošen odgovor. Ne zato, ker ne bi bila sposobna razmišljati, ampak zato, ker nima dostopa do turističnih baz, razpoložljivosti hotelov in aktualnih ponudb organizatorjev potovanj.

Prav tukaj se začne zgodba AI svetovalke Lune.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Najprej želi razumeti človeka, šele nato išče hotel

Luna je prva slovenska AI svetovalka za počitnice , ki domuje na spletni strani Turistične agencije Sonček. Ko jo povprašate za nasvet, ne začne s seznamom hotelov. Najprej začne pogovor.

Vpraša, kdo potuje, koliko oseb gre na dopust, kakšen proračun imate, ali vam več pomeni peščena plaža ali bazeni, mir ali animacija, bližina mesta ali popoln odklop.

Šele nato začne iskati.

Namesto tisoče možnosti uporabnik dobi nekaj hotelov, ki res ustrezajo njegovim željam.

To je precej bližje pogovoru z izkušenim turističnim svetovalcem kot klasičnemu spletnemu iskalniku.

"Vpisala sem samo, da iščemo miren hotel za družino z dvoletnikom. V nekaj minutah sem dobila tri predloge, med katerimi smo nato tudi rezervirali počitnice. Sama bi za to porabila več večerov." Sanja, uporabnica Lune

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Kaj uporabnike najbolj zanima?

V Sončku so po prvih mesecih uporabe opazili zanimive vzorce. Največ ljudi ne sprašuje po najcenejših ponudbah, kot bi morda kdo pomislil. Najpogostejše vprašanje je presenetljivo preprosto:

"Kateri hotel priporočate za družino?"

To veliko pove o današnjih popotnikih. Večina ne išče več zgolj ugodne cene. Zanima jih, ali bo hotel ustrezal njihovemu načinu dopustovanja. Starše zanima senca na plaži, varen dostop v morje za otroke, dobra animacija, kakovost hrane in sobe, ki bodo dovolj prostorne za družino. To so vprašanja, na katera običajni filtri pogosto ne znajo odgovoriti.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Kam Slovenci najraje potujemo?

Prvi podatki kažejo tudi, da največ uporabnikov z Luno išče počitnice na Jadranu.

Hrvaška ostaja prva izbira številnih slovenskih družin, predvsem zaradi bližine, možnosti lastnega prevoza in občutka domačnosti.

Za Jadranom sledijo sredozemske destinacije, kjer uporabniki najpogosteje iščejo Grčijo, Turčijo in Egipt.

Vsak dan se z Luno pogovarja med 400 in 500 uporabnikov, od začetka njenega delovanja v mesecu maju pa je opravila že več kot 9500 pogovorov. Uporabnikom je pripravila že tisoče ponudb, pri številnih rezervacijah pa je sodelovala kot prvi korak pri izbiri dopusta.

"Najbolj mi je bilo všeč, da mi ni bilo treba brskati po stotih hotelih. Luna je razumela, da iščemo hotel z dobro hrano in peščeno plažo in je opravila sama." Simon, uporabnik Lune

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Tudi umetna inteligenca ima svoj "delovni čas"

Čeprav je Luna dosegljiva 24 ur na dan, se 90 % pogovorov zgodi med osmo uro zjutraj in 22. uro zvečer, Približno enako število dopoldne in popoldne oz. zvečer.

Večerni pogovori pa so praviloma nekoliko daljši. Takrat imajo uporabniki več časa za primerjanje različnih možnosti in postavljajo precej bolj podrobna vprašanja. V Sončku so navdušeni nad povprečnim časom klepeta z Luno, saj je ta več kot 14 minut.

To kaže, da ljudje umetne inteligence ne uporabljajo le za hitre odgovore, ampak vse pogosteje kot sogovornika pri sprejemanju odločitev.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Rezervacija ni cilj. Cilj je prava odločitev.

Ronja Knap, ki je vodila razvoj AI svetovalke Lune pri Sončku, pravi, da jih je najbolj presenetilo, kako zna Luna razbrati želje ljudi.

Veliko uporabnikov na začetku sploh ne ve, kam bi radi odpotovali. Vedo le, koliko lahko porabijo, kdo potuje z njimi in kakšne počitnice si želijo. Prav pri takšnih uporabnikih se Luna izkaže za najbolj koristno, saj zna iz nekaj odgovorov oblikovati precej natančen profil želja in poiskati hotele, na katere uporabnik sam morda sploh ne bi pomislil.

"Nisem vedela, ali naj izberemo Grčijo ali Turčijo. Luna mi je postavila nekaj vprašanj in na koncu priporočila destinacijo, ki se je izkazala za zadetek v polno. Za nas je bil to all inclusive aranžma v Turčiji z odhodom iz letališča Ljubljana. Dejansko smo tam dobili največ za svoj denar in v skladu z željami vseh naših družinskih članov." Manja, uporabnica Lune

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Človek ostaja nepogrešljiv

V Sončku poudarjajo, da Luna ni nastala zato, da bi nadomestila njihove turistične svetovalce. Nasprotno. Njena naloga je, da odpravi najbolj zamuden del iskanja – primerjanje ponudb in oženje izbire. Ko uporabnik potrebuje dodatni nasvet ali želi rezervacijo zaključiti, ga Luna poveže s turističnim svetovalcem.

Prav kombinacija umetne inteligence in dolgoletnih izkušenj ljudi je tista, ki uporabnikom prihrani največ časa ter se kar najbolj približa željam potnikov.

Umetna inteligenca v turizmu ne pomeni, da bo človek izginil iz procesa načrtovanja počitnic. Pomeni predvsem to, da bo do prave odločitve prišel precej hitreje.

In če smo pred nekaj leti večer za večerom primerjali hotele, danes to delo vse pogosteje opravi nekdo drug. Nekdo, ki ne spi, ne potrebuje odmora za kavo in ima potrpljenje odgovoriti tudi na dvajseto vprašanje.

Izbira dopusta je še vedno ena najlepših odločitev v letu. Le pot do nje je danes precej bolj zapletena kot nekoč. Prav to je poslanstvo AI svetovalke Lune – da vam prihrani čas, zoži izbiro in vas pripelje do počitnic, ki bodo najbolj ustrezale prav vašim željam.

In če vas zanima, kam bi na prihodnje počitnice odpotovali vi, vprašajte Luno . Morda boste do pravega dopusta prišli hitreje, kot si mislite.

Naročnik oglasne vsebine je TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK