Poročila iz Washingtona: Trumpovo fizično in duševno zdravje se vidno slabša

Fizično in duševno zdravje Donalda Trumpa se vidno slabša. To naj bi viri iz predsednikovega kroga sporočili znanemu britanskemu novinarju Andrewu Neilu, ki ob tem opozarja, da po 150 dnevih spodletele vojne proti Iranu Trump nima na voljo več nobenih dobrih možnosti.

Minilo je že pet mesecev, odkar je predsednik ZDA Donald Trump v dogovoru z Izraelom začel vojno proti Iranu. "In po vseh teh mesecih ima malo za pokazati – razen naraščajoče frustracije nad odpornostjo teheranskega režima, obupa ameriških zaveznikov v Perzijskem zalivu in drugod, nestabilnega svetovnega gospodarstva in naraščajočih cen goriva na ameriških bencinskih servis. Poleg tega javnomnenjska podpora Trumpu pada hitreje, kot kopnijo zaloge ameriškega streliva," v britanskem Daily Mailu piše Andrew Neil.

Gre Trump po poti Bidna?

O tem, da naj bi se pri Trumpu, ki je letos dopolnil 80 let, vse bolj kazali vpliv starosti, namigujejo številni že dolgo časa. Podobno – da predsednikove kognitivne sposobnosti pešajo - se je govorilo tudi pred leti, ko je bil v Beli hiši prav tako ostareli Joe Biden.