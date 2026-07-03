Noro, zdaj je jasno! Ronaldo bo s Portugalci svetovni prvak.

Vselej, ko je Hrvaška na svetovnem prvenstvu napredovala v izločilni del, je nato izgubila proti bodočemu zmagovalcu. Leta 1998 proti Franciji, 20 let pozneje še enkrat proti Franciji, pred štirimi leti v Katarju pa proti Argentini. Tokrat je po neverjetni drami, o kateri se bo še dolgo razpredalo, ostala praznih rok proti Portugalski. Če se bo torej nadaljevala tradicija, bo Cristiano Ronaldo v svojem ''zadnjem plesu'' le uresničil dolgoletno željo in osvojil svetovno prvenstvo!

Portugalski kapetan Cristiano Ronaldo je v karieri osvojil že skoraj vse. Kar zadeva največja reprezentančna tekmovanja, je že osvojil evropsko prvenstvo, dvakrat je bil tudi najboljši v ligi narodov, manjka pa mu še naslov na svetovnem prvenstvu.

Na mundialu ni še nikoli zaigral v finalu, glede na njegovo starost (dobrih 41 let) in napoved njegove sestre Katie Aviero pa ima letos zadnjo možnost, da bi uresničil otroške želje in postal svetovni prvak. Njegova sestra je namreč pred začetkom srečanja šestnajstine finala med Portugalsko in Hrvaško v pogovoru za SportTV razkrila bombastično novico, da je to zadnji reprezentančni turnir za njenega slovitega brata.

Katia Aviero je v Torontu spremljala dvoboj med Portugalsko in Hrvaško, pred tem pa razkrila bombastično novico o nameri svojega brata. Foto: Reuters

"Glede na informacije, ki jih imam na voljo, bo Ronaldo rekel zbogom. To bi moralo biti slovo od državnega dresa. Iz zaupanih virov lahko povem, da je to svetovno prvenstvo njegov 'zadnji ples'," je dala vedeti, da naj bi se izkušeni portugalski kapetan, ki je proti Hrvaški zadel v polno z bele točke, malce pred tem pa so mu razveljavili zadetek iz igre zaradi zelo tesnega nedovoljenega položaja, po tem SP poslovil od portugalske reprezentance. S tem bi padle v vodo govorice, da kapetan Portugalske razmišlja o tem, da bi portugalske barve zastopal tudi na Euru 2028.

Zdaj jih čaka spopad s Španijo

Ronaldo je bil po zmagi proti Hrvaški izbran celo za najboljšega igralca dvoboja, kar je doživelo posmeh zlasti pri južnih slovenskih sosedih, saj je bil večji del srečanja povsem neviden v napadu, Portugalska pa je dosegla zmagoviti zadetek za 2:1 takrat, ko se je že preselil na klop.

Če pa bo resnično obveljala tradicija in bo Hrvaška še enkrat več v izločilnem delu svetovnega prvenstva izpadla proti bodočemu zmagovalcu, se Portugalski na tem mundialu piše veliko dobrega. Kot ena največjih evropskih nogometnih velesil se ne more pohvaliti s svetovnim naslovom. Kaj bi bilo slajšega, če bi ga osvojili ravno letos, ko še zadnjič brani barve 41-letni Ronaldo?

Cristiano Ronaldo je po zmagi nad Hrvaško tako objel dolgoletnega soigralca in prijatelja Luko Modrića. Foto: Reuters

Del odgovora o tem, do kod lahko resnično seže Portugalska, bo znan že čez nekaj dni, ko čaka varovance Roberta Martineza najtežji izziv do zdaj, saj bodo skušali premagati vedno bolj uigrane in učinkovite Špance. Ko so se nazadnje srečali na svetovnem prvenstvu, so nogometni sladokusci spremljali poslastico, na kateri je padlo kar šest golov (3:3), vse tri za Portugalce pa je dosegel kdo drug kot Ronaldo!