Lionel Messi po preplahu in skorajšnji polomiji: Vedeli smo

V šestnajstini finala letošnjega svetovnega prvenstva so nogometaši Zelenortskih otokov skorajda poskrbeli za veliko senzacijo. Branilci naslova, Argentinci, so si namreč šele po podaljšku s 3:2 zagotovili mesto v osmini finala. Nogometaši Zelenortskih otokov so na svojem prvem prvenstvu pustili velik pečat, na vseh svojih štirih odigranih tekmah pa po rednem delu niso bili poraženi niti enkrat.

V vročini Miamija so Scalonijevo četo na igrišču vse do zadnje minute "nervirali" nogometaši afriškega otočja z nekaj več kot 500 tisoč prebivalci, ki so kljub temu, da so bili na papirju veliki avtsajderji, spisali eno najlepših zgodb letošnjega prvenstva, blizu pa so bili tudi veliki senzaciji. Južnoameričane je na Floridi v vodstvo popeljal prvi zvezdnik Lionel Messi v 29. minuti, privrženci Zelenortskih otokov pa so bili v 59. minuti na nogah po izenačujočem zadetku Deroyja Duarteja. V nadaljevanju je poleg njega blestel tudi njegov kolega med vratnicami Vozinha, ki je zaustavil številne strele; Messiju je kar trikrat preprečil, da bi povečal bero svojih golov.

Tekmeca sta se v rednem delu razšla brez zmagovalca, v začetku prvega podaljška pa so Argentinci povedli že v drugi minuti po golu Lisandra Martineza. A afriška zasedba ni vrgla puške v koruzo, v 103. minuti je Sidney Lopes Cabral z izjemnim strelom z leve strani izenačil na 2:2. Odločitev o zmagovalcu je padla v 111. minuti, ko je Diney Borges nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo po strelu z glavo Cristiana Romera.

Zadetek, ki je na koncu odločil srečanje. Foto: Reuters

Selektor Lionel Scaloni je Argentino proti Zelenortskim otokom ravno stotič vodil kot trener. "Od teh stotih tekem je zagotovo ta na meni pustila največji pečat. Če bi izgubili, bi bila to norost. Želim čestitati nasprotniku. Še enkrat več je jasno, da ni lahkih tekem, Zelenortski otoki so odlična ekipa. Res so nas utrudili in izčrpali. Vsi so mislili, da bo sprehod po parku, ampak vedeli smo, da ne bo. To je bilo za tiste, ki so rekli, da smo imeli lahek izid v žrebu" je priznal Scaloni. "Kaj pomeni biti Argentinec? Trpeti," je še dejal.

Messi: Vedeli smo, da bo tako

Že pod svoj sedmi zadetek na prvenstvu se je podpisal Messi, ki so ga po koncu, po opravljenih vseh zadolžitvah z mediji, obkolili nekateri nogometaši Zelenortskih otokov, ki so si z njim želeli spominske fotografije, čeprav so bili na koncu na zelenici skorajda kos favoriziranemu nasprotniku. "Vedeli smo, da bo zelo težka tekma. Najtežji del smo opravili z uvodnim golom, ampak to so izločilni boji in nihče ti ničesar ne podari. In prav to dela to svetovno prvenstvo posebno, vse je tako izenačeno."

Nogometaši Zelenortskih otokov so si želeli fotografije z Messijem:

Los jugadores de Cabo Verde estaban desesperados por una foto con Messi jajaja



Nuestro respeto para estos tipazos.pic.twitter.com/jI9ioC3cEF — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) July 4, 2026

Nogometaši Zelenortskih otokov so si želeli fotografije z Messijem: "Ta argentinska reprezentanca se bori in se bo borila vse do konca. Bili smo predaleč od gola, postali smo nekoliko neorganizirani in to je pomenilo, da je njihov pritisk obrodil sadove, ker jih nismo znali pravilno pritisniti," je dejal Messi. "Nekateri morda podcenjujejo reprezentance zaradi njihovih imen, a mi smo iskreno vnaprej vedeli, da nas čaka izjemno trd boj in ni naključje, da ta reprezentanca ni izgubila niti proti Španiji niti proti Urugvaju. Zdaj se moramo spočiti in popraviti vse, kar smo delali narobe," je še dodal prvi strelec prvenstva in ob tem spomnil na tri remije Zelenortskih otokov v prvem delu prvenstva proti omenjenima reprezentancama in tudi proti Savdski Arabiji.

Argentine fans applauding Cape Verde players after the game 👏❤️🇨🇻



🎥 @TyCSports pic.twitter.com/oxUfuJOdYp — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 4, 2026

Zelenortski otoki pustili izjemen vtis

Kljub porazu je bil selektor Zelenortskih otokov Bubista ponosen. "Pokazali smo, da smo morda majhna država, a lahko igramo proti najboljšim ekipam na svetu," je dejal. "To je razlog za ponos. Spisali smo zgodovino naše države. Da smo lahko sploh igrali proti svetovnim prvakom in dvakrat izenačili je nekaj neverjetnega," je dejal selektor enega najlepših presenečenj letošnjega prvenstva. Branilec Shamrock Roversov Roberto 'Pico' Lopes, ki je igral na vseh štirih tekmah Zelenortskih otokov na svetovnem prvenstvu, je za BBC Sport povedal: "Ena najboljših stvari, ki smo jih doživeli na tem svetovnem prvenstva, je, da nihče več ne sprašuje, kje so Zelenortski otoki na zemljevidu, to je za nas že zgodovina. Postavili smo se na zemljevid. Smo majhen narod z velikim srcem in pokazali smo, kaj je mogoče; če verjameš, lahko dosežeš."

Zelenortski otoki so poskrbeli za eno najlepših zgodb letošnjega svetovnega prvenstva. Foto: Reuters

Ibrahimović: Lahko samo zaploskam

Nad predstavo oziroma kar predstavami Zelenortskih otokov na tem prvenstvu so navdušeni tudi nogometni analitiki in strokovni komentatorji po vsem svetu, med njimi tudi Zlatan Ibrahimović. "Lahko samo vstanem in zaploskam Zelenortskim otokom, ker se je vse odvijalo okoli te male države z velikimi sanjami. Skoraj jim je uspelo presenetiti velikana, ti fantje so res heroji, postali so moji idoli. Pomembno je poudariti, da na tem prvenstvu v 90 minutah niso izgubili niti ene tekme. Prepričan sem, da jih, ko se bodo vrnili domov, čaka velika zabava, slavje in dobrodošlica."

"To, kar so storili, bo ostalo zapisano v zgodovini, uresničili so svoje sanje in sanje svoje države. Skoraj sem zajokal, ko sem videl slike in videe po tekmi, Argentina niti ni slavila, ker to ni zgodba Argentine in Lionela Messija, to je zgodba Zelenortskih otokov. Skoraj jim je uspelo, to je nogomet, to so čustva, to je tisto, kar da nogometu smisel," je v studiu Fox Sports po koncu dogajanja povedal nekdanji švedski reprezentant.

Zlatan Ibrahimović je bil navdušen nad predstavo Zelenortskih otokov. Foto: Guliverimage

"Zelenortski otoki so izgubili, a so zmagali," je v oddaji BBC Radio 5 Live dejal nekdanji škotski reprezentant James McFadden "Pokazali so pogum, povezanost, enotnost in neomajno vero v to, kar so in kaj zmorejo. Zgodba tega turnirja so Zelenortski otoki. To je tisto, kar si želiš videti v nogometni ekipi." Nekdanji angleški desni bočni branilec Gary Neville je za ITV povedal, da je bila to "ena najboljših predstav", kar jih je kdaj videl od avtsajderja. "Jočejo, ker gredo domov, vedo, da so si zaslužili še več. To je trenutek, ki se za nekatere od teh igralcev verjetno ne bo vrnil. Čaroben je, a tudi vznemirjajoč."

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