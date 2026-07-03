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Avtor:
Š. L.

Petek,
3. 7. 2026,
7.45

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Luka Modrić hrvaška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Martin Baturina Diogo Jota Zlatko Dalić Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Petek, 3. 7. 2026, 7.45

1 ura, 14 minut

Po izpadu Hrvaške s SP

Ronaldo po tekmi tolažil objokane Hrvate. Modrić: Kmalu boste vse izvedeli.

Avtor:
Š. L.

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Hrvaška, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo | Luka Modrić in Cristiano Ronaldo po tekmi | Foto Reuters

Luka Modrić in Cristiano Ronaldo po tekmi

Foto: Reuters

Hrvaški nogometaši so v noči na petek po hudem boju in dramatični tekmi ter še bolj dramatični končnici v šestnajstini finala po porazu z 1:2 v Torontu izpadli proti Portugalski. Po koncu tekme pa se ni govorilo le o razveljavljenih zadetkih in nekaterih spornih sodniških odločitvah, temveč tudi o prihodnosti Luke Modrića in hrvaškega selektorja Zlatka Dalića v hrvaški izbrani vrsti. "Ne vem, kako se bo odločil Luka, on je vodja, kapetan, vsako njegovo odločitev bomo spoštovali," je dejal Martin Baturina, ki je tudi razkril, kaj mu je po koncu tekme dejal Cristiano Ronaldo.

"Tišina, prav nihče ni ničesar rekel," je po porazu proti Portugalski stanje v hrvaški slačilnici opisal Martin Baturina. Prva je na tekmi povedla Hrvaška po zadetku Ivana Perišića v 53. minuti, izid je poravnal Cristiano Ronaldo, ki je v 68. minuti uspešno izvedel kazenski strel, zmago pa je iberski ekipi zagotovil Goncalo Ramos v četrti minuti sodnikovega dodatka. Kar štirje zadetki so bili razveljavljeni zaradi tesnih prepovedanih položajev, tudi zadnji hrvaški v 103. minuti tekme, ogromno besede pa je imel pri odločitvah tudi VAR. Hrvati so ob tem prepričani, da so bili oškodovani.

"Počutim se prazno, a ponosen sem na ekipo, na to, kako smo igrali, še posebej v drugem polčasu. Zaslužili smo si veliko več, vsaj podaljšek na koncu, ker smo res dobro igrali in imeli veliko priložnosti. Vratar je dobro branil, razveljavili so tri naše gole, rad bi, da mi kdo razloži nekatere sodnikove odločitve. Preveč je bilo situacij, ki so bile vprašljive in so šle proti nam, a na koncu moramo čestitati Portugalski za napredovanje," je dejal 23-letni Baturina.

Martin Baturina | Foto: Reuters Martin Baturina Foto: Reuters

"Nezasluženo smo izpadli, sreča je bila na njihovi strani. In ne vem, kaj se je zgodilo na koncu, sodnika sem vprašal, kaj je videl, ni mi povedal ničesar, ampak senzor v žogi mu je povedal, da se je Matanović dotaknil žoge. Pokazali smo, da smo dobri, da imamo kakovost, nismo si zaslužili, da se tako konča."

Je Modrić že odigral zadnjo tekmo na velikem odru?

Posebna tekma in morda tudi zadnja na velikem tekmovanju v reprezentančni karieri je bila za Luko Modrića, ki je v Torontu odigral svojo 23. tekmo na svetovnih prvenstvih in skupno 202. za Hrvaško. Obstaja velika verjetnost, da je 40-letni član Milana tako že odigral svojo zadnjo tekmo v hrvaškem dresu na velikih tekmovanjih, a dokončne odločitve še ni. "Luka je kapetan in najboljši igralec. Bil je najboljši igralec na tej tekmi, ne vem, kako se je odločil, ali bo igral naprej ali ne, ampak zlahka bi, ker je bil danes najboljši igralec na tekmi. Ne poznam odgovora o njegovi prihodnosti. O tem, kaj se bo zgodilo po prvenstvu, se nisva pogovarjala, želeli smo si osvojiti naslov. On je vodja, kapetan, kakršnokoli odločitev bo sprejel, jo bomo spoštovali," je dejal Baturina.

Luka Modrić je bil po tekmi precej redkobeseden. | Foto: Reuters Luka Modrić je bil po tekmi precej redkobeseden. Foto: Reuters

O svoji prihodnosti ni želel razpredati niti Modrić, ki so ga po srečanju tako kot tudi Matea Kovačića premagala čustva. Dejal je le: "Zdaj ni čas, da govorimo o tem. Kmalu boste vse izvedeli," je bil jasen hrvaški kapetan. Na igrišču, po tekmi, ni bilo posebnega slovesa. Skupaj z vsemi igralci in trenerjem je pozdravil navijače. Zelo je bil jezen na sojenje, meni, da je bila Hrvaški storjena krivica.

"Zgodile so se nekatere stvari, ki so meni osebno neverjetne. Kar je, je. Težko je reči kaj pametnega, nočem reči česa narobe. Lahko smo ponosni na to, kako smo odigrali drugi polčas, zaslužili smo si več, ampak preprosto, takšen je nogomet. O VAR sem že na začetku, ko je bil prvič uveden, rekel, da mi ni všeč. Kasneje, sčasoma, je za nekatere stvari dober, ampak ga uporabljajo napačno ali pa ga uporabljajo selektivno, odvisno od velikosti ekipe. VAR bi moral posredovati, če je 200-odstotna napaka, če pa ni, če je v sivi coni, nimaš besede. A o tem ne bom več govoril, lahko smo ponosni na to, kako smo igrali, kako smo se borili, kako smo predstavljali Hrvaško, še posebej v drugem polčasu. To je Hrvaška, za katero vsi vedo, zakaj smo tako spoštovani in ljubljeni v svetu. Nič, gremo naprej, zdaj se resetiramo in to je to."

Zlatko Dalić | Foto: Reuters Foto: Reuters Kaj pa Dalić?

Veliko vprašajev je tudi ob Zlatku Daliću in njegovem nadaljevanju zgodbe v vlogi selektorja. "Žal mi je, bili smo boljši, še posebej v drugem polčasu, ustvarili smo si veliko priložnosti, igrali dobro, a prejeli smo dva gola. Veliko je čustev, fantom nimam kaj očitati, borili so se, poskušali so, ampak ..." je dejal Dalić in na vprašanje, kaj sledi, kratko odvrnil: "Nimam komentarja, o tem se bomo pogovorili kasneje."

Ronaldo tolažil Hrvate

Hrvati so bili po porazu razumljivo povsem poklapani, pri številnih niso manjkale solze, niti pri Baturini. Ob tem ga je prišel pozdravit in mu nekaj besed namenil tudi Cristiano Ronaldo. Po srečanju je Baturina razkril, kaj mu je dejal. "Iskreno, bil sem res zelo pretresen zaradi poraza. Cristiano mi je rekel, da je to nogomet, da bodo v nogometu vedno težki trenutki, a da sem igral super in naj nadaljujem v tej smeri ter da se bodo stvari v prihodnosti zagotovo še izboljšale," je dejal Baturina, medtem ko je precej besed z nekdanjim klubskim soigralcem pri Real Madridu izmenjal tudi Modrić. "Nič, imela sva normalen pogovor, nič posebnega," je razočarano še dodal hrvaški kapetan.

Obletnica smrti Dioga Jote

Ravno na današnji dan sicer mineva točno leto dni od smrti portugalskega nogometaša Dioga Jote. Nogometaš Liverpoola je lani umrl v prometni nesreči, poleg njega je bil v avtu tudi njegov dve leti mlajši brat Andre. Cristiano Ronaldo si je po zmagi proti Hrvaški nadel dres preminulega nogometaša, celotna ekipa pa je zmago posvetila Joti.

Dres s številko 21, ki ga je nosil Diogo Jota. | Foto: Reuters Dres s številko 21, ki ga je nosil Diogo Jota. Foto: Reuters

Ronaldo si je nadel dres Jote. | Foto: Reuters Ronaldo si je nadel dres Jote. Foto: Reuters

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