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Avtor:
Pe. M.

Sobota,
4. 7. 2026,
15.50

Osveženo pred

23 minut

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Zlatko Dalić Slaven Bilić Ivica Olić SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu selektor

Sobota, 4. 7. 2026, 15.50

23 minut

Kdo bo selektor Hrvatov?

Kako se bo odločil Zlatko Dalić? Prvi kandidat za njegovega naslednika je Slaven Bilić.

Avtor:
Pe. M.

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Zlatko Dalić | Zlatko Dalić je Hrvaško uspešno vodil vse od leta 2017. Jo bo tudi v prihodnje? | Foto Reuters

Zlatko Dalić je Hrvaško uspešno vodil vse od leta 2017. Jo bo tudi v prihodnje?

Foto: Reuters

Kdo bo v prihodnje vodil hrvaško nogometno reprezentanco? Hrvaški portal Sportske novosti poroča, da naj bi Zlatko Dalić, ki mu pogodba po prvenstvu poteče, v rokah pa ima bogato ponudbo Združenih arabskih emiratov, svojo odločitev sporočil v kratkem. Prvi kandidat za njegovega naslednika je Slaven Bilić.

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Najuspešnejši selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić naj bi do sredine tedna sporočil svojo odločitev o trenerski prihodnosti, poročajo pri Sportskih novostih.

59-letnik je vodenje vatrenih prevzel leta 2017 in jih popeljal do dveh odličjih na svetovnih prvenstvih: srebra v Rusiji 2018 in bona pred štirimi leti v Katarju. Tokrat so Hrvati pod njegovim vodstvom izpadli po drami proti Portugalski v 1/16-finala. Po prvenstvu čez lužo, se Hrvati sprašujejo, kdo bo v prihodnje vihtel selektorske vajeti. Dalić ima v rokah bogato ponudbo iz Združenih arabskih emiratov, kjer naj bi po pisanju hrvaškega medija zaslužil pet milijonov evrov na leto.

Slaven Bilić naj bi bil prvi kandidat za Dalićevega naslednika. | Foto: Guliverimage Slaven Bilić naj bi bil prvi kandidat za Dalićevega naslednika. Foto: Guliverimage

Vodilni pri domači zvezi ga želijo zadržati, a se zavedajo, da morajo imeti plan B. Prvo ime tega je nekdanji hrvaški reprezentant in selektor Slaven Bilić. Rojake je vodil med letoma 2006 in 2012. Zdaj pa je prvi kandidat za nasledstvo Dalića.

Med potencialnimi nasledniki Dalića na Hrvaškem omenjajo tudi Ivico Olića, ki vodi reprezentanco do 21 let. | Foto: Sportida Med potencialnimi nasledniki Dalića na Hrvaškem omenjajo tudi Ivico Olića, ki vodi reprezentanco do 21 let. Foto: Sportida

Pri Sportskih novostih pa omenjajo še eno znano hrvaško ime, Ivica Olić. 46-letnik je trenutno selektor reprezentance do 21 let, v članski pa je v preteklosti že deloval kot Dalićev pomočnik. A prvi favorit ostaja Bilić.

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